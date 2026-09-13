https://ukraina.ru/20260913/inoy-tochki-zreniya-net-v-indii-vy-ne-naydte-tekh-kto-kritikoval-by-rossiyu-iz-za-ukrainy-1083159805.html

Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины

Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины - 13.09.2026 Украина.ру

Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины

Что индийцы думают о России и Украине - ответ прямиком из Нью-Дели

2026-09-13T09:58

2026-09-13T09:58

2026-09-13T09:58

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Нью-Дели — город, где проживает от 30,2 млн человек (по официальным данным) до 37 млн (де-факто) и жизнь не просто кипит, а беспрерывно гудит, — с пятницы опустел. На улицах практически не было ни людей, ни машин, что показалось мне очень странным. Оказалось, что вовсе не показалось.В честь проведения саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил в столице с 11 сентября трехдневные выходные (к слову, в Казани, когда она принимала лидеров объединения в 2024 году, такого не было). Местные рады не только тому, что можно отдохнуть, но и самому факту проведения в их городе такого масштабного мероприятия, поскольку на нем ожидается заключение важных соглашений, которые изменят жизнь к лучшему, поведали мне индийские журналисты в международном пресс-центре комплекса "Бхарат Мандапам", где проходит саммит. Раньше, кстати, этот район назывался Pragati Maidan — площадь она и на хинди "майдан", не только на украинском!Пользуясь случаем, спросила коллег, а как относится индийская аудитория к теме Украины."На самом деле к Украине нет никаких особых чувств. Здесь нет лобби, которое поддерживало бы Украину. Среднестатистический индиец, даже если он не образован и не разбирается в геополитике, просто любит Россию. Я думаю, эти связи уходят корнями в историю. Даже в поколении моих бабушек и дедушек (моя собеседница сама женщина средних лет. — Ред.) любовь к России была очень сильна. Для простого индийца вопрос Украины не стоит. Журналисты, конечно, будут освещать все события, которые требуется, но в целом они настроены пророссийски", — сказала Йеши Сели, журналист старейшего издания страны Business India.Многие представители индийских СМИ отправились на Украину после начала боевых действий по приглашению украинского правительства и рассказывали о происходящем."Однако внимание к России при этом нисколько не ослабевает. Вы увидите, что все хорошо относятся к России", — отметила моя коллега, добавив, что лично ее Киев в пресс-тур не звал.Раньше Украина была для индийцев одним из самых популярных мест для обучения в медицинских вузах, и из тех 20 тыс. граждан Индии, покинувших страну сразу после начала СВО, подавляющее большинство были именно студенты. По словам моей собеседницы, обратно на Украину никто не вернулся, а более популярными для обучения среди ее соотечественников сейчас стали страны Центральной Азии — Узбекистан и Казахстан. Но не популярнее России, куда индийцы ездят учиться уже много лет, преимущественно именно по медицинским специальностям.Журналистка утверждает, что есть случаи, когда граждане Индии вступали в ряды российской армии по контракту и что часть из них погибла в ходе боевых действий на Украине. "Эти случаи иногда становятся предметом обсуждения в Индии. Ведь люди, устраиваясь на работу — будь то таксисты или кто-то еще, — зачастую не знают, чем именно им предстоит заниматься. А когда выясняется, что нужно идти воевать на передовую, они говорят, что не были об этом осведомлены. Это, пожалуй, единственный негативный момент, в остальном же Россия пользуется у индийцев огромной популярностью и является для них приоритетным направлением", — отметила Йеши Сели.Моди обратил внимание Владимира Путина на эту проблему еще в 2024 году, и российская сторона активно содействует возвращению индийских граждан, поступивших в ВС РФ, на родину. Всего таковых насчитывалось 227 человек, 139 уже освобождены от службы, остальных, как сообщал в преддверии саммита БРИКС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отправят домой, как только их личность будет установлена. Индийская сторона утверждает, что 51 гражданин их страны погиб. Представители посольства РФ в Индии подчеркивали, что власти России к этим схемам никакого отношения не имеют. С апреля 2024 года прием иностранных граждан на военную службу прекращен."А что насчет отношений Индии и Украины? Двусторонние связи весьма заурядные, не слишком тесные. Не думаю, что к украинцам здесь испытывают большое доверие. Так что в этом вопросе вы не услышите здесь иной точки зрения: все будут выступать в поддержку России. Здесь вы не найдете тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины, — таких просто нет. В Индии любят Россию, и я не думаю, что это когда-либо изменится. Мы очень тепло относимся к России", — сказала Йеши Сели.Искренний интерес не скрыть, если он действительно искренний. Представители индийских СМИ, работающие в пресс-центре "Бхарат Мандапама", вылавливали буквально каждого российского журналиста с просьбой дать хоть небольшое интервью об отношениях РФ и Индии, и чувствовалось, что делается это не просто для галочки, чтобы отработать редакционное задание, а потому что они действительно хотят услышать, что ты скажешь. Я не стала исключением — на такую искреннюю просьбу невозможно ответить отказом!Помимо впечатлений о стране и того, как россияне воспринимают Индию, коллег интересовало, например, отношение к дедолларизации, больше ли пользы от расчетов в национальных валютах, насколько распространено использование цифровых валют в нашей стране, носят ли россияне наличные или рассчитываются картой везде.На вопрос, в каких сферах РФ и Индия могли бы укрепить сотрудничество, я сказала про оборудование для метрополитенов. И вовсе неспроста: по пути к месту отправления шаттлов для медиа (иначе до самого комплекса не добраться, поскольку дороги перекрыты) у меня в метро ни на одном валидаторе не сработал билет, сотрудник станции попробовал проделать то же самое, но тщетно, и он посоветовал мне зайти через другую станцию — есть шанс, что там какой-нибудь из валидаторов точно сработает. На мой вопрос, распространенная ли это проблема, он ответил "да". Хотя индийские коллеги заверили, что все из-за повышенных мер безопасности на период саммита. Мне сложно представить что-то подобное в Москве с ее, по оценкам экспертов, одним из самых технологичных метрополитенов в мире. Думаю, вот такое сотрудничество с Россией рядовые индийцы точно бы оценили (к разговору об ожиданиях, связанных с заключением соглашений, которые изменят жизнь к лучшему). Кстати, на соседней станции валидаторы сработали, так что не с первой попытки, но в метро я зашла!

https://ukraina.ru/20260911/indiya-mozhet-stat-tylom-rossii-v-voyne-na-ukraine-vladimir-vasilev-o-vizite-putina-v-nyu-deli-1083145174.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, индия, брикс, владимир путин, моди нарендра, журналисты