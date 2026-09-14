БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре - 14.09.2026 Украина.ру
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БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре
БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре - 14.09.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре
Художественную школу и другие гражданские объекты в Энергодаре атакованы беспилотниками украинской армии. Об этом 14 сентября сообщил глава города Максим Пухов
2026-09-14T11:30
2026-09-14T11:30
новости
россия
энергодар
всу
мирные жители
военные преступления
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Девять беспилотников ВСУ атаковали гражданские объекты города-спутника ЗАЭС. Они нанесли удары по продуктовому магазину и художественной школе. Человеческих жертв удалось избежать.В частности, семь FPV-дронов ударили по продуктовому магазину "Таврида", ещё два не сдетонировали. Также повреждена Детская школа искусств: один из дронов влетел в здание, выбив окна.Ранее директор ЗАЭС Черничук заявил, что некоторые кварталы Энергодара из-за атак ВСУ напоминают Мариуполь 2022 года.Тем временем БПЛА ВС РФ нанесли удары по позициям и другим объектам ВСУ. В частности, расчеты БПЛА "Герань-4 сикер" ударили по воинским эшелонам и локомотивам противника в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях — об этом сообщило Минобороны РФНовости на эту тему: "Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, энергодар, всу, мирные жители, военные преступления, запорожская аэс, новые регионы
Новости, Россия, Энергодар, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, Запорожская АЭС, Новые регионы

БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре

11:30 14.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Художественную школу и другие гражданские объекты в Энергодаре атакованы беспилотниками украинской армии. Об этом 14 сентября сообщил глава города Максим Пухов
Девять беспилотников ВСУ атаковали гражданские объекты города-спутника ЗАЭС. Они нанесли удары по продуктовому магазину и художественной школе. Человеческих жертв удалось избежать.
В частности, семь FPV-дронов ударили по продуктовому магазину "Таврида", ещё два не сдетонировали. Также повреждена Детская школа искусств: один из дронов влетел в здание, выбив окна.

Ранее директор ЗАЭС Черничук заявил, что некоторые кварталы Энергодара из-за атак ВСУ напоминают Мариуполь 2022 года.
Тем временем БПЛА ВС РФ нанесли удары по позициям и другим объектам ВСУ. В частности, расчеты БПЛА "Герань-4 сикер" ударили по воинским эшелонам и локомотивам противника в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях — об этом сообщило Минобороны РФ
Новости на эту тему: "Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России
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