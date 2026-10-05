Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 05.10.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 05.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839. Об этом Минобороны РФ вечером 4 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-05T00:24
2026-10-05T00:25
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедший день для российских зенитчиков тоже оказался достаточно напряжённым."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 3 октября до 8:00 мск 4 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Адыгеи и над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 559 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 839 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 244 украинских беспилотника, за сутки — 462.В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

00:24 05.10.2026 (обновлено: 00:25 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839. Об этом Минобороны РФ вечером 4 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедший день для российских зенитчиков тоже оказался достаточно напряжённым.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 3 октября до 8:00 мск 4 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Адыгеи и над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 559 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 839 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 244 украинских беспилотника, за сутки — 462.
В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения.
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