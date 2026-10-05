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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 05.10.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839. Об этом Минобороны РФ вечером 4 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-05T00:24

2026-10-05T00:24

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедший день для российских зенитчиков тоже оказался достаточно напряжённым."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 3 октября до 8:00 мск 4 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Адыгеи и над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 559 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 839 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 244 украинских беспилотника, за сутки — 462.В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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