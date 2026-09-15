Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр - 15.09.2026 Украина.ру
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Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр
Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр - 15.09.2026 Украина.ру
Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр
Украина переживает "очень трудный момент" и нуждается в дополнительной помощи, которую получит со стороны ЕС. Об этом 15 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
2026-09-15T14:05
2026-09-15T14:05
новости
польша
украина
ес
государственная граница
союзное государство
миграционный кризис
военная помощь украине
мир без границ
италия
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Польша усилит войсками границу с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после По итогам переговоров с министром обороны Италии Гуидо Крозетто польский министр сделал ряд заявлений."Министр Крозетто с самого начала был одним из тех, кто, как и Польша, полон решимости оказывать Украине поддержку в максимально возможном объеме", — сказал Косиняк-Камыш.Он заявил, что поддержка киевского режима особенно необходима сейчас, на фоне новых возможностей России - в том числе её реактивных беспилотников."Нам необходимо делать больше. К этому готовы и Польша, и Италия", — констатировал Косиняк-Камыш.Также он отметил, что во вторник ночью итальянские истребители поднялись с авиабазы в Шауляе и сбили российский беспилотник над Литвой, что следует понимать как "выражение практической союзнической солидарности". "Защита восточного фланга нашими союзниками — это также защита Польши. Большое вам спасибо за это", - сказал польский министр, обращаясь к главе итальянской делегации.Глава Минобороны Польши также распорядился "усилить Пограничную стражу на участке границы с Украиной". Польскому погранведомству будет предоставлена поддержка как инженерных войск и оперативных служб."Армия в большей чем до сих пор степени будет поддерживать Пограничную стражу", – сказал Косиняк-Камыш.Также он указал помощь армии в усилении пограничников на границе с Белоруссией. Польский министр при этом признал, что "миграционная волна, которая наблюдалась с 2022 по 2025 годы, с 2026 не такая сильная".Официальная Варшава обвиняла Минск в создании "миграционного кризиса" и помощи группам нелегальных мигрантов из третьих стран, которые штурмовали границу с Польшей. В мае 2024 года при противодействии атаке группы нелегалов со стороны Белоруссии был тяжело ранен польский пограничник Матеуш Ситек - на него напал с ножом мигрант из Африки, скрывшийся на белорусской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования погибшему и потребовал добиться от Минска выдачи виновных.Эксперты отмечали ранее, что Польшей на стратегически важном участке границы с Украиной привлекаются значительные ресурсы армии и других силовых структур. Строится новая эшелонированная система мощных фортификаций на восточной границе с целью сдерживания прогнозируемого наступления вооружённых подразделений Союзного государства России и Белоруссии.Польша заявляла также о желании построить "Форт Трамп" для противодействия "угрозы с Востока". Также 15 сентября вопросы международных отношений обсудили в Минске: президент Белоруссии Александр Лукашенко принял делегацию во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, ес, государственная граница, союзное государство, миграционный кризис, военная помощь украине, мир без границ, италия, белоруссия, россия
Новости, Польша, Украина, ЕС, государственная граница, Союзное государство, миграционный кризис, военная помощь Украине, Мир без границ, Италия, Белоруссия, Россия

Польша усилит войсками границу с Украиной и поможет ей вместе с Италией – министр

14:05 15.09.2026
 
© Фото : polskieradio.pl
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : polskieradio.pl
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Украина переживает "очень трудный момент" и нуждается в дополнительной помощи, которую получит со стороны ЕС. Об этом 15 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Польша усилит войсками границу с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после
По итогам переговоров с министром обороны Италии Гуидо Крозетто польский министр сделал ряд заявлений.
"Министр Крозетто с самого начала был одним из тех, кто, как и Польша, полон решимости оказывать Украине поддержку в максимально возможном объеме", — сказал Косиняк-Камыш.
Он заявил, что поддержка киевского режима особенно необходима сейчас, на фоне новых возможностей России - в том числе её реактивных беспилотников.
"Нам необходимо делать больше. К этому готовы и Польша, и Италия", — констатировал Косиняк-Камыш.
Также он отметил, что во вторник ночью итальянские истребители поднялись с авиабазы в Шауляе и сбили российский беспилотник над Литвой, что следует понимать как "выражение практической союзнической солидарности".
"Защита восточного фланга нашими союзниками — это также защита Польши. Большое вам спасибо за это", - сказал польский министр, обращаясь к главе итальянской делегации.
Глава Минобороны Польши также распорядился "усилить Пограничную стражу на участке границы с Украиной". Польскому погранведомству будет предоставлена поддержка как инженерных войск и оперативных служб.
"Армия в большей чем до сих пор степени будет поддерживать Пограничную стражу", – сказал Косиняк-Камыш.
Также он указал помощь армии в усилении пограничников на границе с Белоруссией. Польский министр при этом признал, что "миграционная волна, которая наблюдалась с 2022 по 2025 годы, с 2026 не такая сильная".
Официальная Варшава обвиняла Минск в создании "миграционного кризиса" и помощи группам нелегальных мигрантов из третьих стран, которые штурмовали границу с Польшей. В мае 2024 года при противодействии атаке группы нелегалов со стороны Белоруссии был тяжело ранен польский пограничник Матеуш Ситек - на него напал с ножом мигрант из Африки, скрывшийся на белорусской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования погибшему и потребовал добиться от Минска выдачи виновных.
Эксперты отмечали ранее, что Польшей на стратегически важном участке границы с Украиной привлекаются значительные ресурсы армии и других силовых структур. Строится новая эшелонированная система мощных фортификаций на восточной границе с целью сдерживания прогнозируемого наступления вооружённых подразделений Союзного государства России и Белоруссии.
Польша заявляла также о желании построить "Форт Трамп" для противодействия "угрозы с Востока".
Также 15 сентября вопросы международных отношений обсудили в Минске: президент Белоруссии Александр Лукашенко принял делегацию во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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