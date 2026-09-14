Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну - 14.09.2026 Украина.ру
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Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну
Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну - 14.09.2026 Украина.ру
Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал постановление о подозрении директору НАБУ Семёну Кривоносу, а затем ночью выехал из страны. Об этом 13 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-14T10:03
2026-09-14T10:04
новости
украина
кравченко
кривонос
владимир зеленский
набу
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В своём заявлении Кравченко утверждал, что операция "Карфаген" была направлена не против него, а преследовала цель получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей НАБУ и САП, а затем отстранить генпрокурора. "Я подписал постановление о подозрении в адрес директора НАБУ Семёна Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", — заявил Кравченко. Он также сообщил о втором подозрении — в отношении близкого к руководителю САП лица за влияние на судей ВАКС. В НАБУ и САП назвали заявление Кравченко "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы". "Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в заявлении НАБУ. Там подчеркнули, что Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения, а утверждения об изъятии производств не соответствуют действительности. Владимир Зеленский попытался сделать вид, что к решению о подозрениях главе НАБУ не имеет отношения "У этого генерального прокурора есть только один выход — увольнение. Прошу парламентариев поддержать это увольнение незамедлительно". По данным украинского Центра противодействия коррупции, Кравченко выехал за границу — это "было возможно только с согласия Зеленского".Он пересёк границу в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Сам Кравченко подтвердил, что находится за границей. Говорит, уехал в командировку.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кравченко, кривонос, владимир зеленский, набу, сап
Новости, Украина, Кравченко, Кривонос, Владимир Зеленский, НАБУ, САП

Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну

10:03 14.09.2026 (обновлено: 10:04 14.09.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал постановление о подозрении директору НАБУ Семёну Кривоносу, а затем ночью выехал из страны. Об этом 13 сентября сообщили украинские СМИ
В своём заявлении Кравченко утверждал, что операция "Карфаген" была направлена не против него, а преследовала цель получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей НАБУ и САП, а затем отстранить генпрокурора.
"Я подписал постановление о подозрении в адрес директора НАБУ Семёна Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", — заявил Кравченко.
Он также сообщил о втором подозрении — в отношении близкого к руководителю САП лица за влияние на судей ВАКС.
В НАБУ и САП назвали заявление Кравченко "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы".
"Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в заявлении НАБУ.
Там подчеркнули, что Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения, а утверждения об изъятии производств не соответствуют действительности. Владимир Зеленский попытался сделать вид, что к решению о подозрениях главе НАБУ не имеет отношения
"У этого генерального прокурора есть только один выход — увольнение. Прошу парламентариев поддержать это увольнение незамедлительно".
По данным украинского Центра противодействия коррупции, Кравченко выехал за границу — это "было возможно только с согласия Зеленского".
Он пересёк границу в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Сам Кравченко подтвердил, что находится за границей. Говорит, уехал в командировку.
Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.
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