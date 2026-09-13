Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства
© Фото : Открытый источникКарта Большой Засечной черты
© Фото : Открытый источник
В 2026 году день города в Туле отмечается 12–13 сентября. Празднуются сразу три даты: 880 лет со дня основания города, 60 лет с награждения Тулы орденом Ленина и 50 лет с присвоения звания "город-герой". В этом же ряду не круглая дата – 443 года с создания Укра́инного разряда, административным центром которого (т.е., "столицей укра́ины") была Тула
В России ходит масса диких теорий относительно слова "Украина". Одна считают, что это польское обозначение земель юго-западной Руси, придуманное исключительно для того, чтобы как-то навредить русским. Другие полагают, что никакой Украины никогда не существовало, её Ленин придумал – с целями сугубо русофобскими. Ну и тому подобное.
Слово это, между тем, русское, в письменных источниках первый раз упоминается в 1187 году (в значении пограничной части Переяславского княжества), а потом используется по отношению к различным приграничным районам Руси, в том числе – никак не связанным с территорией современной Украины.
Доктор исторический наук Олег Скобелкин провёл анализ использования этого термина в Разрядной книге за 1475-1605 год и установил, что термин используется в двух смыслах:
а) приграничные территории Московского государства ("государевы укра́ины");
б) сопредельные территории других государств.
В числе последних фигурирует "польская" (от слова "поле", в смысле – "Дикое поле"; она же – "крымская") укра́ина, под которой имеются в виду земли будущих Слободской Украины и Новороссии. Малороссия – это скорее "литовская укра́ина". Интересно, что среди зарубежных укра́ин присутствует укра́ина Казанская, хотя Казанское ханство было присоединено ещё в 1552 году.
Слово укра́ина в отношении зарубежных территорий употребляется не само по себе, а в привязке к укра́ине российской, в отношении которой исходит военная угроза: "роспись боярам и воеводам от литовские укра́ины".
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В обоих смыслах слово используется для обозначения либо территории на которой ведутся военные действия, либо существует военная опасность, т.е. – театр военных действий. Правда, эта особенность связана со спецификой самого источника – в разрядных книгах фиксировались военные и гражданские назначения, а сам Разрядный приказ был в большей мере военным министерством.
В 1583 году был создан Укра́инный (позже – Тульский) разряд. Разряд в Московской Руси – военно-административная единица, нечто вроде военного округа. В данном случае это было объединение военных сил южных городов, которые контролировали Большую Засечную черту, прикрывающую Москву от нападения крымских татар – со стороны Изюмского и Муравского шляха. По данным на 1616 год общая численность гарнизонов городов, входивших в Укра́инный разряд, составляла около 24 350 человек.
Укра́инный и находившийся восточнее Рязанский разряды были первой линией обороны от степняков. В составе Рязанского разряда границы нашей Родины защищали предки автора – дворяне, дети боярские, городовые казаки, однодворцы. Вторая – Берег или Береговой разряд – цепь крепостей по реке Оке, центром которой была сначала Коломна, потом – Серпухов.
Николай Черкасов в роли Ивана Грозного. Кадр из фильма "Иван Грозный", 1945 год
Николай Черкасов в роли Ивана Грозного. Кадр из фильма "Иван Грозный", 1945 год
Разряд создавался на основе первого на Руси устава пограничной службы – Боярского приговора о станичной и сторожевой службе 26 февраля 1571 года. Составлялся этот документ под руководством боярина князя Михаила Воротынского (победитель татар в битве при Молодях в 1572 году) на основании сведений, полученных от ветеранов береговой службы. В документе были детально расписаны приёмы охраны границы (цепь застав с разъездами между ними – эта система сохранилась по сей день), порядок несения службы, размер оплаты. "Приговор" действовал до 1623 года, когда был принят новый документ.
Избрание центром разряда именно Тулы было обусловлено её стратегическим положением – между двух труднопроходимых лесных массивов. В 1520 году тут был построен новый кирпичный кремль. Чтобы понять значимость этого факта укажем – к тому времени кирпичных кремлей в Русском государстве было три – в Москве, Великом и Нижнем Новгороде.
Кремль был построен по передовому на тот момент проекту (вероятно, с участием итальянских архитекторов) – правильной геометрической формы (первая "регулярная" крепость на Руси), с нижними бойницами "огненного боя" (пушечными), с г-образным проходом в двух из четырёх проездных башен (чтобы сделать невозможным использование тарана – тоже впервые на Руси). Эффективность этого укрепления была продемонстрирована в 1552 году, когда Тулу осадили татары – не смотря на куцый гарнизон (основные силы поместного войска ушли на Казань), город продержался до подхода подкреплений из Коломны, которые погнали татар до горизонта и налево.
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Тула была центральной крепостью Большой Засечной черты (название условное, в актуальное время она носила название "заповедь" или "черта"). Это линия укреплений со стороны Дикого поля – своеобразная "великая московская стена". Сооружаться она начала по приказу Ивана Грозного в 1550-х годах. В 1566 году царь проверял её готовность и объезжал укра́инные города. Позже царь Михаил Фёдорович в своей грамоте о восстановлении черты формулировал её цель так: "чтобы засеками от бусурманов, от крымских и от нагайских воинских людей в наше государство ход отнять и православных крестьян от войны заступить и в плен и в расхищенье... не выдать".
Протяжённость Большой Засечной черты составляла около 600 км., она шла от Рязани к Туле и далее – до Жиздры в нынешней Калужской области. В среднем ширина её составляла 2-3 км., но вообще это зависело от характера местности – там, где были только искусственные укрепления, глубина засеки могла составлять всего несколько десятком метров.
Само название "засека" относится к одному типу укреплений – завалам в лесах: на высоте примерно человеческого роста срубались деревья, так, чтобы комель остался на пне. Валились они в сторону, откуда ожидалось нападение, крест-накрест друг с другом. Сучья заострялись, сами лесины закреплялись кольями. Помимо засек сооружались рвы с валами, частоколы, искусственные озёра и болота, в бродах в дно забивались колья. На определённом расстоянии друг от друга располагались небольшие дерево-земляные крепости ("остроги"), занимавшиеся войсками в случае угрозы татарского нападения. На подходах к Туле был выстроен "Завитай" (от –"завитые валы") – система валов с "земляными башнями" (редутами) протяжённостью более 10 км. Далее находился деревянный острог с 29 башнями и собственно Тульский кремль.
© Фото : Василий СтоякинТульский кремль
© Фото : Василий Стоякин
Тульский кремль
Для содержания укреплений черты в порядке существовал специальный штат засечных голов, засечных приказчиков и засечных сторожей. Головы и приказчики организовывали местное население для строительства и ремонта укреплений, также привлекались для этого войска Укра́инного разряда.
Строительство и ремонт засечных черт было делом всенародным. В Государственном архиве Воронежской области хранится "Память воронежским служилым людям о проведении переписи дворов Воронежского уезда" от 12 июня 1648 года для сбора денег "на городовое и на московское дело". В росписях дворов по станам Воронежского уезда упоминается Кузьма Афанасьев сын Попов – атаман в Усманском стане Воронежского уезда. Ему, вместе с сыном боярским Владимиром Пареным, поручено воеводой собирать деньги с крестьянских дворов на "городовое дело", то есть работ на черте. Среди плательщиков числится Сафонка Стоякин – крестьянин сына боярского Василия Струкова, в селе Рамонь. Попов и Стоякин – вероятные предки автора по отцовской линии.
В 1599 году "Береговой" разряд занял место Укра́инного, а в 1601 и вовсе упразднён. Укра́инный же разряд передвинулся дальше на юг – на территорию Слободской Украины, где молитвами Св. Фёдора Иоанновича Блаженного и организационными усилиями первого боярина Бориса Годунова создаются новые города, в числе которых – Воронеж, Курск (на месте старого города), Белгород и другие.
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Во время Смуты регулярная служба тут прекратилась, но в 1613 году разряд в составе трёх полков* был восстановлен. Была восстановлена и засечная черта. Адам Олеарий, путешествовавший по Руси в 1630-е годы, писал: "Фёдор Иванович построил там в защиту от их нападений вал более чем на 100 миль, срубив леса и прокопав канавы; однако теперь мало от этого пользы". А в 1630-х годах на Слободской Украине была выстроена новая, Белгородская Засечная черта.
Мы написали, что Тульская укра́ина была без украинцев. Это не совсем так. Помимо провинциального дворянства и иных служилых людей (дети боярские, городовые казаки, стрельцы, пушкари, затинники, воротники и т.п.) в полках Укра́инного разряда служило немало иностранцев ("немцев") – частью поместных, частью кормовых (первые жалование получали землёй, вторые – деньгами). На службу их записывал не Разрядный приказ, а Иноземный (Панский).
Самую большую группу служилых иноземцев составляли подданные Речи Посолитой, а среди них в изрядном количестве – "черкасы", т.е. – днепровские казаки. Украинцами их никто не называл – самого этнонима не было, но русскими их в Московском государстве не называли тоже. Очевидно, для этого были основания, причём дело не только в подданстве – казаки Острогожского полка были подданными Государя всея Руси (и ведал их службой, соответственно, не Иноземный, а Разрядный приказ), но оставались при этом черкасами.
© Фото : Василий СтоякинСергей Иванов "Поход московитян. XVI век", 1903 год, ГТГ
© Фото : Василий Стоякин
Сергей Иванов "Поход московитян. XVI век", 1903 год, ГТГ
В 60-х годах XVII века Укра́инный разряд был ликвидирован, его функции были переданы слободским казачьим полкам и созданным в 1640-60-х годах Белгородскому и Севскому разрядам. Для представления о численности этой группировки: в 1658 году Белгородский разрядный полк (прототип дивизии – командовал им не полковник, а боярин – разрядный воевода) состоял из трёх полков рейтар, пяти полков драгун, семи солдатских полков, приказа (полка) стрельцов и 2000 дворян и детей боярских сотенной службы.
В этом же время была проведена военная реформа, в ходе которой старые воеводские полки собираться перестали, а их место заняли разрядные полки регулярной службы.
* Это т.н. "малый разряд", "большой разряд" – царское войско, – состоял из пяти полков: большого, передового, сторожевого (арьергардного), правой и левой руки.
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