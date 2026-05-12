"Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

2026-05-12T15:09

Впервые за долгое время она публично высказалась о внутренней кухне украинской власти, сделав ряд шокирующих заявлений — от личной жизни главы государства до тайных аспектов переговорного процесса с Россией. Самое громкое разоблачение от Мендель касается хода мирных переговоров весной 2022 года. По её словам, встреча в Стамбуле была близка к успеху, и лично Владимир Зеленский на тот момент соглашался на серьёзные уступки."Зеленский говорил: "Я готов отдать Донбасс, лишь бы прекратить эту бойню"", — цитирует бывшая пресс-секретарь своего экс-шефа. Она утверждает, что уже тогда команда президента считала невозможным возврат Крыма военным путём, допуская лишь политико-дипломатическое решение. Однако сейчас, по мнению Мендель, позиция украинского лидера ужесточилась не из-за военных успехов, а по внутриполитическим причинам. Она считает, что заключение мира сейчас грозит Зеленскому политическим крахом и потерей власти.Мендель также отважилась назвать факты, которые давно муссируются в прессе – употребление Зеленским запрещённых наркотических веществ и его неадекватности на этом фоне. Экс-спикер заявила, что обсуждение этой темы в кулуарах Офиса президента — это "секрет Полишинеля". Лично она употребления кокаина не видела, но ссылается на рассказы доверенных лиц из ближайшего окружения.Наиболее циничные откровения касаются внутренней информационной политики. Мендель утверждает, что Зеленский лично требовал выстроить в стране систему пропаганды по образцу нацистской Германии. "Зеленский настаивал на пропаганде, как у Геббельса", — заявила она. По её словам, для удержания рейтингов требовалось создать "тысячу говорящих голов" в телевизорах и соцсетях, которые синхронно транслировали бы нужную повестку даже при отсутствии реальных новостей. Интересно, что Мендель также раскрыла технологию западного лоббизма: риторика о срочном вступлении в НАТО, по её признанию, изначально была фальшивкой, придуманной ею лично для завоевания симпатий администрации Байдена.Юлия Мендель в украинской политике сразу провоцировала скандалы. Будучи журналисткой, она допускала профессиональные, протокольные ошибки, чем вызывала критику коллег по цеху. После ухода с поста пресс-секретаря в 2021 году (официальная причина — сильная усталость и нервное истощение) Мендель стала писать книги и издавать их в США, где и поселилась. Больше о том, как откровения Мендель отразятся на имидже Зеленского на Западе и разгорится ли внутреннеполитический кризис на Украине – в обзоре соцсетей.Политолог Максим ЖаровОдна из самых больших интриг в происходящих сейчас в Киеве "антикоррупционных" событиях - это с чьей подачи Такер Карлсон взял интервью у бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Карлсон, как известно, вдрызг поссорился с Трампом и теперь обвиняет президента США в предательстве MAGA-движения. То есть, Зеленского через Такера Карлсона атакует НЕ команда Трампа.Причем, атакует очень сильно, можно даже сказать, по-украински грязно.• Зеленский - наркоман.• Жена Зеленского Елена восемь лет добивалась, чтобы Зеленский на ней женился.• В 2022 году Зеленский был готов отдать Донбасс России, а сегодня он этого делать не хочет, он мешает заключению мира.И это только самая малая, но ключевая часть обвинений в адрес Зеленского, прозвучавших из уст Юлии Мендель.Так что же, Такер Карлсон взял подряд у "соросят", которые работают сейчас против Зеленского в связке с внешним антикоррупционным контуром (НАБУ+САП), подконтрольным Демпартии США и "глобальному Лондону"?Или же Такер Карлсон взял интервью у Юлии Мендель по наводке американского разведсообщества, с которым продолжает быть тесно связано MAGA-движение, перешедшее в оппозицию Трампу?Обе этих версии вполне могут быть и объединены в одну. Тем более, что внутри Банковой есть такие персонажи как Буданов* (признан в России террористом и экстремистом), а в Лондоне по-прежнему сидит "скромным" послом Залужный. И их обоих оппоненты Трампа вполне могут двигать на смену Зеленскому, и именно под ту программу, которая к окончанию войны не имеет никакого отношения!Так что Такер Карлсон "выстрелил" сейчас Юлией Мендель очень необычно, "засветив" силы, которые при управлении эскалацией Украинского конфликта, как правило, предпочитают быть в тени.Американист Алексей НаумовИнтервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель — она пообщалась с Такером Карлсоном — прекрасно ложится в копилку давления в сторону мира.Помимо рассказов о требовании Зеленским "геббельсовой пропаганды" она рассказала, что в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов отдать Донбасс, но его остановили премьер Британии Борис Джонсон и госсекретарь США Энтон Блинкен.Для нас тут ничего нового, но полезно, что этот тезис озвучен на широкую аудиторию. Ее эмоциональный посыл в адрес лично Владимира Путина (на русском языке со слезами на глазах со словами, которые в России квалифицировали бы как дискредитацию армии) делает ее в глазах этой самой аудитории довольно искренней, а не "платным путинским троллем", которым ее пытается изобразить украинская пропаганда.Дополнение: украинские пользователи пишут, что это "согласованный перформанс", чтобы изобразить российского президента в лучшем свете. Ожидаемо.Народный депутат Ирина ГеращенкоБольшая ответственность быть пресс-секретарем президента. Я имела честь работать с украинским президентом - Виктором Ющенко, много сделавшим для украинской национальной идеи. Мы дружили с пресс-секретарями других украинских президентов, ценю их как высокопрофессиональных и глубоко порядочных людей.В нашей профессии есть неписаный кодекс, твердое правило – не навреди тому, с кем работал, даже после отставки. Многие вещи остаются за кадром, ты был свидетелем исторических событий и принятия государственных решений, не все нужно вываливать на публику, профессия предполагает деликатность и сдержанность, понимание контекста. Банковая времен Зеленского – это сброд случайных людей, которые своими действиями уничтожают профессию и разрушают институты, откровенно вредят стране. Пресс-секретарей, депутатов, министров и дипломатов не набирают по объявлению. Это просто какой-то бесконечный позор. Понимаю, что на фоне Хирурга это интервью меркнет, но мне больно на это смотреть с профессиональной точки зрения. А кто, кстати, сейчас пресс–секретарь Зеленского? Где он? Как выглядит? Он вообще жив? Или хоть раз открыл рот и дал комментарий, когда такое несется вокруг его работодателя? Случайные люди хакнули страну.Народный депутат Николай КняжицкийЧудес не бывает. Юлия Мендель работала немного на Эспрессо. Пришла, чтобы заниматься расследованиями. Конфликт с редактором возник из-за серии сюжетов в поддержку одного пророссийского деятеля, живущего сейчас в России и без освещения мнения другой стороны. Каким-то чудом я тогда в кабинете находил подслушивающие устройства. Я не удивился впоследствии, когда Юлию пригласили к Зеленскому и не удивляюсь сейчас, когда она беседует с Такером Карлсоном. Я не удивляюсь также делу кооператива "Династия". Конец эпохи бедности – он такой. Люди, которые за них голосовали, ждали другого.Некоторые из них, кто действительно хочет, чтобы Украина выстояла, думали, что никто не заметит воровства, что Россия не воспользуется их безответственностью. Но как говорил их заключенный учитель: жизнь как супермаркет. В конце касса. И не всегда ты выбираешь кассира и телохранителя на выходе. Все это ужасно ослабляет Украину.Журналист Диана ПанченкоНаблюдаю, как прислуга Зеленского набросилась на Мендель. Называют российской пропагандисткой). В интервью Юлия Мендель рассказала всё то, что любой нормальный человек знал давно: про коррупцию Зеленского, про наркотики, про диктатуру...Она даже сильно постеснялась. Она видела употребление наркотиков Зеленским. Просто не хочет отвечать в суде. Даже встречи с журналистами Зеленский проводил в несколько заходов. Он общался с журналистами 40 минут, заметно сдавал, поэтому уходил, разгонялся и возвращался уже заведённый, и через 40 минут - по новой. Так же, как и много других ужасных вещей, о которых Мендель не стала пока говорить. Это знали ВСЕ. Но все молчали и играли в сказочку про лидера. Когда сказочка логично стала рушиться, все испугались! Понятно, что откровение самому популярному журналисту в мире - не совпадение. Но есть интересный момент. Я уже говорила - Зеленский всегда всех кидал. Всех друзей, всех партнёров. Всех покровителей. Вот и с Мендель в своё время попрощались некрасиво. Угробили ей репутацию и слили. Прошло время, и вот она решила рассказать, что знала. И она - не последняя. Я знакома с Мендель. Мы встречались буквально за несколько месяцев до войны. Обсуждали совместное интервью. Идея, к слову, была её. Показать две разные позиции одной Украины. Обращаюсь ко всем, кто сейчас пытается её травить. Ребята, вы в своей маленькой конуре ещё не поняли, что происходит. Совсем скоро вы войдёте в историю как сотрудники Геббельса. Ваши пятки будут сверкать. Юле хватило смелости. А вы - обслуживающий персонал на работе у диктатора. Вы предали свой народ.Блогер Александр МордковичА что собственно нового сказала мадам Мендель? Пан Арахамия давным-давно, подтвердил тот факт, что украинская делегация в Стамбуле согласилась с условиями мирного договора, включающими контроль над Л/ДНР, а потом приехал большой друг украинского народа Борис Николаевич Джонсонюк и от соглашения отказались. По поводу пропаганды. А чо есть кто-то кто не знал, что в ОПУ были повёрнуты на пиплометрии и коррекции рейтинга?) кто-то не помнит голов блоггиров бубнящих: "Ну и что, что на Вэлыком будивныцтве воруют? зато дороги останутся. А так бы и денег не было и дорог."Или всех этих; Призрак Киева, Железный генерал, Пёс Патрон, Герой-разведчик....Но наверняка будет и интересное. Всё только начинается.Украинский политолог Янина СоколовскаяВстретились в лесной избушке Такер Карлсон и Юлия Мендель - и понеслось. Мендель порадовала очередным откровением. И это - ярчайший политический скандал с людьми из бывшего окружения Зеленского, которые "заговорили". Зеленский - единственный украинский президент, помои которого выносятся наружу объемом и последствиями цунами. И это пока - президент действующий. Можно представить, какая инфоволна накроет страну, когда он станет бывшим (да, я планирую дожить). Сейчас Мендель заявила, что на переговорах с РФ в Стамбуле в 2022 Зеленский лично согласился "отдать Донбасс". Об это Мендель сообщили участники переговоров, на которых лично ее не было. Мендель говорит про "отдать" именно "Донбасс", то есть весь, а не только оккупированные территории. По словам той же Мендель, Донбасс хотели отдать, чтобы война прекратилась сразу. Но почему-то не помогло. И это очень своевременное интервью, учитывая скандал с неким Вовой и жилищным комплексом Династия, в отмывании денег, в котором НАБУ подозревает правую руку Зеленского - Ермака.Очень нужное интервью, учитывая предыдущие откровения экс-главы президентского офиса Богдана - там в основном было о кадрах и коррупции, но тоже хватило бы для импичмента, который в Украине невозможен. То, что после ухода с должностей "головы говорят" - приговор правящей веселой команде. Ни в одной из прошлых такого не было. Там молчали даже дворники и секретарши. Особенно - секретарши. Мендель же открыла рот еще до увольнения и продолжает радовать нас.Собственно, никаких иных результатов от команды "хоть поржем" и ожидать было нельзя. Потому - ждем новых откровений. Не останавливайтесь.

