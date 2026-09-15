https://ukraina.ru/20260915/neft-stoit-dorozhe-100-gaz-v-es--dorozhe-1000-no-zapad-i-ukraina-prodolzhayut-strelyat-sebe-v-nogi-1083194795.html

Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ноги

Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ноги - 15.09.2026 Украина.ру

Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ноги

Газ в Европе перевалил психологическую отметку в $1000 за тысячу кубометров. Но Евросоюз не собирается отказываться от полного запрета импорта СПГ из России к 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – к 30 сентября 2027 года.

2026-09-15T09:02

2026-09-15T09:02

2026-09-15T09:02

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Биржевые цены на нефть растут после повышения по итогам прошлой недели, когда нефть подорожала в среднем на 8% и её стоимость стабильно превышала $100 за баррель. Главная причина – очередные удары союзных Ирану йеменских хуситов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.В понедельник, 14 сентября, нефть дорожала и на пике достигала цены в $110,42 за баррель. Это максимальная цена с 19 мая 2026 года.Цены на нефть растут на фоне новых атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) на объекты в Саудовской Аравии и остановки нефтепровода «Восток-Запад», одного из ключевых маршрутов экспорта нефти из королевства.В частности, хуситы нанесли сокрушительный удар по нефтяной инфраструктуре компании Saudi Aramco на юго-западе Саудовской Аравии. Спутниковые снимки подтверждают катастрофические масштабы разрушений на нефтекомплексе в городе Абха: как минимум шесть резервуаров для хранения топлива уничтожены полностью, ещё восемь получили серьёзные повреждения.С учётом такого ущерба, по всей вероятности, объект выведен из строя.В отличие от крупного экспортного НПЗ в Джизане, также подвергшегося атакам, нефтекомплекс в Абхе выполняет принципиально иную функцию. Объекты в Абха и Наджране входят в общенациональную сеть распределения нефти и нефтепродуктов, и в первую очередь ориентированы на внутреннее потребление Саудовской Аравии. Через эту инфраструктуру проходит хранение и распределение светлых нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, керосина и сжиженного газа.Разрушение резервуарного парка – это не просто потеря физических объёмов. Хранение нефтепродуктов критически важно для балансировки системы: без него нарушается способность перерабатывающих мощностей работать на полную мощность и гибко реагировать на колебания спроса.Как отмечают аналитики, потеря более десяти резервуаров – а именно столько уничтожено на объектах в Абхе и Джизане – означает выпадение очень больших объемов хранения топлива, что может вынудить Saudi Aramco сократить переработку при затягивании сроков ремонта.Для мирового рынка нефти ситуация усугубляется тем, что часть продукции, ранее шедшая на экспорт, теперь будет перенаправлена на внутренний рынок Саудовской Аравии для компенсации выпавших мощностей. Это создаёт дополнительное давление на глобальный баланс предложения.Одновременно под угрозой резкого сокращения оказался экспорт саудовской нефти, обеспечивающий до 4% всех мировых поставок. Если повреждённый в результате недавних ударов хуситов нефтепровод «Восток-Запад» не будет запущен в ближайшие дни, обвал саудовского экспорта станет неизбежным.Этот трубопровод, соединяющий Абкайк в Персидском заливе с терминалом Янбу на Красном море, служит для саудовской нефти главной альтернативой Ормузскому проливу. Его нормальная пропускная способность составляет около 4 миллионов баррелей в сутки, но может достигать и 7 миллионов. По оценкам, ремонт повреждённой магистрали займёт 5-6 недель. При этом запасов сырья, готового к экспорту, в саудовском порту Янбу на Красном море хватит всего на 5-7 дней.Дополнительным фактором давления на рынок нефти стали сообщения об инциденте с коммерческим судном в Ормузском проливе. Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) 13 сентября сообщило, что судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения пролива. Ведомство рекомендовало находящимся в районе судам соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.При этом США, которые в июле 2026 года возобновили морскую блокаду Ирана, с 12 сентября сократили миссию воздушного прикрытия союзных танкеров в Ормузском проливе до двух временных слотов в день.Газ в Европе перевалил психологическую отметку в $1000 за тысячу кубометровРосту цены газа в Европе способствуют два основных обстоятельства: рекордно низкий уровень запасов в хранилищах перед приближающейся зимой и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.Октябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 14 сентября торговались на уровне 1028,5 доллара США за 1000 м3.Всё это происходит на фоне рекордно низких запасов газа в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 13 сентября 2026 года, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 68,04%. А текущий темп закачки свидетельствует о том, что нормативный уровень в 90% заполнения ПХГ достигнут не будет. ЕК готова снизить требуемый уровень заполнения ПХГ до 75% к 1 ноября 2026 года.Стоит отметить, что первые месяцы после начала войны США против Ирана европейские газовые компании не спешили наращивать запасы, рассчитывая на снижение цен. Они воспряли духом в июне, который начался с относительной стабилизации. Но уже в июле ситуация резко изменилась. На TTF газ поднялся в цене до $637,5 за тысячу кубометров, а в августе восходящий тренд продолжился.По данным на 18 августа, европейская референтная цена на газ на TTF выросла примерно на 120% с начала года.В первые дни сентября рост ускорился — сейчас цены более чем вдвое превышают уровень, наблюдавшийся непосредственно перед началом войны США с Ираном. Росту способствовали не только ближневосточный конфликт, но и сообщения о дроновых атаках Украины на российские газовые объекты на Ямале.Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждает: если нормализация экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из ближневосточного региона затянется до 2027 года, цены вырастут примерно до $1281 за тысячу кубометров газа.Но Евросоюз не собирается отказываться от своих решений о полном прекращении импорта российского СПГ к 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – к 30 сентября 2027 года. Брюссель настаивает на этом, хотя 9 сентября 2026 года был опубликован отчет Европейской счетной палаты, в котором отмечено, что ЕС недостаточно инвестирует в достижение поставленных целей – полную замену российских энергоресурсов поставками из других стран и развитие возобновляемой энергетики.Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗВ минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп в кулуарах гольф-турнира Irish Open в Ирландии, который проходил в его клубе Doonbeg, призвал Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России из-за создаваемого дефицита нефтепродуктов, который ощущается по всему миру.«Господин Зеленский должен сделать одну вещь: он должен прекратить выводить из строя объекты, связанные с производством дизельного топлива в России. Пусть он наносит удары по другим целям, но не по дизелю, потому что из-за этого возникает нехватка дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит между Россией и Украиной, и мы говорили об этом с господином Зеленским», – сказал президент США.А вечером в понедельник, 14 сентября, Трамп сообщил, что Украина и Россия якобы договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга.«Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал американский лидер на платформе Truth Social.Через несколько часов после этого Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары лишь после того, как её союзники добьются соответствующей договорённости с Россией, выдвинул ряд дополнительных условий и намекнул, что удары по российским НПЗ не прекратятся как минимум до выборов в Государственную Думу России.«Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов. Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля», – заявил глава киевского режима.Российская сторона заявления Трампа и Зеленского пока не комментировала. Раньше пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что в целом ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается, и «связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива».

https://ukraina.ru/20260912/triumf-khusitov-situatsiya-na-blizhnem-vostoke-rezko-izmenilas-neft-bystro-dorozhaet-1083158274.html

https://ukraina.ru/20260914/bez-rossii-ne-poluchilos-evrosoyuz-mozhet-ostatsya-bez-gaza-1083189906.html

https://ukraina.ru/20260914/defitsit-topliva-i-maslo-po-talonam-u-ssha-problemy-iran-vydvinul-trampu-svoi-usloviya-1083178613.html

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Олег Хавич

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, saudi aramco, нпз, ес, владимир зеленский