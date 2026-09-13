https://ukraina.ru/20260913/ukraina-bez-ukraintsev-tulskaya-ukraina-russkogo-gosudarstva-1083037325.html

Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства

Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства - 13.09.2026 Украина.ру

Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства

В 2026 году день города в Туле отмечается 12–13 сентября. Празднуются сразу три даты: 880 лет со дня основания города, 60 лет с награждения Тулы орденом Ленина и 50 лет с присвоения звания "город-герой". В этом же ряду не круглая дата – 443 года с создания Укра́инного разряда, административным центром которого (т.е., "столицей укра́ины") была Тула

2026-09-13T16:00

2026-09-13T16:00

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В России ходит масса диких теорий относительно слова "Украина". Одна считают, что это польское обозначение земель юго-западной Руси, придуманное исключительно для того, чтобы как-то навредить русским. Другие полагают, что никакой Украины никогда не существовало, её Ленин придумал – с целями сугубо русофобскими. Ну и тому подобное.Слово это, между тем, русское, в письменных источниках первый раз упоминается в 1187 году (в значении пограничной части Переяславского княжества), а потом используется по отношению к различным приграничным районам Руси, в том числе – никак не связанным с территорией современной Украины.Доктор исторический наук Олег Скобелкин провёл анализ использования этого термина в Разрядной книге за 1475-1605 год и установил, что термин используется в двух смыслах:а) приграничные территории Московского государства ("государевы укра́ины");б) сопредельные территории других государств.В числе последних фигурирует "польская" (от слова "поле", в смысле – "Дикое поле"; она же – "крымская") укра́ина, под которой имеются в виду земли будущих Слободской Украины и Новороссии. Малороссия – это скорее "литовская укра́ина". Интересно, что среди зарубежных укра́ин присутствует укра́ина Казанская, хотя Казанское ханство было присоединено ещё в 1552 году.Слово укра́ина в отношении зарубежных территорий употребляется не само по себе, а в привязке к укра́ине российской, в отношении которой исходит военная угроза: "роспись боярам и воеводам от литовские укра́ины".В обоих смыслах слово используется для обозначения либо территории на которой ведутся военные действия, либо существует военная опасность, т.е. – театр военных действий. Правда, эта особенность связана со спецификой самого источника – в разрядных книгах фиксировались военные и гражданские назначения, а сам Разрядный приказ был в большей мере военным министерством.В 1583 году был создан Укра́инный (позже – Тульский) разряд. Разряд в Московской Руси – военно-административная единица, нечто вроде военного округа. В данном случае это было объединение военных сил южных городов, которые контролировали Большую Засечную черту, прикрывающую Москву от нападения крымских татар – со стороны Изюмского и Муравского шляха. По данным на 1616 год общая численность гарнизонов городов, входивших в Укра́инный разряд, составляла около 24 350 человек.Укра́инный и находившийся восточнее Рязанский разряды были первой линией обороны от степняков. В составе Рязанского разряда границы нашей Родины защищали предки автора – дворяне, дети боярские, городовые казаки, однодворцы. Вторая – Берег или Береговой разряд – цепь крепостей по реке Оке, центром которой была сначала Коломна, потом – Серпухов. Разряд создавался на основе первого на Руси устава пограничной службы – Боярского приговора о станичной и сторожевой службе 26 февраля 1571 года. Составлялся этот документ под руководством боярина князя Михаила Воротынского (победитель татар в битве при Молодях в 1572 году) на основании сведений, полученных от ветеранов береговой службы. В документе были детально расписаны приёмы охраны границы (цепь застав с разъездами между ними – эта система сохранилась по сей день), порядок несения службы, размер оплаты. "Приговор" действовал до 1623 года, когда был принят новый документ.Избрание центром разряда именно Тулы было обусловлено её стратегическим положением – между двух труднопроходимых лесных массивов. В 1520 году тут был построен новый кирпичный кремль. Чтобы понять значимость этого факта укажем – к тому времени кирпичных кремлей в Русском государстве было три – в Москве, Великом и Нижнем Новгороде.Кремль был построен по передовому на тот момент проекту (вероятно, с участием итальянских архитекторов) – правильной геометрической формы (первая "регулярная" крепость на Руси), с нижними бойницами "огненного боя" (пушечными), с г-образным проходом в двух из четырёх проездных башен (чтобы сделать невозможным использование тарана – тоже впервые на Руси). Эффективность этого укрепления была продемонстрирована в 1552 году, когда Тулу осадили татары – не смотря на куцый гарнизон (основные силы поместного войска ушли на Казань), город продержался до подхода подкреплений из Коломны, которые погнали татар до горизонта и налево.Тула была центральной крепостью Большой Засечной черты (название условное, в актуальное время она носила название "заповедь" или "черта"). Это линия укреплений со стороны Дикого поля – своеобразная "великая московская стена". Сооружаться она начала по приказу Ивана Грозного в 1550-х годах. В 1566 году царь проверял её готовность и объезжал укра́инные города. Позже царь Михаил Фёдорович в своей грамоте о восстановлении черты формулировал её цель так: "чтобы засеками от бусурманов, от крымских и от нагайских воинских людей в наше государство ход отнять и православных крестьян от войны заступить и в плен и в расхищенье... не выдать".Протяжённость Большой Засечной черты составляла около 600 км., она шла от Рязани к Туле и далее – до Жиздры в нынешней Калужской области. В среднем ширина её составляла 2-3 км., но вообще это зависело от характера местности – там, где были только искусственные укрепления, глубина засеки могла составлять всего несколько десятком метров.Само название "засека" относится к одному типу укреплений – завалам в лесах: на высоте примерно человеческого роста срубались деревья, так, чтобы комель остался на пне. Валились они в сторону, откуда ожидалось нападение, крест-накрест друг с другом. Сучья заострялись, сами лесины закреплялись кольями. Помимо засек сооружались рвы с валами, частоколы, искусственные озёра и болота, в бродах в дно забивались колья. На определённом расстоянии друг от друга располагались небольшие дерево-земляные крепости ("остроги"), занимавшиеся войсками в случае угрозы татарского нападения. На подходах к Туле был выстроен "Завитай" (от –"завитые валы") – система валов с "земляными башнями" (редутами) протяжённостью более 10 км. Далее находился деревянный острог с 29 башнями и собственно Тульский кремль.Для содержания укреплений черты в порядке существовал специальный штат засечных голов, засечных приказчиков и засечных сторожей. Головы и приказчики организовывали местное население для строительства и ремонта укреплений, также привлекались для этого войска Укра́инного разряда.Строительство и ремонт засечных черт было делом всенародным. В Государственном архиве Воронежской области хранится "Память воронежским служилым людям о проведении переписи дворов Воронежского уезда" от 12 июня 1648 года для сбора денег "на городовое и на московское дело". В росписях дворов по станам Воронежского уезда упоминается Кузьма Афанасьев сын Попов – атаман в Усманском стане Воронежского уезда. Ему, вместе с сыном боярским Владимиром Пареным, поручено воеводой собирать деньги с крестьянских дворов на "городовое дело", то есть работ на черте. Среди плательщиков числится Сафонка Стоякин – крестьянин сына боярского Василия Струкова, в селе Рамонь. Попов и Стоякин – вероятные предки автора по отцовской линии.В 1599 году "Береговой" разряд занял место Укра́инного, а в 1601 и вовсе упразднён. Укра́инный же разряд передвинулся дальше на юг – на территорию Слободской Украины, где молитвами Св. Фёдора Иоанновича Блаженного и организационными усилиями первого боярина Бориса Годунова создаются новые города, в числе которых – Воронеж, Курск (на месте старого города), Белгород и другие.Во время Смуты регулярная служба тут прекратилась, но в 1613 году разряд в составе трёх полков* был восстановлен. Была восстановлена и засечная черта. Адам Олеарий, путешествовавший по Руси в 1630-е годы, писал: "Фёдор Иванович построил там в защиту от их нападений вал более чем на 100 миль, срубив леса и прокопав канавы; однако теперь мало от этого пользы". А в 1630-х годах на Слободской Украине была выстроена новая, Белгородская Засечная черта.Мы написали, что Тульская укра́ина была без украинцев. Это не совсем так. Помимо провинциального дворянства и иных служилых людей (дети боярские, городовые казаки, стрельцы, пушкари, затинники, воротники и т.п.) в полках Укра́инного разряда служило немало иностранцев ("немцев") – частью поместных, частью кормовых (первые жалование получали землёй, вторые – деньгами). На службу их записывал не Разрядный приказ, а Иноземный (Панский).Самую большую группу служилых иноземцев составляли подданные Речи Посолитой, а среди них в изрядном количестве – "черкасы", т.е. – днепровские казаки. Украинцами их никто не называл – самого этнонима не было, но русскими их в Московском государстве не называли тоже. Очевидно, для этого были основания, причём дело не только в подданстве – казаки Острогожского полка были подданными Государя всея Руси (и ведал их службой, соответственно, не Иноземный, а Разрядный приказ), но оставались при этом черкасами.В 60-х годах XVII века Укра́инный разряд был ликвидирован, его функции были переданы слободским казачьим полкам и созданным в 1640-60-х годах Белгородскому и Севскому разрядам. Для представления о численности этой группировки: в 1658 году Белгородский разрядный полк (прототип дивизии – командовал им не полковник, а боярин – разрядный воевода) состоял из трёх полков рейтар, пяти полков драгун, семи солдатских полков, приказа (полка) стрельцов и 2000 дворян и детей боярских сотенной службы.В этом же время была проведена военная реформа, в ходе которой старые воеводские полки собираться перестали, а их место заняли разрядные полки регулярной службы.* Это т.н. "малый разряд", "большой разряд" – царское войско, – состоял из пяти полков: большого, передового, сторожевого (арьергардного), правой и левой руки.

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