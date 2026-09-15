Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией - 15.09.2026 Украина.ру
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Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией
Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией - 15.09.2026 Украина.ру
Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над РФ, сообщает 15 сентября Минобороны
2026-09-15T09:26
2026-09-15T09:26
ульяновская область
таганрог
россия
мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
сво
спецоперация
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Воздушной атаке подверглись территории Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, а также Татарстан и Крым. В Самарской области мобильные огневые группы сбили более 40 дронов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и в нескольких жилых домах, где выбило стекла. В Ульяновской области три беспилотника были уничтожены в Новоспасском районе, а над Рязанской областью сбили один БПЛА — в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.В Ростовской области подразделения ПВО уничтожили ракеты и более 30 беспилотников в Таганроге и еще девяти районах региона. В самом Таганроге, по предварительным данным, никто не пострадал, однако массированный налет привел к повреждению остекления в жилых домах, образовательном учреждении и коммерческом здании. Также под удар попали склады сельхозпредприятий, склад маркетплейса Ozon и газовая труба, на местах падения обломков возникли возгорания.В Белгородской области, которую за сутки атаковали 63 раза с применением артиллерии, РСЗО и дронов, силами ПВО было подавлено 169 беспилотников. В результате ударов ВСУ в Грайворонском округе погиб местный житель, а в больнице от тяжелых ранений, полученных при обстреле 4 сентября, скончалась женщина. Еще три человека пострадали в Шебекинском округе, им оказана медицинская помощь.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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ульяновская область, таганрог, россия, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Ульяновская область, Таганрог, Россия, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией

09:26 15.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над РФ, сообщает 15 сентября Минобороны
Воздушной атаке подверглись территории Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, а также Татарстан и Крым.
В Самарской области мобильные огневые группы сбили более 40 дронов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и в нескольких жилых домах, где выбило стекла.
В Ульяновской области три беспилотника были уничтожены в Новоспасском районе, а над Рязанской областью сбили один БПЛА — в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
В Ростовской области подразделения ПВО уничтожили ракеты и более 30 беспилотников в Таганроге и еще девяти районах региона. В самом Таганроге, по предварительным данным, никто не пострадал, однако массированный налет привел к повреждению остекления в жилых домах, образовательном учреждении и коммерческом здании. Также под удар попали склады сельхозпредприятий, склад маркетплейса Ozon и газовая труба, на местах падения обломков возникли возгорания.
В Белгородской области, которую за сутки атаковали 63 раза с применением артиллерии, РСЗО и дронов, силами ПВО было подавлено 169 беспилотников. В результате ударов ВСУ в Грайворонском округе погиб местный житель, а в больнице от тяжелых ранений, полученных при обстреле 4 сентября, скончалась женщина. Еще три человека пострадали в Шебекинском округе, им оказана медицинская помощь.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Ульяновская областьТаганрогРоссияМирошникВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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