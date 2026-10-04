"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру
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"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр
"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру
"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр
Торпеды — это только один неиспользованный ресурс. Если их применять, высвободится большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта. Это позволит в том числе выводить из строя мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-10-04T20:30
2026-10-04T20:30
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Продолжая тему уничтожения переправ и неиспользованных ресурсов, собеседник Украина.ру объяснил, какие возможности откроются при применении торпед.Онуфриенко заявил, что торпеды — это только один неиспользованный ресурс. "Если мы будем их применять, то высвободим большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта", — пояснил он.По словам обозревателя, это позволит решать задачи, которые сейчас стоят на повестке. "Мы те же мосты через Днепр сможем из строя выводить", — отметил он. Это особенно важно, поскольку, как подчеркнул эксперт, удары по мостам в Маяках и Затоке уже доказали: Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций.Эксперт привел слова воюющих в Орехове десантников. "Будет приказ – уничтожим. До этих мостов от нас 60 километров", — передал он слова российских бойцов.Онуфриенко подчеркнул, что таких неиспользованных резервов у России немало. "Использовать все эти резервы в ходе зимней кампании было бы разумно и правильно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр

20:30 04.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Торпеды — это только один неиспользованный ресурс. Если их применять, высвободится большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта. Это позволит в том числе выводить из строя мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Продолжая тему уничтожения переправ и неиспользованных ресурсов, собеседник Украина.ру объяснил, какие возможности откроются при применении торпед.
Онуфриенко заявил, что торпеды — это только один неиспользованный ресурс. "Если мы будем их применять, то высвободим большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта", — пояснил он.
По словам обозревателя, это позволит решать задачи, которые сейчас стоят на повестке. "Мы те же мосты через Днепр сможем из строя выводить", — отметил он. Это особенно важно, поскольку, как подчеркнул эксперт, удары по мостам в Маяках и Затоке уже доказали: Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций.
Эксперт привел слова воюющих в Орехове десантников. "Будет приказ – уничтожим. До этих мостов от нас 60 километров", — передал он слова российских бойцов.
Онуфриенко подчеркнул, что таких неиспользованных резервов у России немало. "Использовать все эти резервы в ходе зимней кампании было бы разумно и правильно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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