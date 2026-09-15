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"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова
"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова - 15.09.2026 Украина.ру
"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова
Россия не вмешивается в выборные процессы за рубежом, а её недруги - вмешиваются, но безуспешно. Об этом 15 сентября в Екатеринбурге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-15T15:19
2026-09-15T15:19
2026-09-15T15:19
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Брифинг официального представителя МИД России по текущим вопросам внешней политики проходит "на полях" Международного фестиваля молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.Парламентские выборы в России киевскому режиму сорвать не удалось, уверена Захарова."Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то, что не смогут, а всё - это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются", - констатировала Захарова.Она отметила, что Запад спонсирует международный терроризм, помогая киевскому режиму в том числе оружием, которое обращено против мирного населения. Запад также отрицает международное морское право и занимается пиратством.Захарова также подвергла критике состояние выборных процессов внутри Евросоюза.По её мнению, западные политики совершают возмутительные действия в электоральном процессе, "лишь бы только не дать демократии проявить волю народа"."Мы вообще в их внутренние процессы не вмешиваемся. Мы противостоим их гибридной агрессии руками киевского режима", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Она подвергла критике "нечеловеческое враньё" западных пропагандистов и отметила, что "Запад поддерживает не Украину, а конфликт на Украине" и теперь деятели от НАТО "загнали себя в угол". Накануне в новостях: Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской областиИнтервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, россия, запад, украина, ес, нато, терроризм, парламентские выборы, русофобия
Новости, выборы, Россия, Запад, Украина, ЕС, НАТО, терроризм, парламентские выборы, Русофобия
"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова
Россия не вмешивается в выборные процессы за рубежом, а её недруги - вмешиваются, но безуспешно. Об этом 15 сентября в Екатеринбурге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России по текущим вопросам внешней политики проходит "на полях" Международного фестиваля молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.
Парламентские выборы в России киевскому режиму сорвать не удалось, уверена Захарова.
"Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то, что не смогут, а всё - это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются", - констатировала Захарова.
Она отметила, что Запад спонсирует международный терроризм, помогая киевскому режиму в том числе оружием, которое обращено против мирного населения. Запад также отрицает международное морское право и занимается пиратством.
Захарова также подвергла критике состояние выборных процессов внутри Евросоюза.
По её мнению, западные политики совершают возмутительные действия в электоральном процессе, "лишь бы только не дать демократии проявить волю народа".
"Мы вообще в их внутренние процессы не вмешиваемся. Мы противостоим их гибридной агрессии руками киевского режима", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она подвергла критике "нечеловеческое враньё" западных пропагандистов и отметила, что "Запад поддерживает не Украину, а конфликт на Украине" и теперь деятели от НАТО "загнали себя в угол".
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