"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии - 13.09.2026 Украина.ру
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"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии
"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии - 13.09.2026 Украина.ру
"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии
О причинах тёплого отношения индийцев к президенту России корреспондент издания Украина.ру узнала на полях саммита БРИКС в Нью-Дели у международно-политического обозревателя крупнейшего информационного агентства Индии
2026-09-13T17:36
2026-09-13T17:37
эксклюзив
россия
индия
брикс
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
моди нарендра
украина.ру
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Трёхдневный визит российского лидера в Индию подошёл к концу. За это время Владимир Путин принял участие в целом ряде мероприятий по линии БРИКС, включая саммит лидеров стран, а также посетил выставку "Иннопром" и провёл двусторонние переговоры с коллегами по объединению.Именно к визиту президента РФ в Индии было приковано особое внимание. Почему, корреспонденту издания Украина.ру на полях саммита БРИКС в Нью-Дели объяснил международно-политический обозреватель крупнейшего индийского информационного агентства Asian News International (ANI) Сахил Пандей.Прежде всего журналист подчёркивает, что отношения между Индией и Россией имеют глубокие исторические корни и являются одними из самых прочных в мире."Всегда приятно видеть президента Путина в Индии. Его визиты имеют особое значение: когда бы они ни прибыл, его приезд неизменно вызывает особый эмоциональный подъём, царит совсем иная атмосфера. Индийские СМИ и индийская общественность воодушевлены визитом президента Путина. Это было хорошо заметно на Деловом форуме: когда президент Путин готовился к выступлению, люди свистели и аплодировали особенно громко — у него действительно очень притягательная личность", - отмечает Сахил Пандей.Такие бурные овации на деловом форуме свидетельствуют о позитивном отношении бизнеса стран БРИКС к сотрудничеству с Россией.Собеседник подчеркнул, что Индию и Россию связывает нечто совершенно уникальное — это дружба, проверенная временем. По его словам, индийцы очень любят нашу культуру: и ту, что была в эпоху СССР (она пользовалась огромной популярностью), и современную российскую - люди старшего поколения с большой теплотой относятся и к России, и к Советскому Союзу."У вас выдающийся лидер, президент Путин сыграл исключительную роль в развитии наших отношений. Я бы даже сказал, что Россия всегда поддерживала Индию и неизменно стояла на её стороне, а это огромное преимущество и важнейший фактор отношений между нашими странами", - добавил Сахил Пандей.Он акцентировал внимание на том, что российский лидер - очень близкий друг Индии и лично премьер-министра Нарендры Моди.За два дня работы в международном пресс-центре комплекса "Бхарат Мандапам", где проходил саммит лидеров БРИКС, представители индийских СМИ взяли интервью, наверно, у каждого находившегося там российского журналиста (и далеко не по одному разу). На фоне многочисленных вопросов о двусторонних отношениях, значении формата БРИКС, дальнейшем сотрудничестве Москвы и Нью-Дели, дедолларизации, личных впечатлениях от Индии мне особенно запомнилась беседа с одной из индийских коллег, которую интересовало моё мнение о так называемой автомобильной дипломатии Путина и Моди (они неоднократно предпочитали протокольному кортежу совместные поездки в одной машине, ведя приватные беседы). Я ответила то же самое, что чуть позже заявил, комментируя ту самую автомобильную дипломатию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - это свидетельствует об особом уровне отношений между лидерами.Как Россия всегда поддерживала Индию, так и Индия поддерживает Россию, в том числе в стремлении скорейшего мирного урегулирования украинского конфликта. Ради этого Моди даже совершил первый в истории визит в Киев - прежде ни один премьер-министр Индии не посещал Украину с момента её образования в 1991 году."Премьер-министр Моди поддерживает контакты с обеими сторонами: он беседовал как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Мы неизменно отстаиваем необходимость диалога и дипломатических усилий, и я полагаю, что Индия могла бы сыграть здесь ключевую роль, в том числе благодаря высокому уровню доверия в отношениях между Индией и Россией. Если бы стороны смогли сесть за стол переговоров, это стало бы отличной возможностью для Индии выступить в качестве посредника", - считает Сахил Пандей.На двусторонней встрече Путина и Моди на полях саммита БРИКС тема урегулирования на Украине была одной из главных. Более того, как рассказал Песков, свои услуги доброй воли в содействии поиска выхода из этого конфликта Путину предлагал не только премьер-министр Индии, но и председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ukraina.ru/20251205/sluchilos-to-chego-tak-boyalsya-zapad-putin-zapustil-rt-india-stavshiy-populyarnym-esch-do-nachala-veschaniya-1072689383.html
https://ukraina.ru/20260913/inoy-tochki-zreniya-net-v-indii-vy-ne-naydte-tekh-kto-kritikoval-by-rossiyu-iz-za-ukrainy-1083159805.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, индия, брикс, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, моди нарендра, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Индия, БРИКС, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Моди Нарендра, Украина.ру

"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии

17:36 13.09.2026 (обновлено: 17:37 13.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Индию
Визит президента Владимира Путина в Индию
© POOL
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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О причинах тёплого отношения индийцев к президенту России корреспондент издания Украина.ру узнала на полях саммита БРИКС в Нью-Дели у международно-политического обозревателя крупнейшего информационного агентства Индии
Трёхдневный визит российского лидера в Индию подошёл к концу. За это время Владимир Путин принял участие в целом ряде мероприятий по линии БРИКС, включая саммит лидеров стран, а также посетил выставку "Иннопром" и провёл двусторонние переговоры с коллегами по объединению.
Именно к визиту президента РФ в Индии было приковано особое внимание. Почему, корреспонденту издания Украина.ру на полях саммита БРИКС в Нью-Дели объяснил международно-политический обозреватель крупнейшего индийского информационного агентства Asian News International (ANI) Сахил Пандей.
Прежде всего журналист подчёркивает, что отношения между Индией и Россией имеют глубокие исторические корни и являются одними из самых прочных в мире.
"Всегда приятно видеть президента Путина в Индии. Его визиты имеют особое значение: когда бы они ни прибыл, его приезд неизменно вызывает особый эмоциональный подъём, царит совсем иная атмосфера. Индийские СМИ и индийская общественность воодушевлены визитом президента Путина. Это было хорошо заметно на Деловом форуме: когда президент Путин готовился к выступлению, люди свистели и аплодировали особенно громко — у него действительно очень притягательная личность", - отмечает Сахил Пандей.
Такие бурные овации на деловом форуме свидетельствуют о позитивном отношении бизнеса стран БРИКС к сотрудничеству с Россией.
Собеседник подчеркнул, что Индию и Россию связывает нечто совершенно уникальное — это дружба, проверенная временем. По его словам, индийцы очень любят нашу культуру: и ту, что была в эпоху СССР (она пользовалась огромной популярностью), и современную российскую - люди старшего поколения с большой теплотой относятся и к России, и к Советскому Союзу.
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
5 декабря 2025, 17:13
Случилось то, чего так боялся Запад: Путин запустил RT India, ставший популярным ещё до начала вещанияИндия не просто отказалась помогать Западу дискредитировать деятельность RT во всём мире, она запустила собственный телеканал RT India, призванный ещё сильнее укрепить отношения с Россией
"У вас выдающийся лидер, президент Путин сыграл исключительную роль в развитии наших отношений. Я бы даже сказал, что Россия всегда поддерживала Индию и неизменно стояла на её стороне, а это огромное преимущество и важнейший фактор отношений между нашими странами", - добавил Сахил Пандей.
Он акцентировал внимание на том, что российский лидер - очень близкий друг Индии и лично премьер-министра Нарендры Моди.
За два дня работы в международном пресс-центре комплекса "Бхарат Мандапам", где проходил саммит лидеров БРИКС, представители индийских СМИ взяли интервью, наверно, у каждого находившегося там российского журналиста (и далеко не по одному разу).
На фоне многочисленных вопросов о двусторонних отношениях, значении формата БРИКС, дальнейшем сотрудничестве Москвы и Нью-Дели, дедолларизации, личных впечатлениях от Индии мне особенно запомнилась беседа с одной из индийских коллег, которую интересовало моё мнение о так называемой автомобильной дипломатии Путина и Моди (они неоднократно предпочитали протокольному кортежу совместные поездки в одной машине, ведя приватные беседы).
Я ответила то же самое, что чуть позже заявил, комментируя ту самую автомобильную дипломатию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - это свидетельствует об особом уровне отношений между лидерами.
Как Россия всегда поддерживала Индию, так и Индия поддерживает Россию, в том числе в стремлении скорейшего мирного урегулирования украинского конфликта. Ради этого Моди даже совершил первый в истории визит в Киев - прежде ни один премьер-министр Индии не посещал Украину с момента её образования в 1991 году.
"Премьер-министр Моди поддерживает контакты с обеими сторонами: он беседовал как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Мы неизменно отстаиваем необходимость диалога и дипломатических усилий, и я полагаю, что Индия могла бы сыграть здесь ключевую роль, в том числе благодаря высокому уровню доверия в отношениях между Индией и Россией. Если бы стороны смогли сесть за стол переговоров, это стало бы отличной возможностью для Индии выступить в качестве посредника", - считает Сахил Пандей.
Визит президента Владимира Путина в Индию
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На двусторонней встрече Путина и Моди на полях саммита БРИКС тема урегулирования на Украине была одной из главных. Более того, как рассказал Песков, свои услуги доброй воли в содействии поиска выхода из этого конфликта Путину предлагал не только премьер-министр Индии, но и председатель КНР Си Цзиньпин.
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ЭксклюзивРоссияИндияБРИКСУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМоди НарендраУкраина.ру
 
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