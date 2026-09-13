FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю - 13.09.2026 Украина.ру
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FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю
FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю - 13.09.2026 Украина.ру
FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю
Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить усовершенствованные реактивные дроны "Герань" для использования в конфликте с США и Израилем. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает РБК-Украина
2026-09-13T17:49
2026-09-13T17:49
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Россия, взяв за основу иранские "Шахеды", существенно их модернизировала и создала собственную линейку беспилотников, которая теперь интересует Тегеран. По данным источников, за последние годы российские возможности в этой сфере заметно выросли, и Иран хочет получить доступ к более совершенным моделям.Речь идёт о дронах, выпуск которых Москва начала в 2023 году на базе иранских разработок. С тех пор их конструкция и характеристики значительно изменились. Для сравнения: первая модель, "Герань-1", несла боевую часть до 20 кг и развивала скорость около 185 км/ч. Реактивная "Герань-5", впервые применённая в январе этого года, разгоняется до 600 км/ч, несёт боевую часть массой до 90 кг и преодолевает расстояние до 1000 км.Модернизация затронула и системы наведения. Если старые версии оснащались довольно простыми системами управления, то новые, по данным FT, получают тепловизионные камеры и наведение на основе искусственного интеллекта, что делает их значительно сложнее для перехвата.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю

17:49 13.09.2026
 
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Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить усовершенствованные реактивные дроны "Герань" для использования в конфликте с США и Израилем. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает РБК-Украина
Россия, взяв за основу иранские "Шахеды", существенно их модернизировала и создала собственную линейку беспилотников, которая теперь интересует Тегеран. По данным источников, за последние годы российские возможности в этой сфере заметно выросли, и Иран хочет получить доступ к более совершенным моделям.
Речь идёт о дронах, выпуск которых Москва начала в 2023 году на базе иранских разработок. С тех пор их конструкция и характеристики значительно изменились. Для сравнения: первая модель, "Герань-1", несла боевую часть до 20 кг и развивала скорость около 185 км/ч. Реактивная "Герань-5", впервые применённая в январе этого года, разгоняется до 600 км/ч, несёт боевую часть массой до 90 кг и преодолевает расстояние до 1000 км.
Модернизация затронула и системы наведения. Если старые версии оснащались довольно простыми системами управления, то новые, по данным FT, получают тепловизионные камеры и наведение на основе искусственного интеллекта, что делает их значительно сложнее для перехвата.
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