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Киевский Третьяков Иван Терещенко

Киевский Третьяков Иван Терещенко - 13.09.2026 Украина.ру

Киевский Третьяков Иван Терещенко

10 сентября 1854 года у крупного сахарозаводчика Николая Терещенко родился первенец – Иван. Он не пошёл по стезе отца, став известным меценатом и коллекционером предметов искусства. Он даже составил конкуренцию самому Павлу Третьякову! Усилиями Ивана, Николая и Фёдора Терещенко было собрана крупнейшая на Украине коллекция русской живописи

2026-09-13T08:00

2026-09-13T08:00

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Терещенко считались одними из самых богатых семей Российской империи конца XIX века, но почти каждый представитель этого древнего казацкого рода всегда оставался щедрым человеком. Даже на гербе, который был утвержден в 1872 году вместе с дворянством, пожалованным бывшему старшине лохвицкого казацкого полка, а позже купца 1-й гильдии Артемию Терещенко, значилось: "Стремление к общественным пользам".Артемий Яковлевич начал заниматься бизнесом в уездном городе Глухове, подключил к делу троих сыновей – Николу, Фёдора и Семёна. Семья разбогатела на торговле хлебом, деревом, поставках соли и рыбы, но поистине огромный капитал им принесла сахарная промышленность.До начала XIX века сахар в России относился к колониальным товарам и производился из сахарного тростника. Во времена наполеоновский войн он стал практически недоступным. В 1811 году Жюль Делессер изобрёл промышленный метод получения сахара из сахарной свеклы.В России сахарная промышленность поначалу развивалась медленно и давала прибыль лишь благодаря крепостным, которым не надо было платить. Но в 1861 году с отменой крепостного права на бизнес-сцену вышли новые игроки.Сначала Артемий Терещенко с сыновьями брал сахарные заводы в аренду, потом – покупал и строил. В результате уже к концу 1870-х в собственности "Товарищества свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко" было 10 заводов с годовым объемом 12 млн рублей, в основном в Курской и Харьковской губерниях, а делами управляли 14 контор в разных городах Российской империи.Особым талантом к новому делу отличился Никола Терещенко. Он начал работать с юности, получив только базовое образование в Глуховской гимназии. Он занимался не только бизнесом, но и местной политикой в Глухове (был городским головой), а позже и в Киеве, куда он с отцом и братом Фёдором с семьями переселился в 1875 году. Вечера он всегда проводил с родными, с любимой женой Пелагеей воспитывал сыновей Ивана и Александра, и дочерей – Варвару и Ольгу.Иван Терещенко сначала учился в известной частной гимназии Франца Креймана в Москве, затем на юридическом факультете Киевского университета. Он сдал офицерский экзамен и короткое время служил под Варшавой в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В этом же полку в свое время служил Лермонтов.На службе Иван познакомился с Елизаветой, дочерью генерал-лейтенанта Михаила Саранчёва. Молодой офицер приехал просить руки в деревню Волфино в Курской губернии. Была ранняя весна, снег только сошел с полей. Генерал ответил, что отдаст руку дочери, "когда улицы Волфино побелеют вновь".Иван придумал выход. Неподалеку, в посёлке Теткино, размещался сахарный завод семьи. И на следующее утро дорога от деревни до поместья Саранчёвых была засыпана белой, как снег, сахарной пудрой. Никола Терещенко очень рассердился, поскольку ненавидел расточительность. Никола Артемиевич запретил сыну переступать порог любого сахарного завода и отстранил от дел "Товарищества..."Из-за ранних проявлений туберкулеза Иван вышел в отставку в звании гвардии корнета и занялся делами Фонда Терещенко. Произведения искусства начинают рассматриваться с точки зрения их стоимости, так что деньги Ивану на это давали.Произведения искусства покупали все члены семьи Терещенко, у каждого члена семьи была своя коллекция, картины и скульптуры украшали их дома, которые занимали целый квартал по улице Алексеевской в центре Киева (с 1880 года, ещё при жизни Николы, она стала носить имя Терещенковской).Иван отличался особым вниманием к подбору произведений и хорошим вкусом. Любовь к искусству ему привил друг, в будущем всемирно известный художник Василий Верещагин, с которым они познакомились на военной службе. Много внимания начинающий коллекционер уделял именно современным ему художникам, поддерживал молодежь, охотился за лучшими произведениями на выставках передвижников.Он активно участвовал в культурных проектах. Так, он много усилий приложил для возведения Владимирского собора, реставрации Кирилловской церкви, основанию первого в Киеве "Музея древностей и искусств". Настоящим же делом жизни Ивана Терещенко была поддержка молодых деятелей искусства.С 1875 года начала действовать единственная на то время в Киеве рисовальная школа, основанная Николаем Мурашко. Первым спонсором школы выступила Пелагея Терещенко, которая пожертвовала 100 рублей из своих собственных денег, а затем поспособствовала знакомству Мурашко со своим сыном Иваном, который, по общему мнению семьи, в искусстве разбирался лучше других.Рисовальной школе Иван Терещенко оказывал помощь более 25 лет. Ученики школы Мурашко стали впоследствии известными мастерами живописи и скульптуры. Среди них Николай Пимоненко, Иван Селезнёв, Иван Ижакевич, Харитон Платонов и многие другие.Предполагалось, что материально школа обеспечивалась средствами, которые уплачивались за обучение, но в основном финансирование шло усилиями Ивана Терещенко, ведь многие родители не могли платить за обучение своих детей.Много средств он предоставлял для развития учебного материала. Так были изданы пять редакций "Тетрадей для рисования", разработанных Мурашко, с литографированными рисунками орнаментов, зданий, пейзажей, жанровых сценок. Покупались для школы и наглядные пособия для занятий – картины, графика, мелкая скульптура. Среди них были работы Ивана Шишкина, Фирса Журавлёва, Ивана Крамского, Иосифа Крачковского.Произведения искусства Иван Терещенко покупал как на заказ у художников и скульпторов, так и "охотился" на них на выставках. Покупал сам, пользовался услугами петербургских купцов, иногда приобретал полотна по телеграфу, по описанию и имени мастера. В письме к Илье Репину от 25 апреля 1883 года Павел Третьяков писал: "являются сильные конкуренты – господа Терещенко (я, впрочем, рад теперь, когда что им достается: мне кажется, они пойдут по моему следу)".Ещё в одном письме Третьяков заметил, что картину Репина "Старик с книгой" Иван Терещенко "из-под носа у меня увёл". В коллекцию Терещенко попали полотна Ивана Шишкина, Василия Сурикова, Павла Федотова, Аполлинария Васнецова и многих других. Живописец Николай Кузнецов с восторгом писал Ивану Терещенко в 1892 году:"Вы для меня лучший человек, какого я знаю. Вы делаетесь нашим Третьяковым. (...) Под Вашим крылом не один художественный талант может развиваться".Иван Терещенко в 1883-91 годах он был гласным (депутатом) Киевской городской думы – фактически унаследовав этот пост от отца (который к тому же дважды выдвигался на должность киевского городского головы). Он также материально поддерживал Реальное училище, построенное на Михайловской площади при финансовой поддержке его отца (сейчас – Дипломатическая академия МИД – Ред.), и Александровское ремесленное училище на Подоле.Зимой 1903 года один за другим отошли в мир иной сначала престарелый Никола Терещенко (ему было 83 года), затем и его старший сын Иван.Коллекция Ивана Терещенко хранилась в его киевском особняке на углу Бибиковского бульвара и улицы Тимофеевской (ныне бульвар Шевченко и улица Михаила Коцюбинского; здание известно киевлянам как городской ОВИР). Коллекцию приумножали вдова мецената и его сын Михаил, который также стал главным наследником всего, что было завещано дедом отцу, не успевшему вступить в права наследования. Это были дома в Киеве, Москве и Одессе, земли и заводы в нескольких губерниях. Кое-что дед завещал персонально внуку – 600 тыс. рублей "для успешного ведения хозяйства и заводов в Тёткинском имении".Вскоре киевский особняк и коллекция Ивана Терещенко остались на попечении лишь его вдовы – Михаил уехал делать карьеру в Санкт-Петербурге. Он вместе с Александром Гучковым и Николаем Некрасовым участвовал в планировании государственного переворота, а после Февральской революции стал сначала министром финансов, а впоследствии – министром иностранных дел. Был арестован большевиками в Зимнем дворце, находился в заключении в Петропавловской крепости. Весной 1918 года был освобождён, эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, затем жил во Франции и Англии.Киевские имения Терещенко были конфискованы властями сначала УНР, позже – Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского. Основной части коллекций Терещенко повезло. На их основе в 1922 году был открыт Киевский музей русского искусства – крупнейшее собрание русского изобразительного искусства за пределами современной России (в 2017-м переименован в Киевскую картинную галерею).А вот часть коллекции Ивана Терещенко, которая осталась в его особняке на Бибиковском бульваре, после его национализации была свалена в подвале и на чердаке. В ходе боевых действий в январе 1918 года было украдено и уничтожено около 40 картин разных мастеров русской школы, 188 этюдов и эскизов Верещагина и много других графических и скульптурных работ. Однако более 5000 различных художественных произведений из коллекции Ивана Терещенко были переданы в различные музеи и хранятся до нашего времени. Само здание сейчас заброшено, находится в аварийном состоянии (треснули несущие стены).

https://ukraina.ru/20260522/tretyakovka-i-ukraina-1079251137.html

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