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В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен - 13.09.2026 Украина.ру

В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Крымский мост больше не играет ключевой роли в военной логистике России. Об этом он сказал на конференции YES Annual Meeting, передает UNIAN

2026-09-13T15:07

2026-09-13T15:07

2026-09-13T15:07

сво

спецоперация

россия

крым

ростовская область

украина.ру

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Отвечая на вопрос, почему мост до сих пор не атакован, Скибицкий объяснил, что объект утратил прежнее значение, поскольку российская военная логистика в Крым теперь идёт в обход."Основная логистика сейчас идет через Ростовскую область и так называемый сухопутный мост", — приводит его слова UNIAN.По мнению Скибицкого, это снижает ценность моста как транспортной артерии. Он также напомнил о политическом аспекте: некоторые западные страны ранее опасались эскалации в случае удара по переправе, а её сохранение оставляет российским военным путь для возвращения."Мы уже нарушили многие другие маршруты", — добавил Скибицкий.Несмотря на заявления украинской разведки, Крымский мост продолжает функционировать. Россия обеспечивает его безопасность и использует для транспортного сообщения с полуостровом. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, крым, ростовская область, украина.ру