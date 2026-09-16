https://ukraina.ru/20260916/odessity-dali-otpor-ttsk---lyudolovy-retirovalis-1083235692.html
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались - 16.09.2026 Украина.ру
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
2026-09-16T15:56
2026-09-16T15:56
2026-09-16T15:56
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В Одессе в районе 5-й станции Большого Фонтана произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (переименованного военкомата). На видео видно, как местные жители окружили транспорт военнослужащих, задействованных в мероприятиях по насильственной мобилизации.Украинские "людоловы" заблокировались в автомобиле без опознавательных знаков, которому разбили лобовое стекло. После этого автомобиль получил ещё несколько ударов по кузову и уехал.Полиция зафиксировала произошедшее. Видеосъёмка участников отпора ТЦК стала вирусной в соцсетях.Похожие случаи в Одессе были зафиксированы и ранее. Один из самых резонансных произошёл в мае - тогда женщины разбили стекла в автобусе ТЦК и обеспечили бегство насильственно мобилизованным на защиту режима Зеленского."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, украина, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, граждане, минобороны украины
Новости, Одесса, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, граждане, Минобороны Украины
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
В Одессе в районе 5-й станции Большого Фонтана произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (переименованного военкомата). На видео видно, как местные жители окружили транспорт военнослужащих, задействованных в мероприятиях по насильственной мобилизации.
Украинские "людоловы" заблокировались в автомобиле без опознавательных знаков, которому разбили лобовое стекло. После этого автомобиль получил ещё несколько ударов по кузову и уехал.
Полиция зафиксировала произошедшее. Видеосъёмка участников отпора ТЦК стала вирусной в соцсетях.
Похожие случаи в Одессе были зафиксированы и ранее. Один из самых резонансных произошёл в мае - тогда женщины разбили стекла в автобусе ТЦК и обеспечили бегство насильственно мобилизованным на защиту режима Зеленского.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
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