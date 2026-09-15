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Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой

Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой - 15.09.2026 Украина.ру

Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой

Киевский режим ночью подверг Таганрог массированной ракетной атаке, пострадавших нет. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 15 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-15T07:00

2026-09-15T07:00

2026-09-15T07:04

украина.ру

россия

ростовская область

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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, в первую очередь нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры."Сегодня ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", — написал Слюсарь.В настоящее время на местах работают экстренные службы."В результате ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон", — добавил глава региона.По его словам, информация о последствиях атаки будет уточниться. Ракетная опасность в Ростовской области на данный момент снята.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль погиб мирный житель, четыре человека были ранены.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, ростовская область, таганрог, ракетный удар, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, ракеты, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация