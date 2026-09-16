Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/odessity-dali-otpor-ttsk---lyudolovy-retirovalis-1083235692.html
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались - 16.09.2026 Украина.ру
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
2026-09-16T15:56
2026-09-16T15:56
новости
одесса
украина
тцк
мобилизация на украине
ситуация на украине
граждане
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082083036_0:3:651:369_1920x0_80_0_0_78245c2bc653b9a7192d463959138413.jpg
В Одессе в районе 5-й станции Большого Фонтана произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (переименованного военкомата). На видео видно, как местные жители окружили транспорт военнослужащих, задействованных в мероприятиях по насильственной мобилизации.Украинские "людоловы" заблокировались в автомобиле без опознавательных знаков, которому разбили лобовое стекло. После этого автомобиль получил ещё несколько ударов по кузову и уехал.Полиция зафиксировала произошедшее. Видеосъёмка участников отпора ТЦК стала вирусной в соцсетях.Похожие случаи в Одессе были зафиксированы и ранее. Один из самых резонансных произошёл в мае - тогда женщины разбили стекла в автобусе ТЦК и обеспечили бегство насильственно мобилизованным на защиту режима Зеленского."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082083036_51:0:598:410_1920x0_80_0_0_3d240a015a733e625e3d2cbc61159634.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, граждане, минобороны украины
Новости, Одесса, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, граждане, Минобороны Украины

Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались

15:56 16.09.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК в Одессе
Сотрудник ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : Одесский горсовет
Читать в
ДзенTelegram
Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
В Одессе в районе 5-й станции Большого Фонтана произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (переименованного военкомата). На видео видно, как местные жители окружили транспорт военнослужащих, задействованных в мероприятиях по насильственной мобилизации.
Украинские "людоловы" заблокировались в автомобиле без опознавательных знаков, которому разбили лобовое стекло. После этого автомобиль получил ещё несколько ударов по кузову и уехал.
Полиция зафиксировала произошедшее. Видеосъёмка участников отпора ТЦК стала вирусной в соцсетях.
Похожие случаи в Одессе были зафиксированы и ранее. Один из самых резонансных произошёл в мае - тогда женщины разбили стекла в автобусе ТЦК и обеспечили бегство насильственно мобилизованным на защиту режима Зеленского.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаУкраинаТЦКмобилизация на Украинеситуация на УкраинегражданеМинобороны Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:06Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией
16:00Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса
15:56Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
15:39Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь
15:10Фестиваль "Шаг в будущее", болгарская диаспора на Херсонщине. 16 сентября 2026 года, утренний эфир 111:21
15:06"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
15:02"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России
14:49Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине
14:41Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы
14:17Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду
14:03Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимой
14:02Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
13:38Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
13:24Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
13:10Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ
12:51Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы
12:37СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters
12:15ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области
12:00Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
11:50Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт
Лента новостейМолния