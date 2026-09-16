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Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались

Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались - 16.09.2026 Украина.ру

Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались

Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы

2026-09-16T15:56

2026-09-16T15:56

2026-09-16T15:56

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В Одессе в районе 5-й станции Большого Фонтана произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (переименованного военкомата). На видео видно, как местные жители окружили транспорт военнослужащих, задействованных в мероприятиях по насильственной мобилизации.Украинские "людоловы" заблокировались в автомобиле без опознавательных знаков, которому разбили лобовое стекло. После этого автомобиль получил ещё несколько ударов по кузову и уехал.Полиция зафиксировала произошедшее. Видеосъёмка участников отпора ТЦК стала вирусной в соцсетях.Похожие случаи в Одессе были зафиксированы и ранее. Один из самых резонансных произошёл в мае - тогда женщины разбили стекла в автобусе ТЦК и обеспечили бегство насильственно мобилизованным на защиту режима Зеленского."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, украина, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, граждане, минобороны украины