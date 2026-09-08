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Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков

Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков - 08.09.2026 Украина.ру

Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков

Россия не вынашивает враждебных планов в отношении европейских государств, слухи об этом распускаются заинтересованными в поддержке нынешнего руководства Украины. Об этом 8 сентября сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков

2026-09-08T17:54

2026-09-08T17:54

2026-09-08T17:54

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом. По итогам помощник российского лидера рассказал журналистам об обсуждённых темах и связанных с этим инсинуациях."С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов", - сказал Ушаков.Разговор президентом России и США был конфиденциальным и позитивным, отметил помощник российского президента. Как сообщает РИА Новости, главы государств обсуждали украинскую проблему. Их "разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования", отметил Ушаков. Он сообщил, что главы государств обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора был дан объективный и обстоятельный анализ хода специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины."Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России", - рассказал Ушаков.По его словам, "Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства". Президент США в разговоре с Путиным проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что "сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств" и президент России поддержал этот настрой, отметил Ушаков.Новости на эту тему: Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по УкраинеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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