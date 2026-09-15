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Дело не в НПЗ: в Кремле не согласились с Трампом

Дело не в НПЗ: в Кремле не согласились с Трампом - 15.09.2026 Украина.ру

Дело не в НПЗ: в Кремле не согласились с Трампом

Проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли. Об этом 15 сентября заявил журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-15T14:55

2026-09-15T14:55

2026-09-15T14:55

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Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить такие взаимные удары.Песков в общении с прессой отметил, что проблема не в мощностях российских НПЗ, которые наращивают объёмы производства нефтепродуктов, и не в ударах БПЛА ВСУ по ним."Мы и так могли этот рынок стабилизировать, он близок к полному насыщению. Так как сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.Как сообщает РИА Новости, в общении журналистами пресс-секретарь российского лидера отметил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, так как там "основная проблема - это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки"."Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов", - пояснил Песков.Он указал на подходы, которые изменят к лучшему ситуацию на мировых рынках."Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему, первое, безопасного судоходства для нефтяных танкеров. И второе, отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов, как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, незаконные ограничения на поставки энергоресурсов на глобальный рынок следует снять "и только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз". При этом санкции должны быть отменены не только в отношении России."Здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. И вы знаете, что страдают не только наши нефтяные суды, но и принадлежащие другим странам. И там гибнут люди самых разных национальностей", - пояснил Песков в общении с журналистами.Также он затронул проблему обеспечения поставок российского газа клиентам в Европе."Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление. Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать", - рассказал Песков.Тем временем стоимость дизельного топлива на Украине и в Молдавии уже выше $2 за литр. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) и операторы АЗС Украины.Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ногиАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, нпз, ес, энергетика, топливо, международная политика, санкции