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Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр

Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр - 15.09.2026 Украина.ру

Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр

Украина переживает "очень трудный момент" и нуждается в дополнительной помощи, которую получит со стороны ЕС. Об этом 15 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

2026-09-15T14:05

2026-09-15T14:05

2026-09-15T14:05

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Польша усилит войсками границу с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после По итогам переговоров с министром обороны Италии Гуидо Крозетто польский министр сделал ряд заявлений."Министр Крозетто с самого начала был одним из тех, кто, как и Польша, полон решимости оказывать Украине поддержку в максимально возможном объеме", — сказал Косиняк-Камыш.Он заявил, что поддержка киевского режима особенно необходима сейчас, на фоне новых возможностей России - в том числе её реактивных беспилотников."Нам необходимо делать больше. К этому готовы и Польша, и Италия", — констатировал Косиняк-Камыш.Также он отметил, что во вторник ночью итальянские истребители поднялись с авиабазы в Шауляе и сбили российский беспилотник над Литвой, что следует понимать как "выражение практической союзнической солидарности". "Защита восточного фланга нашими союзниками — это также защита Польши. Большое вам спасибо за это", - сказал польский министр, обращаясь к главе итальянской делегации.Глава Минобороны Польши также распорядился "усилить Пограничную стражу на участке границы с Украиной". Польскому погранведомству будет предоставлена поддержка как инженерных войск и оперативных служб."Армия в большей чем до сих пор степени будет поддерживать Пограничную стражу", – сказал Косиняк-Камыш.Также он указал помощь армии в усилении пограничников на границе с Белоруссией. Польский министр при этом признал, что "миграционная волна, которая наблюдалась с 2022 по 2025 годы, с 2026 не такая сильная".Официальная Варшава обвиняла Минск в создании "миграционного кризиса" и помощи группам нелегальных мигрантов из третьих стран, которые штурмовали границу с Польшей. В мае 2024 года при противодействии атаке группы нелегалов со стороны Белоруссии был тяжело ранен польский пограничник Матеуш Ситек - на него напал с ножом мигрант из Африки, скрывшийся на белорусской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования погибшему и потребовал добиться от Минска выдачи виновных.Эксперты отмечали ранее, что Польшей на стратегически важном участке границы с Украиной привлекаются значительные ресурсы армии и других силовых структур. Строится новая эшелонированная система мощных фортификаций на восточной границе с целью сдерживания прогнозируемого наступления вооружённых подразделений Союзного государства России и Белоруссии.Польша заявляла также о желании построить "Форт Трамп" для противодействия "угрозы с Востока". Также 15 сентября вопросы международных отношений обсудили в Минске: президент Белоруссии Александр Лукашенко принял делегацию во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, ес, государственная граница, союзное государство, миграционный кризис, военная помощь украине, мир без границ, италия, белоруссия, россия