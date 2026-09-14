https://ukraina.ru/20260914/my-prosto-bodrilis-shoumen-shats-pozhalovalsya-na-uzhas-posle-otezda-iz-rossii-1083177316.html

"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России

"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России - 14.09.2026 Украина.ру

"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России

Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*. Об этом он откровенно рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* в YouTube

2026-09-14T12:07

2026-09-14T12:07

2026-09-14T12:08

новости

россия

михаил шац

иноагент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300151_0:0:462:260_1920x0_80_0_0_f9ac3a0e86d176244148ed33405b7129.jpg

Бывший телеведущий признался, что сразу после отъезда из страны он и другие релоканты лишь пытались делать хорошую мину при плохой игре и искусственно "бодрились" на остатках адреналина.Однако вскоре этот запал полностью иссяк, и на смену дежурному оптимизму пришло осознание суровой реальности.По словам юмориста, еще пару лет назад он пребывал в ужасном состоянии, так как не понимал, как ему жить дальше, и не мог смириться с кардинально изменившимися условиями существования.В завершение Шац добавил, что до сих пор с тоской вспоминает жизнь в России, но отдает себе отчет в том, что вернуться обратно ему уже не удастся.* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, михаил шац, иноагент