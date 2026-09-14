https://ukraina.ru/20260914/my-prosto-bodrilis-shoumen-shats-pozhalovalsya-na-uzhas-posle-otezda-iz-rossii-1083177316.html
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России - 14.09.2026 Украина.ру
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*. Об этом он откровенно рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* в YouTube
2026-09-14T12:07
2026-09-14T12:07
2026-09-14T12:08
новости
россия
михаил шац
иноагент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300151_0:0:462:260_1920x0_80_0_0_f9ac3a0e86d176244148ed33405b7129.jpg
Бывший телеведущий признался, что сразу после отъезда из страны он и другие релоканты лишь пытались делать хорошую мину при плохой игре и искусственно "бодрились" на остатках адреналина.Однако вскоре этот запал полностью иссяк, и на смену дежурному оптимизму пришло осознание суровой реальности.По словам юмориста, еще пару лет назад он пребывал в ужасном состоянии, так как не понимал, как ему жить дальше, и не мог смириться с кардинально изменившимися условиями существования.В завершение Шац добавил, что до сих пор с тоской вспоминает жизнь в России, но отдает себе отчет в том, что вернуться обратно ему уже не удастся.* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300151_30:0:457:320_1920x0_80_0_0_c9c1334779bc449ed2925ea83c3ff57f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, михаил шац, иноагент
Новости, Россия, Михаил Шац, иноагент
"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
12:07 14.09.2026 (обновлено: 12:08 14.09.2026)
Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*. Об этом он откровенно рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* в YouTube
Бывший телеведущий признался, что сразу после отъезда из страны он и другие релоканты лишь пытались делать хорошую мину при плохой игре и искусственно "бодрились" на остатках адреналина.
Однако вскоре этот запал полностью иссяк, и на смену дежурному оптимизму пришло осознание суровой реальности.
По словам юмориста, еще пару лет назад он пребывал в ужасном состоянии, так как не понимал, как ему жить дальше, и не мог смириться с кардинально изменившимися условиями существования.
В завершение Шац добавил, что до сих пор с тоской вспоминает жизнь в России, но отдает себе отчет в том, что вернуться обратно ему уже не удастся.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.