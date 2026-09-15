Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии - 15.09.2026 Украина.ру
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Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии
Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии - 15.09.2026 Украина.ру
Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии
Граждане Украины в 2025 году совершили в Словакии 382 преступления, что значительно превышает показатели правонарушений со стороны граждан любых других государств, сообщил в соцсетях генеральный прокурор республики Марош Жилинка
2026-09-15T14:35
2026-09-15T14:35
новости
словакия
украина
чехия
владимир зеленский
юлия мендель
такер карлсон
украина.ру
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По словам главы надзорного ведомства, с точки зрения гражданства нарушителей в 2025 году (как и в 2024-м) чаще всего на противоправных деяниях попадались выходцы из соседних со Словакией стран. Второе место после украинцев в этом списке заняли граждане Чехии со 161 преступлением, далее идут Венгрия (113) и Польша (76). Жилинка уточнил, что самым распространенным правонарушением среди иностранцев в республике стало создание опасных ситуаций на дорогах и в общественных местах под воздействием вызывающих зависимость веществ — всего за год было зафиксировано 345 подобных инцидентов.Тяга к запрещенным веществам и неадекватное поведение стали визитной карточкой украинцев не только на улицах европейских городов, но и на самом высшем государственном уровне. Весной бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо заявила, что у главы киевского режима может быть умственное расстройство. Она публично обвинила Зеленского в употреблении наркотиков, назвав его главным препятствием к миру. Подробнее - в материале "Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, украина, чехия, владимир зеленский, юлия мендель, такер карлсон, украина.ру
Новости, Словакия, Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Такер Карлсон, Украина.ру

Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии

14:35 15.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Граждане Украины в 2025 году совершили в Словакии 382 преступления, что значительно превышает показатели правонарушений со стороны граждан любых других государств, сообщил в соцсетях генеральный прокурор республики Марош Жилинка
По словам главы надзорного ведомства, с точки зрения гражданства нарушителей в 2025 году (как и в 2024-м) чаще всего на противоправных деяниях попадались выходцы из соседних со Словакией стран.
Второе место после украинцев в этом списке заняли граждане Чехии со 161 преступлением, далее идут Венгрия (113) и Польша (76).
Жилинка уточнил, что самым распространенным правонарушением среди иностранцев в республике стало создание опасных ситуаций на дорогах и в общественных местах под воздействием вызывающих зависимость веществ — всего за год было зафиксировано 345 подобных инцидентов.
Тяга к запрещенным веществам и неадекватное поведение стали визитной карточкой украинцев не только на улицах европейских городов, но и на самом высшем государственном уровне. Весной бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо заявила, что у главы киевского режима может быть умственное расстройство. Она публично обвинила Зеленского в употреблении наркотиков, назвав его главным препятствием к миру.
Подробнее - в материале "Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель на сайте Украина.ру.
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