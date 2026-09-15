ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/vs-rf-prodolzhayut-udary-po-tselyam-na-ukraine-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1083198683.html
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 8:30 мск 15 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-15T08:42
2026-09-15T08:44
украина.ру
россия
вс рф
сво
спецоперация
война на украине
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
обстрелы украины сегодня
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056463328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4461a9add2cd8accbb0b28179a86a17.jpg
Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера продолжали звучать сирены воздушной тревоги, работали "Герани". Позднее власти подтвердили, что в результате атаки поражены складские помещения в Оболонском районе Киева, а местные каналы публикуют утренние фотоснимки с пожарами после многочисленных прилётов. По информации последних минут, в Киеве также поражена АЗС "Укрнафты" на проспекте Бажана.Кроме того, местные источники пишут о поражении объектов в Славутиче Черниговской области, о взрывах в Сумах, в Харькове, Харьковской и Черкасской областях.ВКС совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Харьковской области. Также сообщалось об атаке управляемыми авиабомбами Затоки и о не менее двух прилётах в районе порта Черноморска (Ильичевска) в Одесской области.Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных групповых ударах беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В результате этого в Одесской области оказался поражён логистический центр в населённом пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. В порту "Черноморск" — морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ."Кроме того, в западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
удары по киеву сегодня
киев
черниговская область
сумская область
одесская область
харьковская область
черкасская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056463328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_add143e375257b35106400a168abcb27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, война на украине, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, киев, впк, всу, потери всу, вооруженные силы украины, порты, черниговская область, сумская область, одесская область, харьковская область, черкасская область, минобороны рф, украина
Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война на Украине, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, обстрелы Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Киев, ВПК, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, порты, Черниговская область, Сумская область, Одесская область, Харьковская область, Черкасская область, Минобороны РФ, Украина

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу

08:42 15.09.2026 (обновлено: 08:44 15.09.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 8:30 мск 15 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера продолжали звучать сирены воздушной тревоги, работали "Герани". Позднее власти подтвердили, что в результате атаки поражены складские помещения в Оболонском районе Киева, а местные каналы публикуют утренние фотоснимки с пожарами после многочисленных прилётов. По информации последних минут, в Киеве также поражена АЗС "Укрнафты" на проспекте Бажана.
Кроме того, местные источники пишут о поражении объектов в Славутиче Черниговской области, о взрывах в Сумах, в Харькове, Харьковской и Черкасской областях.
ВКС совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Харьковской области. Также сообщалось об атаке управляемыми авиабомбами Затоки и о не менее двух прилётах в районе порта Черноморска (Ильичевска) в Одесской области.
Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных групповых ударах беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
В результате этого в Одесской области оказался поражён логистический центр в населённом пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. В порту "Черноморск" — морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
"Кроме того, в западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВС РФСВОСпецоперациявойна на Украинеракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняобстрелы Украины сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняКиевВПКВСУпотери ВСУВооруженные силы УкраиныпортыЧерниговская областьСумская областьОдесская областьХарьковская областьЧеркасская областьМинобороны РФУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:26Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией
09:10Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября
09:02Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ноги
08:42ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу
08:40Кравченко уличил главу НАБУ в махинациях с землей
08:04"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине
08:00Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков
07:55Российские военные сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области
07:53ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
07:30Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
07:00Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой
07:00Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины
06:30"Сui prodest?" Что скрывается за диверсиями на предприятиях в Европе
06:27А разве что-то было? Генпрокуратура Украины опровергла предъявление обвинений главе НАБУ
06:03Открылась позорная и унизительная правда о чипах из стиральных машин в русском оружии
05:24Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций
04:37Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации
02:10Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:21Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР
00:42Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Лента новостейМолния