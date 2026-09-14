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В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям

В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям - 14.09.2026 Украина.ру

В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям

Представители сексуальных меньшинств* провели массовое мероприятие в центре Харькова, предъявив властям требования по изменению законодательства. Об этом 14 сентября сообщил украинский "24 Канал"

2026-09-14T12:05

2026-09-14T12:05

2026-09-14T12:05

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"Марш равенства" в Харькове состоялся впервые после начала СВО. Его участники подняли вопросы безопасности и изменений в украинском законодательстве.По данным телеканала, в мероприятии участвовали более 300 человек. Марш начался в метро во время воздушной тревоги и должен был остаться под землей, однако воздушную тревогу отменили и представители сексуальных меньшинств* поднялись на поверхность и провели свою акцию в окружении силовиков."Мы вдохновились киевским маршем, где уже несколько раз проводили пешее шествие, и решили, что можем сделать это в Харькове. Военные угрозы только усилились, но мы не знаем, что будет следующим летом, осенью, зимой или весной. Поэтому считаем, что должны отстаивать свои права даже перед лицом таких высоких рисков",– заявила одна из организаторов акции.Отмечено, что во время мероприятия "вспоминали военных из ЛГБТ+-сообщества*, погибших на войне". Участники акции развернули 28-метровый список замечаний и требований к Гражданскому кодексу. Организаторы подчеркнули, что значительная часть поднятых ими вопросов повторяется из года в год, поскольку ожидаемых изменений до сих пор нет.Представители секс-меньшинств* первоочередным требованием заявили признание семей и гражданских партнерств хотя бы для военнослужащих и гражданских лиц из ЛГБТ-сообщества*. Второе требование касалось справедливого наказания за преступления на почве ненависти и принятие соответствующего законодательства. Третье требование направлено на "отзыв Гражданского кодекса, который содержит очень много нарушений и требует дальнейшей доработки", пояснила организатор акции.Телеканал констатировал участие в акции граждан разного возраста с разным опытом участия в подобных мероприятиях. Отмечено, что "самой пожилой участнице, госпоже Инесе, было 74 года".Противники этой акции выкрикивали провокационные лозунги и угрозы, сказано в публикации. Команда "ХарьковПрайд"* сообщила об угрозах жизни, здоровью и уничтожению имущества, которые поступали как в день акции, так и после нее.Представители ЛГБТ+-сообщества* пожаловались на обидчиков в полицию.* Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, украина, лгбт, ситуация на украине, секс-меньшинства, акции протеста, мероприятия