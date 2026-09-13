https://ukraina.ru/20260913/ego-priezd-vyzyvaet-osobyy-emotsionalnyy-podm-pochemu-putina-vsegda-s-voodushevleniem-zhdut-v-indii-1083163812.html

"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии

"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии - 13.09.2026 Украина.ру

"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии

О причинах тёплого отношения индийцев к президенту России корреспондент издания Украина.ру узнала на полях саммита БРИКС в Нью-Дели у международно-политического обозревателя крупнейшего информационного агентства Индии

2026-09-13T17:36

2026-09-13T17:36

2026-09-13T17:37

эксклюзив

россия

индия

брикс

украина

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

моди нарендра

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0d/1083163676_0:27:3066:1752_1920x0_80_0_0_52c9bee561cf94fc2157e24be434a2c4.jpg

Трёхдневный визит российского лидера в Индию подошёл к концу. За это время Владимир Путин принял участие в целом ряде мероприятий по линии БРИКС, включая саммит лидеров стран, а также посетил выставку "Иннопром" и провёл двусторонние переговоры с коллегами по объединению.Именно к визиту президента РФ в Индии было приковано особое внимание. Почему, корреспонденту издания Украина.ру на полях саммита БРИКС в Нью-Дели объяснил международно-политический обозреватель крупнейшего индийского информационного агентства Asian News International (ANI) Сахил Пандей.Прежде всего журналист подчёркивает, что отношения между Индией и Россией имеют глубокие исторические корни и являются одними из самых прочных в мире."Всегда приятно видеть президента Путина в Индии. Его визиты имеют особое значение: когда бы они ни прибыл, его приезд неизменно вызывает особый эмоциональный подъём, царит совсем иная атмосфера. Индийские СМИ и индийская общественность воодушевлены визитом президента Путина. Это было хорошо заметно на Деловом форуме: когда президент Путин готовился к выступлению, люди свистели и аплодировали особенно громко — у него действительно очень притягательная личность", - отмечает Сахил Пандей.Такие бурные овации на деловом форуме свидетельствуют о позитивном отношении бизнеса стран БРИКС к сотрудничеству с Россией.Собеседник подчеркнул, что Индию и Россию связывает нечто совершенно уникальное — это дружба, проверенная временем. По его словам, индийцы очень любят нашу культуру: и ту, что была в эпоху СССР (она пользовалась огромной популярностью), и современную российскую - люди старшего поколения с большой теплотой относятся и к России, и к Советскому Союзу."У вас выдающийся лидер, президент Путин сыграл исключительную роль в развитии наших отношений. Я бы даже сказал, что Россия всегда поддерживала Индию и неизменно стояла на её стороне, а это огромное преимущество и важнейший фактор отношений между нашими странами", - добавил Сахил Пандей.Он акцентировал внимание на том, что российский лидер - очень близкий друг Индии и лично премьер-министра Нарендры Моди.За два дня работы в международном пресс-центре комплекса "Бхарат Мандапам", где проходил саммит лидеров БРИКС, представители индийских СМИ взяли интервью, наверно, у каждого находившегося там российского журналиста (и далеко не по одному разу). На фоне многочисленных вопросов о двусторонних отношениях, значении формата БРИКС, дальнейшем сотрудничестве Москвы и Нью-Дели, дедолларизации, личных впечатлениях от Индии мне особенно запомнилась беседа с одной из индийских коллег, которую интересовало моё мнение о так называемой автомобильной дипломатии Путина и Моди (они неоднократно предпочитали протокольному кортежу совместные поездки в одной машине, ведя приватные беседы). Я ответила то же самое, что чуть позже заявил, комментируя ту самую автомобильную дипломатию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - это свидетельствует об особом уровне отношений между лидерами.Как Россия всегда поддерживала Индию, так и Индия поддерживает Россию, в том числе в стремлении скорейшего мирного урегулирования украинского конфликта. Ради этого Моди даже совершил первый в истории визит в Киев - прежде ни один премьер-министр Индии не посещал Украину с момента её образования в 1991 году."Премьер-министр Моди поддерживает контакты с обеими сторонами: он беседовал как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Мы неизменно отстаиваем необходимость диалога и дипломатических усилий, и я полагаю, что Индия могла бы сыграть здесь ключевую роль, в том числе благодаря высокому уровню доверия в отношениях между Индией и Россией. Если бы стороны смогли сесть за стол переговоров, это стало бы отличной возможностью для Индии выступить в качестве посредника", - считает Сахил Пандей.На двусторонней встрече Путина и Моди на полях саммита БРИКС тема урегулирования на Украине была одной из главных. Более того, как рассказал Песков, свои услуги доброй воли в содействии поиска выхода из этого конфликта Путину предлагал не только премьер-министр Индии, но и председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ukraina.ru/20251205/sluchilos-to-chego-tak-boyalsya-zapad-putin-zapustil-rt-india-stavshiy-populyarnym-esch-do-nachala-veschaniya-1072689383.html

https://ukraina.ru/20260913/inoy-tochki-zreniya-net-v-indii-vy-ne-naydte-tekh-kto-kritikoval-by-rossiyu-iz-za-ukrainy-1083159805.html

россия

индия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, индия, брикс, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, моди нарендра, украина.ру