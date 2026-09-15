https://ukraina.ru/20260915/otkrylas-pozornaya-i-unizitelnaya-pravda-o-chipakh-iz-stiralnykh-mashin-v-russkom-oruzhii-1083194513.html

Открылась позорная и унизительная правда о чипах из стиральных машин в русском оружии

Открылась позорная и унизительная правда о чипах из стиральных машин в русском оружии - 15.09.2026 Украина.ру

Открылась позорная и унизительная правда о чипах из стиральных машин в русском оружии

Время все расставляет по своим местам, и даже если правда жестоко ранит, нужно ее принять, сделать выводы и жить дальше.

2026-09-15T06:03

2026-09-15T06:03

2026-09-15T06:03

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Многие из нас помнят устойчивый городской миф, раздуваемый украинским ЦИПСО, о российских военных, которые из-за тотальной отсталости отечественного ВПК вынуждены выцарапывать микропроцессоры из бытовой техники и вставлять их в дроны и ракеты.Теперь выяснилось, откуда это взялось: изначально это заявила в мае 2022 года министр торговли США Джина Раймондо. Кроме того, она привела неопровержимые данные о том, что российский импорт полупроводников упал примерно на 70%, производство гиперзвуковых баллистических ракет «почти прекратилось», а запасы военной техники «тают на глазах».На фоне апокалиптических картин русских солдат, копошащихся на помойках в поисках старых микроволновок, западные источники рисовали другой, вдохновляющий образ: динамичной, гибкой, изобретательной, умной Украины, которая побеждает не числом, а умением и дерзостью.Многим запомнилась и полюбилась яркая формула на тот момент вице-премьера Украины Федорова: «Мужество украинцев плюс технологии – равно ключ к будущей победе Украины».Запад бросает чепчики в воздух, дамы приглашают кавалеров, публика плачет, зрители в восторге.Да и как тут не радоваться? Ненавистная Россия-Голиаф наконец унижена и почти побеждена украинским ботаником-Давидом, что тут непонятного.В мае 2023 года издание Breaking Defense в статье «Как не нужно заниматься инновациями: Россия пытается догнать Украину в области дронов» утверждалось, что российское Министерство обороны «остается огромным, бюрократическим, тяжелым на перемены и перегруженным», а его НИОКР и закупочный цикл по умолчанию не успевают за взрывным ростом числа и возможностей украинских коммерческих дронов.Этот же тезис был закреплен в официальной дорожной карте НАТО–Украина от августа 2024 года, где способность Киева быстро выявлять, масштабировать и внедрять технологии называлась «фундаментальной опорой противодействия российскому преимуществу в бронетехнике, артиллерии и живой силе». А финальную точку поставил доклад британского Chatham House «Потуги России модернизировать свою армию», согласно которому российский ВПК переживает не эволюцию, а регресс, и в итоге упрется в «стагнирование инноваций»; российская военно-научная база не способна догнать мировые достижения, а инновации останутся постепенной адаптацией старых платформ. Вывод: «Россия просто-напросто не имеет инновационной и военно-научной базы, чтобы догнать Запад и Украину».Ну, ладно.Российский ВПК с тех пор уже раз сорок похоронили, и вот наступил сентябрь 2026 года, а с ним вместе с перелетными птицами в западных СМИ приземлился рой любопытных публикаций, смысл которых западному читателю не совсем ясен.Ресурс ВВС теперь пишет, что «Россия в настоящее время наносит удары по Украине сложными атаками с участием сотен беспилотников и ракет примерно раз в неделю», причем «Москва в настоящее время использует более чем в 15 раз больше беспилотников за атаку, чем четыре года назад», и русское оружие теперь «меняет ход воздушной войны».Оказывается, у России есть модернизированные реактивные беспилотники, которых нет ни у Запада, ни у Украины, которые «могут двигаться со скоростью более 300 миль в час, значительно быстрее, чем старые модели, и значительно превосходят максимальную скорость перехватчиков Киева».И количество супер-беспилотников, от которых нет эффективной защиты, растет с каждым днем: по данным издания, количество атак беспилотников с реактивным двигателем выросло с 350 в июне до 1600 в июле и 2800 в августе, и Зеленский, конечно, очень осудил «ужас, разворачивающийся в небе Киева».Издание Financial Times в свою очередь докладывает, что «массовое развертывание новейших моделей (русских беспилотников – Ред.) стало неожиданностью для украинских чиновников и производителей».Сообщается, что «централизованное производство позволило Кремлю адаптировать дроны, учитывать отзывы с поля боя и быстро развертывать новые модели», причем «беспилотники стоят в разы дешевле ракет, составлявших основу предыдущих воздушных кампаний Москвы», так как «массовое производство ускорило инновации».Стоп-стоп-стоп. Россия – и инновации? Да не может быть, тут опечатка — или рыбу заворачивали.Но нет: в самом свежем материале издание The Wall Street Journal тоже пишет, что «Москва обогнала противников по бюджетному высокотехнологичному оружию». Выясняется, что «Россия наладила выпуск нового поколения относительно недорогих, но технологичных вооружений — и в этом она опережает и Украину, и коллективный Запад». Новые беспилотники «Герань» и крылатые ракеты «Бандероль» — «смертоносное напоминание о том, что Россия располагает ресурсами и цепочками поставок, необходимыми для создания новых угроз». Русские дроны «насыщены передовой (да что вы!) электроникой, которая позволяет точно находить цели и уклоняться от перехвата».Издание также дало замечательную цитату западного эксперта: «Здесь, на Западе, мы склонны недооценивать Россию, однако она способна очень быстро пройти путь от идеи и эксперимента до производства. Это то, чему западным военным следует поучиться у России».Запоздалое прозрение – это хорошо, но у нас для наших противников есть очень плохие новости. Да, мы медленно запрягаем, но чрезвычайно быстро ездим, и теперь догнать нас будет практически невозможно.Уже сейчас в финальном боевом тестировании находятся следующие поколения российского технологичного оружия, и пока наши враги судорожно пытаются найти защиту от последних моделей «Гераней» и «Бандеролей», скоро им на голову будут лететь уже новые бренды от отечественного производителя, причем в кратно большем количестве. Догони, если сможешь.Позавчера экс-президент Эстонии Кальюлайд неожиданно проснулась и заявила: «Всего количества средств ПВО, которые есть в наличие во всем мире, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины. Ситуация [для украинцев] явно ухудшилась. Сейчас у них нет эффективного оружия против новых типов беспилотников».Господа-товарищи, неужели все-таки обжигающая правда про чипы из стиральных машин оказалась фальшивкой?

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

https://ukraina.ru/20260831/eto-tolko-nachalo-odin-prikaz-zelenskogo-mozhet-ubit-esche-pyatdesyat-millionov-chelovek-1082921857.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, запад, александр федоров, владимир зеленский, керсти кальюлайд, впк, ципсо, нато