https://ukraina.ru/20260915/vs-rf-prodolzhayut-udary-po-tselyam-na-ukraine-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1083198683.html

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 8:30 мск 15 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-15T08:42

2026-09-15T08:42

2026-09-15T08:44

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Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера продолжали звучать сирены воздушной тревоги, работали "Герани". Позднее власти подтвердили, что в результате атаки поражены складские помещения в Оболонском районе Киева, а местные каналы публикуют утренние фотоснимки с пожарами после многочисленных прилётов. По информации последних минут, в Киеве также поражена АЗС "Укрнафты" на проспекте Бажана.Кроме того, местные источники пишут о поражении объектов в Славутиче Черниговской области, о взрывах в Сумах, в Харькове, Харьковской и Черкасской областях.ВКС совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Харьковской области. Также сообщалось об атаке управляемыми авиабомбами Затоки и о не менее двух прилётах в районе порта Черноморска (Ильичевска) в Одесской области.Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных групповых ударах беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В результате этого в Одесской области оказался поражён логистический центр в населённом пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. В порту "Черноморск" — морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ."Кроме того, в западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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