Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов - 21.09.2026 Украина.ру
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Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов - 21.09.2026 Украина.ру
Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
Во время выборов в Госдуму РФ 74 здания, где находились территориальные и участковые комиссии, были повреждены или разрушены в результате атак ВСУ. Об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова вечером 20 августа заявила на брифинге
2026-09-21T03:30
2026-09-21T03:30
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К повреждениям зданий избиркомов привели ракетные обстрелы, атаки беспилотников и другие чрезвычайные происшествия, отметила глава ЦИК.В Донецкой народной республике были повреждены шесть зданий, 14 — в ЛНР, 13 — в Белгородской области, девять — в Брянской, 17 — в Запорожской, 10 — в Херсонской области, по одному — в Крыму, Самарской и Тюменской областях.Отмечается, что после прилетов некоторые комиссии переместились в резервные помещения.Ранее сообщалось, что силы ПВО, расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и авиация пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, белгородская область, брянская область, запорожская область, херсонская область, крым, самара, тюменская область, выборы, парламентские выборы, голосование, цик, удары, удары по россии, удары дронами, всу, обстрелы россии сегодня, бпла, атака бпла, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, военные преступления, госдума, новости, вооруженные силы украины
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Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов

03:30 21.09.2026
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Во время выборов в Госдуму РФ 74 здания, где находились территориальные и участковые комиссии, были повреждены или разрушены в результате атак ВСУ. Об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова вечером 20 августа заявила на брифинге
К повреждениям зданий избиркомов привели ракетные обстрелы, атаки беспилотников и другие чрезвычайные происшествия, отметила глава ЦИК.
В Донецкой народной республике были повреждены шесть зданий, 14 — в ЛНР, 13 — в Белгородской области, девять — в Брянской, 17 — в Запорожской, 10 — в Херсонской области, по одному — в Крыму, Самарской и Тюменской областях.
Отмечается, что после прилетов некоторые комиссии переместились в резервные помещения.
Ранее сообщалось, что силы ПВО, расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и авиация пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.
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03:30Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
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