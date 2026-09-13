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"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией

"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией - 13.09.2026 Украина.ру

"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией

Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от западных партнёров полного торгового эмбарго и санкций против России после удара в районе Ягодина вблизи украинско-польской границы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

2026-09-13T11:27

2026-09-13T11:27

2026-09-13T11:27

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения об ударах вблизи границы с Польшей. По его словам, это не просто продолжение атак на украинские рубежи, а сигнал, адресованный напрямую Западу. "Это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнёры", — заявил Сибига, призвав союзников к решительным шагам.Он потребовал от партнёров не ограничиваться частичными мерами: речь идёт о полном запрете на торговлю, запрете на въезд и санкциях против российского ВПК. По мнению министра, только такой ответ способен повысить цену конфликта для Москвы до неприемлемого уровня.Однако в Москве придерживаются иной точки зрения. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Кремле не раз подчёркивали готовность к переговорам, отмечая, что Киев и его западные покровители предпочитают силовое давление и новые санкции вместо диалога.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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