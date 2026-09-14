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"Киевстар" под ударом: в Киеве горит офис крупнейшего оператора Украины

"Киевстар" под ударом: в Киеве горит офис крупнейшего оператора Украины - 14.09.2026 Украина.ру

"Киевстар" под ударом: в Киеве горит офис крупнейшего оператора Украины

Российские военные дронами "Герань" поразили в Киеве здание телекоммуникационной компании "Киевстар". Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-14T11:34

2026-09-14T11:34

2026-09-14T11:47

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"Расчётами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" был нанесён высокоточный удар по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар"", — говорится в сводке.По данным ведомства, оператор предоставлял мобильную связь и интернет в интересах ВСУ. Очевидцы публиковали видео с пожаром после удара."Киевстар" — крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины. На конец 2025 года он обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной и более 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Компания также финансирует закупку оборудования и систем связи для украинских военных.Ранее Минобороны сообщало об ударах по шести логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ. Утром 14 сентября ведомство отчиталось об ударах по локомотивам и воинским железнодорожным эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Российское военное ведомство неоднократно подчёркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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