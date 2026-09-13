https://ukraina.ru/20260913/polsha-podnyala-aviatsiyu-iz-za-rossiyskoy-ugrozy--no-granitsa-ostalas-netronutoy-1083162755.html
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой - 13.09.2026 Украина.ру
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на Украину 13 сентября, однако воздушное пространство страны нарушено не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24
2026-09-13T16:18
2026-09-13T16:18
2026-09-13T16:18
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В ночь на 13 сентября российские силы нанесли удары по территории Украины, в том числе в районе украинско-польской границы. На этом фоне Варшава приняла решение поднять в воздух истребители, чтобы гарантировать безопасность своего воздушного пространства. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.Представитель Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что часть беспилотников действовала в непосредственной близости от польской границы. Расстояние до неё, по его словам, составляло от нескольких до нескольких десятков километров. Именно это заставило командование квалифицировать ситуацию как "реальную и близкую" угрозу.Польские истребители работали в национальном воздушном пространстве. Операция завершилась к 10:00. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.Позже полиция получила уведомления о возможном взрыве в Люблинском воеводстве. Правоохранители выезжали в два населённых пункта, но источник тревожных звуков не обнаружили. В командовании предположили: громкий шум мог быть вызван истребителями, преодолевшими звуковой барьер.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Польша, Украина, Варшава, Украина.ру, Новости
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на Украину 13 сентября, однако воздушное пространство страны нарушено не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24
В ночь на 13 сентября российские силы нанесли удары по территории Украины, в том числе в районе украинско-польской границы. На этом фоне Варшава приняла решение поднять в воздух истребители, чтобы гарантировать безопасность своего воздушного пространства. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.
Представитель Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что часть беспилотников действовала в непосредственной близости от польской границы. Расстояние до неё, по его словам, составляло от нескольких до нескольких десятков километров. Именно это заставило командование квалифицировать ситуацию как "реальную и близкую" угрозу.
Польские истребители работали в национальном воздушном пространстве. Операция завершилась к 10:00. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.
Позже полиция получила уведомления о возможном взрыве в Люблинском воеводстве. Правоохранители выезжали в два населённых пункта, но источник тревожных звуков не обнаружили. В командовании предположили: громкий шум мог быть вызван истребителями, преодолевшими звуковой барьер.
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