Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой - 13.09.2026 Украина.ру
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Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой - 13.09.2026 Украина.ру
Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на Украину 13 сентября, однако воздушное пространство страны нарушено не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24
2026-09-13T16:18
2026-09-13T16:18
польша
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В ночь на 13 сентября российские силы нанесли удары по территории Украины, в том числе в районе украинско-польской границы. На этом фоне Варшава приняла решение поднять в воздух истребители, чтобы гарантировать безопасность своего воздушного пространства. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.Представитель Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что часть беспилотников действовала в непосредственной близости от польской границы. Расстояние до неё, по его словам, составляло от нескольких до нескольких десятков километров. Именно это заставило командование квалифицировать ситуацию как "реальную и близкую" угрозу.Польские истребители работали в национальном воздушном пространстве. Операция завершилась к 10:00. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.Позже полиция получила уведомления о возможном взрыве в Люблинском воеводстве. Правоохранители выезжали в два населённых пункта, но источник тревожных звуков не обнаружили. В командовании предположили: громкий шум мог быть вызван истребителями, преодолевшими звуковой барьер.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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польша, украина, варшава, украина.ру, новости
Польша, Украина, Варшава, Украина.ру, Новости

Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой

16:18 13.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на Украину 13 сентября, однако воздушное пространство страны нарушено не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24
В ночь на 13 сентября российские силы нанесли удары по территории Украины, в том числе в районе украинско-польской границы. На этом фоне Варшава приняла решение поднять в воздух истребители, чтобы гарантировать безопасность своего воздушного пространства. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.
Представитель Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что часть беспилотников действовала в непосредственной близости от польской границы. Расстояние до неё, по его словам, составляло от нескольких до нескольких десятков километров. Именно это заставило командование квалифицировать ситуацию как "реальную и близкую" угрозу.
Польские истребители работали в национальном воздушном пространстве. Операция завершилась к 10:00. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах рассылали предупреждения о воздушной опасности, а в шести уездах звучали сирены.
Позже полиция получила уведомления о возможном взрыве в Люблинском воеводстве. Правоохранители выезжали в два населённых пункта, но источник тревожных звуков не обнаружили. В командовании предположили: громкий шум мог быть вызван истребителями, преодолевшими звуковой барьер.
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