"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией - 13.09.2026 Украина.ру
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"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией
"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией - 13.09.2026 Украина.ру
"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией
Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от западных партнёров полного торгового эмбарго и санкций против России после удара в районе Ягодина вблизи украинско-польской границы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства
2026-09-13T11:27
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения об ударах вблизи границы с Польшей. По его словам, это не просто продолжение атак на украинские рубежи, а сигнал, адресованный напрямую Западу. "Это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнёры", — заявил Сибига, призвав союзников к решительным шагам.Он потребовал от партнёров не ограничиваться частичными мерами: речь идёт о полном запрете на торговлю, запрете на въезд и санкциях против российского ВПК. По мнению министра, только такой ответ способен повысить цену конфликта для Москвы до неприемлемого уровня.Однако в Москве придерживаются иной точки зрения. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Кремле не раз подчёркивали готовность к переговорам, отмечая, что Киев и его западные покровители предпочитают силовое давление и новые санкции вместо диалога.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Москва, Украина.ру, ВПК, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Запад

"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией

11:27 13.09.2026
 
© ФотоГлава МИД Украины подтвердил, что Киев просит Польшу одолжить 120 миллионов евро для закупки вооружений
Глава МИД Украины подтвердил, что Киев просит Польшу одолжить 120 миллионов евро для закупки вооружений - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
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Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от западных партнёров полного торгового эмбарго и санкций против России после удара в районе Ягодина вблизи украинско-польской границы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения об ударах вблизи границы с Польшей. По его словам, это не просто продолжение атак на украинские рубежи, а сигнал, адресованный напрямую Западу.
"Это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнёры", — заявил Сибига, призвав союзников к решительным шагам.
Он потребовал от партнёров не ограничиваться частичными мерами: речь идёт о полном запрете на торговлю, запрете на въезд и санкциях против российского ВПК. По мнению министра, только такой ответ способен повысить цену конфликта для Москвы до неприемлемого уровня.
Однако в Москве придерживаются иной точки зрения. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Кремле не раз подчёркивали готовность к переговорам, отмечая, что Киев и его западные покровители предпочитают силовое давление и новые санкции вместо диалога.
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