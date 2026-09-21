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Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов

Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов - 21.09.2026 Украина.ру

Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов

Во время выборов в Госдуму РФ 74 здания, где находились территориальные и участковые комиссии, были повреждены или разрушены в результате атак ВСУ. Об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова вечером 20 августа заявила на брифинге

2026-09-21T03:30

2026-09-21T03:30

2026-09-21T03:30

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К повреждениям зданий избиркомов привели ракетные обстрелы, атаки беспилотников и другие чрезвычайные происшествия, отметила глава ЦИК.В Донецкой народной республике были повреждены шесть зданий, 14 — в ЛНР, 13 — в Белгородской области, девять — в Брянской, 17 — в Запорожской, 10 — в Херсонской области, по одному — в Крыму, Самарской и Тюменской областях.Отмечается, что после прилетов некоторые комиссии переместились в резервные помещения.Ранее сообщалось, что силы ПВО, расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и авиация пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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