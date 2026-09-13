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В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен
В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен - 13.09.2026 Украина.ру
В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен
Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Крымский мост больше не играет ключевой роли в военной логистике России. Об этом он сказал на конференции YES Annual Meeting, передает UNIAN
2026-09-13T15:07
2026-09-13T15:07
2026-09-13T15:07
сво
спецоперация
россия
крым
ростовская область
украина.ру
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Отвечая на вопрос, почему мост до сих пор не атакован, Скибицкий объяснил, что объект утратил прежнее значение, поскольку российская военная логистика в Крым теперь идёт в обход."Основная логистика сейчас идет через Ростовскую область и так называемый сухопутный мост", — приводит его слова UNIAN.По мнению Скибицкого, это снижает ценность моста как транспортной артерии. Он также напомнил о политическом аспекте: некоторые западные страны ранее опасались эскалации в случае удара по переправе, а её сохранение оставляет российским военным путь для возвращения."Мы уже нарушили многие другие маршруты", — добавил Скибицкий.Несмотря на заявления украинской разведки, Крымский мост продолжает функционировать. Россия обеспечивает его безопасность и использует для транспортного сообщения с полуостровом. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, крым, ростовская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Ростовская область, Украина.ру
В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен
Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Крымский мост больше не играет ключевой роли в военной логистике России. Об этом он сказал на конференции YES Annual Meeting, передает UNIAN
Отвечая на вопрос, почему мост до сих пор не атакован, Скибицкий объяснил, что объект утратил прежнее значение, поскольку российская военная логистика в Крым теперь идёт в обход.
"Основная логистика сейчас идет через Ростовскую область и так называемый сухопутный мост", — приводит его слова UNIAN.
По мнению Скибицкого, это снижает ценность моста как транспортной артерии. Он также напомнил о политическом аспекте: некоторые западные страны ранее опасались эскалации в случае удара по переправе, а её сохранение оставляет российским военным путь для возвращения.
"Мы уже нарушили многие другие маршруты", — добавил Скибицкий.
Несмотря на заявления украинской разведки, Крымский мост продолжает функционировать. Россия обеспечивает его безопасность и использует для транспортного сообщения с полуостровом. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре.
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