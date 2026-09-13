https://ukraina.ru/20260913/natsiya-napolovinu-unichtozhena-zadacha-vlasti--dobit-ostavshikhsya-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1083156629.html

"Нация наполовину уничтожена, задача власти — добить оставшихся". Эксперты и политики о будущем Украины

"Нация наполовину уничтожена, задача власти — добить оставшихся". Эксперты и политики о будущем Украины - 13.09.2026 Украина.ру

"Нация наполовину уничтожена, задача власти — добить оставшихся". Эксперты и политики о будущем Украины

В экспертном сообществе Украины обсуждают, почему люди видят настоящую угрозу не там, откуда она действительно исходит

2026-09-13T05:15

2026-09-13T05:15

2026-09-13T05:15

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Боевые действия тем временем продолжаются. Украинский юрист и политик Денис Невядомский в эфире канала UkrLife отметил, что если Москва считает своей целью занять весь Донбасс, то "весы склоняются в пользу России". К тому же грядут политические изменения в Европе, Киев может лишиться финансирования и поддержки.Эксперт предположил, что может случиться и обвал фронта. Украинское общество разобщено как никогда – кто-то из телестудий призывает воевать "до победного конца", а сам в окоп не спешит, кто-то поддерживает войну, "сидя по селам польским или румынским", оттуда требуя захвата Кремля, а кто-то просто зарабатывает на войне."Те, кому не выгодна – их протест нарастает и скоро дойдет до точки кипения. И это… очень важный фактор в противостоянии", — сказал Невядомский.Тут стоит вспомнить, с чего все на Украине начиналось. Людям обещали вовсе не войну, а "Евросоюз и кружевные трусики". Получили же кровь и смерть. Но политики, которые к этому привели, должны помнить, что ответить, вполне возможно, придется и им лично. Кто-то уже ответил.Обвиняемый в убийстве бывшего спикера Рады Андрея Парубия — Михаил Сцельников во время очередного заседания суда заявил, что хотел отомстить за сына, который был мобилизован и погиб на фронте."Это (Парубий – ред.) представитель власти. У нас власть не несет никакой ответственности... Нужно что-то сделать, чтобы эта власть отвечала. Человек при власти с 2014 года, пять лет председатель Верховной Рады, почти глава страны. Он должен нести ответственность за свои действия? Должен. Вот он и понёс", – заявил Сцельников, слова которого приводит издание "Страна.ua".Раньше он признался в убийстве Парубия, но отверг обвинение в сотрудничестве с Россией, заявив, что мстил за сына. И на месте Парубия мог бы оказаться любой другой украинский политик.Что касается нарастания протестных настроений, тут стоит снова вспомнить недавний "поход на Киев" бывшего журналиста и правозащитника, ныне военнослужащего ВСУ Александра Тодорова, призвавшего украинцев прийти 10 сентября на Банковую и спросить с Зеленского за все.В комментариях к его видео было много обещаний поддержки, но собрались на протест в столице всего около десятка человек."Безумству храбрых поем мы песню", — такой цитатой прокомментировала это событие вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она в беседе с журналистом Александром Лазаревым рассказала, что раньше не вполне понимала, почему храбрость названа классиком безумием. Но теперь, приобретя жизненный опыт, поняла. Ведь "этот человек (Тодоров – ред.), оставаясь честным, понимая проблему и пытаясь ее решить, призывая людей, которые на самом деле страдают от этого положения вещей, противостоять системе — он реально выглядит как безумец".Почему? Потому что все умные, которые тоже все понимают, поддерживают его, сидя на диване – ты иди, а мы посмотрим, что будет с тобой проделывать эта система, пояснила Егорова. По ее словам, многие предпочитают обсуждать проблемы в интернете, а вот реально пойти на площадь…Да даже и просто обсуждать что-то в сети в нынешних условиях уже требует смелости.Ведущая добавила, что революциями занимались профессиональные революционеры, умевшие организовать массы. Если нет оргресурса, сложно рассчитывать на успех. Вот еще недавно экс-министр обороны Украины Михаил Федоров организовал по стране картонные протесты. А еще раньше, в 2023-м, Мустафа Найем призвал всех идти на Майдан с кофе и хорошим настроением…Но это то, что лежит на поверхности, а на самом деле США потратили пять миллиардов долларов на подготовку и организацию майданных протестов. Поэтому было бы просто удивительно, если бы на призыв Тодорова откликнулись широкие массы. Тогда надо было бы искать ответ на вопрос, кто за этим стоит, считает Егорова.По ее словам, сегодня на Украине и оргресурс, и СМИ полностью находятся в руках у власти, информационное поле зачищено, политическая жизнь уничтожена, "народ запуган, затравлен". И даже попытка протеста 10 сентября теперь будет использована властью, она скажет: что вы нам сделаете?Егорова предположила: если Тодоров и немногие собравшиеся в Киеве его сторонники не откажутся от идеи организации протестов в будущем, обдумают, как это правильно делать, то, возможно, из этого может что-то получиться, ведь и Христос начинал с малого числа сторонников. И сегодня — "получается, что вот этот парень – он идет по пути Христа, он идет сам со своим внутренним чувством справедливости…".И то, что хоть несколько человек откликнулись на призыв – это уже много. Хотя можно и представить, куда ведет этот путь – на Голгофу. И тогда люди посмотрят и скажут себе: нельзя верить в правду, а нужно быть подлым, нужно быть лжецом, вот это и есть "успешный успех".Сам Александр Тодоров по итогу акции записал в пятницу, 11 сентября, финальное видео, в котором предрек, что украинцев в конечном счете просто выдавят с их земли, раз они не хотят сопротивляться системе."Вы сознательно идете на убой", — обратился военный к соотечественникам.По его мнению, "Запад не зря выбрал Украину как… самую податливую страну для этой цели".Тодоров пояснил, что руками украинцев англосаксы достигают своих целей, они стравили два наших народа для того, чтобы и Украину, и Россию превратить в колонии, а как это делается – "спросите у индусов".Земля и недра Украины уже проданы, скоро продадут и воздух, англичане украинцам вовсе не друзья, подчеркнул Тодоров. По его словам, задача служащей им "зеленой" власти простая – "вас добить, выдавить, чтобы вы либо уехали, либо умерли, либо остались (как) послушные рабы, крепостные…".По мнению военного, теперь западные хозяева велят киевскому режиму снизить призывной возраст, призывать женщин и детей, в общем, постараются извести всех. Он заявил, что уже сейчас "нация наполовину уничтожена", до завершения процесса остается максимум 5-7 лет, тогда "вас уничтожат полностью, здесь останется 2-3 миллиона".И посоветовал всем вспомнить старую мудрость: овца боялась, что ее сожрут волки, а зарезал ее пастух.

https://ukraina.ru/20260911/poteryaet-vs-zelenskiy-bolshe-ne-mozhet-uderzhivat-situatsiyu-na-ukraine-1083142814.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, киев, россия, андрей парубий, снежана егорова, ес, рада, верховная рада