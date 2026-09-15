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"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву

"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву - 15.09.2026 Украина.ру

"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит существование за несколько дней

2026-09-15T14:51

2026-09-15T14:51

2026-09-15T14:51

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"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся сил и средств, и польская государственность прекратит своё существование за два-три дня", — заявил Патрушев.Так он прокомментировал заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши над РФ."Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы отнюдь не используют весь свой потенциал", — подчеркнул помощник президента.По его словам, в Варшаве не хотят слышать слова российского президента об отсутствии угроз и оснований для военных действий против Европы.Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая в Киеве, заявил о возможности быстрой победы над Россией в случае её "нападения на Польшу".Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, польша, варшава, николай патрушев, мид, украина.ру, сикорский, александр дугин