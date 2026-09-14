"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России - 14.09.2026 Украина.ру
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"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России - 14.09.2026 Украина.ру
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*. Об этом он откровенно рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* в YouTube
2026-09-14T12:07
2026-09-14T12:08
новости
россия
михаил шац
иноагент
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Бывший телеведущий признался, что сразу после отъезда из страны он и другие релоканты лишь пытались делать хорошую мину при плохой игре и искусственно "бодрились" на остатках адреналина.Однако вскоре этот запал полностью иссяк, и на смену дежурному оптимизму пришло осознание суровой реальности.По словам юмориста, еще пару лет назад он пребывал в ужасном состоянии, так как не понимал, как ему жить дальше, и не мог смириться с кардинально изменившимися условиями существования.В завершение Шац добавил, что до сих пор с тоской вспоминает жизнь в России, но отдает себе отчет в том, что вернуться обратно ему уже не удастся.* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, михаил шац, иноагент
Новости, Россия, Михаил Шац, иноагент

"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России

12:07 14.09.2026 (обновлено: 12:08 14.09.2026)
 
© ФотоШац*
Шац* - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото
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Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*. Об этом он откровенно рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* в YouTube
Бывший телеведущий признался, что сразу после отъезда из страны он и другие релоканты лишь пытались делать хорошую мину при плохой игре и искусственно "бодрились" на остатках адреналина.
Однако вскоре этот запал полностью иссяк, и на смену дежурному оптимизму пришло осознание суровой реальности.
По словам юмориста, еще пару лет назад он пребывал в ужасном состоянии, так как не понимал, как ему жить дальше, и не мог смириться с кардинально изменившимися условиями существования.
В завершение Шац добавил, что до сих пор с тоской вспоминает жизнь в России, но отдает себе отчет в том, что вернуться обратно ему уже не удастся.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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