https://ukraina.ru/20260913/dzhonson-bez-povodka-vo-lvove-i-khasidy-kak-zhivoy-schit-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083157910.html

Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю

Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю - 13.09.2026 Украина.ру

Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю

Джонсон представил во Львове свои мемуары с заявкой на продолжение большой политической карьеры, на Западной Украине разоблачили крупную мошенническую сеть, а паломников-хасидов могли использовать в военных целях

2026-09-13T06:29

2026-09-13T06:29

2026-09-13T06:29

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Джонсон продолжает разжигать войнуБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший подписание мирного соглашения между Украиной и Россией весной 2022 года, стал хедлайнером 33-го Форума издателей во Львове. На нем Джонсон представил свою книгу "Кандалов нет", которая является не столько мемуарами, сколько заявкой на сохранение статуса политика высшей лиги. Из её текста следует, что продолжение боевых действий на Украине для британского политика – лишь один из инструментов возвращения к власти.Участие Джонсона в презентации его книги в рамках Форума издателей было анонсировано всего за два дня до его приезда, 9 сентября. Издательство "Виват", выпустившее эту книгу, интриговало: были анонсированы только день и время презентации – 11 сентября в 14:00. Информацию и месте проведения мероприятия обещали отправить на электронную почту участников, предварительная регистрация которых была обязательной – якобы из соображений безопасности.Однако, когда в пятницу, 11 сентября, Борис Джонсон прибыл на Форум издателей, который проходит во Дворце искусств в центре Львова, выяснилось, что всё это лишь маркетинговый ход. Сначала политик больше часа подписывал книги на стенде издательства "Виват", и за его безопасность отвечал только странный бородатый тип в камуфляже и чёрной бейсболке с трезубцем*. А презентация книги, в которой также принял участие бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, прошла в главном зале Дворца искусств, и туда в конце концов пустили всех желающих.Хотя книга "Кандалов нет" (укр. "Кайданів нема", название в оригинале – "Unleashed", дословно "спущенный с поводка") анонсирована как "автобиографический нонфикшн о политическом пути Бориса Джонсона", значительная её часть посвящена именно Украине, прежде всего – событиям в начале СВО. Это и не удивительно, потому что Джонсон тогда был едва ли не самым ярым "ястребом" на Западе, и сыграл ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года в Стамбуле.Во время презентации книги Джонсон сам вспомнил о том своём визите в Киев. Однако легендарные слова "давайте просто воевать" он не подтвердил. Сказал лишь, что в качестве премьера Великобритании просто заверил Владимира Зеленского в "полной поддержке борьбы Украины". И призвал западных партнёров действовать более решительно и усилить экономическое и военное давление на Россию.Главной ошибкой Запада Джонсон назвал недостаточную поддержку Украины и нерешительность в противостоянии России. "Мы должны сказать, что если вы начнёте полномасштабную войну, то завтра Украина будет в НАТО. Вместе мы были слабоваты. И мир заплатил большую цену, потому что мы не сделали достаточно, чтобы остановить это в 2022 году. Но было не так-то легко заставить убедить другие европейские страны в серьезности ситуации", – заявил британский политик.На вопрос, почему Джонсон поддерживал Brexit (выход Британии из Евросоюза), но сейчас выступает за вступление Украины в ЕС, тот ответил: "Нужно, чтобы Украина получила свою чёткость и стабильность и признание границ, которые мы, включая Россию, признали в 1991 году. Это должен был быть конец истории, но трагически так не произошло. Быть частью Европейского Союза, чтобы иметь безопасность, будет очень хорошим решением, даже лучшим, чем если бы Украина была частью НАТО".В заключение он пошутил, что не хотел бы почитать мемуары Зеленского – лучше бы тот продолжал руководить государством. Очевидная лесть – на фоне того, что предисловие к украинскому изданию книги Джонсона написал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, само упоминание о котором сейчас вызывает раздражение у Зеленского.При этом у значительной части львовских пользователей социальных сетей раздражение вызвало как раз украинское название книги Джонсона. В комментариях под изображением обложки книги люди размещали десятки фотографий мужчин в наручниках, которых насильно мобилизовали на улицах Львова и других городов Западной Украины."Кандалов пока нет, но наручники на каждом шагу", – саркастически замечали комментаторы (игра слов: на украинском кандалы – "кайдани", а наручники – "кайданки").Хасиды и пробки на западных границахНа пункте пропуска "Шегини – Медыка" на украинско-польской границе на Львовщине несколько дней наблюдались очереди из паломников-хасидов. Они направлялись в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается 11-13 сентября. Аналогичная ситуация была зафиксирована и на пункте пропуска "Порубное – Сирет" на украинско-румынской границе в Черновицкой области.Фото и видео с скоплением паломников публиковали местные паблики, а по данным сервиса "Награнице", утром 10 сентября перед пунктом пропуска "Шегини – Медика" находились около 65 автомобилей, а ориентировочное время ожидания составляло почти семь часов.Очереди хасидов на пункте пропуска "Порубное – Сирет" могут стать ещё больше, когда паломники будут возвращаться назад, предупредила Евгения Кравчук, руководитель пресс-службы 31-го пограничного отряда. По её словам, с 8 по 10 сентября через участок отряда на Украину уже въехали более 9 тысяч граждан Израиля. Большинство из них пересекли границу через пункт пропуска "Порубное – Сирет", наибольшее напряжение на пункте пропуска прогнозируют с 14 по 18 сентября. Госпогранслужба рекомендует гражданам, которые планируют поездку в Румынию, выбрать другие пункты пропуска.По данным спикера ГПСУ Андрея Демченко, по состоянию на 11 сентября на Украину въехали более 46 тысяч паломников-хасидов, что больше, чем в прошлом году (40 тысяч). При этом основной поток хасидов Киев направил через пункты пропуска на границе с Молдавией. То есть паломников фактически использовали в качестве "живого щита" для военных грузов, которые поставляют на Украину через эти же пункты. Ключевой среди них – "Старокозачье" в Одесской области, который на прошлой неделе временно приостанавливал работу после ударов российских дронов. Однако впоследствии пункт пропуска возобновил работу.Рош ха-Шана в 2026 году начался вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. Каждый год хасиды из разных стран приезжают в Умань, чтобы встретить иудейский Новый год у так называемой могилы основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. При этом никакой настоящей могилы или дома Нахмана в Умани не существует, это фальсифицированные объекты, созданные в конце ХХ века на средства миллиардера из Казахстана Александра Машкевича.Колл-центры и "Карфаген"В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр, операторы которого убеждали людей инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки, а полученные деньги переводили на подконтрольные организаторам криптокошельки. Ежемесячная прибыль составляла почти полмиллиона долларов. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Нацполиции.По данным следствия, организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове. Оттуда через доверенных лиц они руководили работой мошеннического офиса в Луцке, где одновременно работали около 60 операторов.Работники колл-центра звонили потенциальным жертвам и представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или специалистами международных инвестиционных компаний. Людям обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные активы, ценные бумаги и торговлю на валютных рынках. Жертв убеждали зарегистрироваться на специально созданных торговых платформах и внести первый депозит. Чтобы создать видимость успешного инвестирования, в личных кабинетах клиентов искусственно показывали рост баланса и прибыльные биржевые операции.После этого "клиентов" уговаривали вкладывать всё большие суммы. В редких случаях им предлагали оформить кредиты. Когда же люди пытались забрать свои деньги или вирутальную прибыль, им сообщали о необходимости уплатить дополнительные налоги, страховые взносы или комиссию за транзакцию. После получения очередного платежа или отказа платить аккаунт блокировался, а связь с представителями "инвестиционной компании" прекращалась.На самом деле деньги потерпевших сразу переводили на подконтрольные транзитные криптокошельки. По оперативным данным, организатор колл-центра мог получать до 500 тысяч долларов прибыли ежемесячно.Правоохранители провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники. В ходе них изъяли около 30 тысяч долларов, 468 мобильных телефонов, 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов, более 1000 единиц компьютерной техники и 193 устройства с информацией. Общая стоимость изъятого имущества и техники оценивается примерно в 10 млн грн.На следующий день, 9 сентября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Тернопольской области. По данным местного издания "20 минут", действующая начальница тернопольских налоговиков Ольга Лищинская может быть связана с громким делом "Карфаген" по поводу "крышевания" колл-центров работниками Генпрокуратуры.Связаны ли обыски в Луцке и Тернополе, сказать трудно, хотя в обоих городах они касаются мошеннических колл-центров. При этом следует отметить, что в последние годы такие колл-центры были разоблачены и ликвидированы почти во всех областных центрах Западной Украины. Сначала это были "представительства" сетей с центрами в Днепре и Киеве, однако сейчас это в основном местные структуры.В частности, в 2025-2026 годах колл-центры, десятки сотрудников которых выманивали деньги у иностранцев, обезвредили во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде. В двух последних случаях украинская полиция проводила операции совместно с коллегами из Латвии и Чехии, поскольку граждане этих стран составляли львиную долю обманутых.*Запрещённая в РФ символика

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