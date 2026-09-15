"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/polskaya-gosudarstvennost-ischeznet-za-dva-tri-dnya-patrushev-predupredil-varshavu-1083209392.html
"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву
"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву - 15.09.2026 Украина.ру
"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву
Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит существование за несколько дней
2026-09-15T14:51
2026-09-15T14:51
новости
россия
польша
варшава
николай патрушев
мид
украина.ру
сикорский
александр дугин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047509534_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_2d1cd83a950ed9e8054773168dd0434d.jpg
"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся сил и средств, и польская государственность прекратит своё существование за два-три дня", — заявил Патрушев.Так он прокомментировал заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши над РФ."Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы отнюдь не используют весь свой потенциал", — подчеркнул помощник президента.По его словам, в Варшаве не хотят слышать слова российского президента об отсутствии угроз и оснований для военных действий против Европы.Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая в Киеве, заявил о возможности быстрой победы над Россией в случае её "нападения на Польшу".Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047509534_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_a5cd3ecb34721c3e46c111a0d73d868b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, варшава, николай патрушев, мид, украина.ру, сикорский, александр дугин
Новости, Россия, Польша, Варшава, Николай Патрушев, МИД, Украина.ру, Сикорский, Александр Дугин

"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву

14:51 15.09.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
Встреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит существование за несколько дней
"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся сил и средств, и польская государственность прекратит своё существование за два-три дня", — заявил Патрушев.
Так он прокомментировал заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши над РФ.
"Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы отнюдь не используют весь свой потенциал", — подчеркнул помощник президента.
По его словам, в Варшаве не хотят слышать слова российского президента об отсутствии угроз и оснований для военных действий против Европы.
Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая в Киеве, заявил о возможности быстрой победы над Россией в случае её "нападения на Польшу".
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаВаршаваНиколай ПатрушевМИДУкраина.руСикорскийАлександр Дугин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:09В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс
16:08Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
16:03"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
16:00Набат, который приняли в штыки. О романе "Чего же ты хочешь?"
15:44БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор
15:19"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова
15:19Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна
15:02Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией
14:55Дело не в НПЗ: в Кремле не согласились с Трампом
14:51"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву
14:35Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии
14:17Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса
14:05Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр
13:39Еды не будет: Украина готовит "голодомор"
13:30Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ
13:29Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ
12:57"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
12:56"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
12:48Рада официально утвердила отставку Кравченко
12:36"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
Лента новостейМолния