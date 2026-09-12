"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте - 12.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260912/vykatyvalis-pod-naltom-ukrainskikh-bpla-mekhanik-voditel-tanka-o-khladnokrovii-i-polevom-remonte-1083152946.html
"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте
"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте - 12.09.2026 Украина.ру
"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте
О тонкостях своей работы, борьбе с дронами, полевом ремонте, боевом опыте, планах на будущее и многом другом в интервью изданию Украина.ру рассказал механик-водитель танкового батальона 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск "Центр", младший сержант Константин Шаймарданов
2026-09-12T11:03
2026-09-12T11:03
интервью
т-72 "урал"
танки
сво
дроны
механики
fpv-дрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0b/1083152320_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf489164f021000c7e214bec54456827.jpg
– Константин, расскажи, пожалуйста, о своей роли в экипаже в рамках задач, которые вы сейчас выполняете.– Если вкратце, моя задача состоит в том, чтобы танк доехал до огневой позиции в исправном состоянии и начал работать.– Учитывая текущую обстановку в небе, возникали ли ситуации, когда именно твои навыки сыграли решающую роль?– Да, бывало: отказ системы охлаждения двигателя на фоне большого количества дронов-камикадзе в небе. Пришлось воспользоваться абсолютно всеми техническими возможностями танка, чтобы не дать двигателю ни окончательно остановиться, ни перегреться. Думаю, что в этой ситуации мой скилл действительно сыграл важную роль.Но тут я просто следовал инструкциям – с техникой ведь понятно все. Для того, чтобы ее охладить, нужно дать ей больше воздуха. По крайней мере не захламлять МТО (моторно-трансмиссионное отделение – Ред.). Главное – сохранять спокойствие и делать все так, как учили. Я в тот момент был абсолютно спокоен и результат налицо.– Ты стал механиком-водителем танка по воле случая или за плечами уже имелся какой-то опыт работы с техникой?– На срочной службе был механиком-водителем. И тоже на Т-72. Служил относительно недавно, в 2017 году. Придя сюда, я скорее не учился, а закреплял уже изученный материал. Немного освежил в памяти, но и чему-то новому здесь безусловно научился.– Экипаж полгода провёл на позиции и работали вы очень плотно. Каково обслуживать танк в полевых условиях?– В танке имеется не только базовый, но и специализированный инструмент. У нас есть полный инвентарь для обслуживания машины. В том числе, к примеру, масло с собой возим. Заканчивается – ребята нужное подвозят. С этим проблем нет. Были бы руки. Да, нужно соблюдать маскировку, но и это не что-то сверхъестественное. Передвигаться скрытно, не привлекать излишнего внимания, не делать глупостей и все будет нормально.– Почему вообще ты решил принять участие в СВО?– Опыта решил поднабраться. Не знаю, что там будет дальше, но военный опыт точно лишним не будет. Карьерный рост в армии я, конечно, не рассматриваю, а вот боевой опыт по военной специальности – это, как минимум, еще одна профессия.– Если говорить о специальности "водитель-механик танка", есть в ней какие-то свои премудрости? Свои тонкости?– Это зависит от модели танка, от его модификации. На одном и том же семействе, но на разных модификациях могут быть свои нюансы, поскольку разные двигатели, разная настройка трансмиссии. Всюду свои особенности. Чем больше ты с подобным сталкиваешься, тем больше нового узнаешь. Я с этим танком уже два года, но и тут всегда есть возможность получить какую-то новую информацию. Но да, когда речь идет об этом конкретном танке, можно сказать, что я отличник.– За полгода пребывания на позиции, вы столько работали, что умудрились исчерпать ресурс ствола. Вот с этим, насколько я понимаю, в полевых условиях уже ничего поделать нельзя. Так?– Да нет, конечно. Только откат и замена орудия. А после можно возвращаться на позицию. Это не что-то удивительное, замена производится элементарно. Это просто болты и гайки. Честно говоря, я уже не помню, как мы обнаружили, что отстрелялись и нужно выкатываться. Помню только, что в этот момент происходил налет вражеских БПЛА.– На позиции экипаж вместе с группой прикрытия защищает себя и машину от FPV-дронов. Приходилось что-то сбивать?– Конечно. Но мы счет не ведем. Тут правило какое? Побыстрее заряжайся, поточнее стреляй. Это же не так, что "ой, да я же "птичку" сбил", а потом ходишь и радуешься всю жизнь. Это уже штатная ситуация. Просто рабочая обстановка.– Раз уж ты из тех, кто думает о будущем, скажи, пожалуйста, чем после войны заниматься планируешь?– В армии оставаться точно не хочу, но рассмотрел бы, наверное, вариант службы в Африканском корпусе. А так всегда есть возможность вернуться на север. Я там в нефтегазовой промышленности работал, помощником бурильщика. Посмотрим, что дальше будет.
https://ukraina.ru/20260906/iz-deputatskogo-kresla-v-spetsnaz-komandir-saperov-zarya--o-strakhe-dronakh-i-mechtakh-1083034546.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0b/1083152320_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a7739cbddb30cb5d1c62df942174eb59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, т-72 "урал", танки, сво, дроны, механики, fpv-дрон
Интервью, Т-72 "Урал", танки, СВО, дроны, механики, fpv-дрон

"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте

11:03 12.09.2026
 
© Украина.руМеханик-водитель танка Константин Шаймарданов
Механик-водитель танка Константин Шаймарданов - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О тонкостях своей работы, борьбе с дронами, полевом ремонте, боевом опыте, планах на будущее и многом другом в интервью изданию Украина.ру рассказал механик-водитель танкового батальона 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск "Центр", младший сержант Константин Шаймарданов
– Константин, расскажи, пожалуйста, о своей роли в экипаже в рамках задач, которые вы сейчас выполняете.
Если вкратце, моя задача состоит в том, чтобы танк доехал до огневой позиции в исправном состоянии и начал работать.
– Учитывая текущую обстановку в небе, возникали ли ситуации, когда именно твои навыки сыграли решающую роль?
Да, бывало: отказ системы охлаждения двигателя на фоне большого количества дронов-камикадзе в небе. Пришлось воспользоваться абсолютно всеми техническими возможностями танка, чтобы не дать двигателю ни окончательно остановиться, ни перегреться. Думаю, что в этой ситуации мой скилл действительно сыграл важную роль.
Но тут я просто следовал инструкциям с техникой ведь понятно все. Для того, чтобы ее охладить, нужно дать ей больше воздуха. По крайней мере не захламлять МТО (моторно-трансмиссионное отделение – Ред.). Главное сохранять спокойствие и делать все так, как учили. Я в тот момент был абсолютно спокоен и результат налицо.
– Ты стал механиком-водителем танка по воле случая или за плечами уже имелся какой-то опыт работы с техникой?
На срочной службе был механиком-водителем. И тоже на Т-72. Служил относительно недавно, в 2017 году. Придя сюда, я скорее не учился, а закреплял уже изученный материал. Немного освежил в памяти, но и чему-то новому здесь безусловно научился.
– Экипаж полгода провёл на позиции и работали вы очень плотно. Каково обслуживать танк в полевых условиях?
В танке имеется не только базовый, но и специализированный инструмент. У нас есть полный инвентарь для обслуживания машины. В том числе, к примеру, масло с собой возим. Заканчивается – ребята нужное подвозят. С этим проблем нет. Были бы руки. Да, нужно соблюдать маскировку, но и это не что-то сверхъестественное. Передвигаться скрытно, не привлекать излишнего внимания, не делать глупостей и все будет нормально.
– Почему вообще ты решил принять участие в СВО?
Опыта решил поднабраться. Не знаю, что там будет дальше, но военный опыт точно лишним не будет. Карьерный рост в армии я, конечно, не рассматриваю, а вот боевой опыт по военной специальности – это, как минимум, еще одна профессия.
– Если говорить о специальности "водитель-механик танка", есть в ней какие-то свои премудрости? Свои тонкости?
Это зависит от модели танка, от его модификации. На одном и том же семействе, но на разных модификациях могут быть свои нюансы, поскольку разные двигатели, разная настройка трансмиссии. Всюду свои особенности. Чем больше ты с подобным сталкиваешься, тем больше нового узнаешь. Я с этим танком уже два года, но и тут всегда есть возможность получить какую-то новую информацию. Но да, когда речь идет об этом конкретном танке, можно сказать, что я отличник.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2026
6 сентября, 09:31
Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтахО боевых задачах, противнике, страхах, преодолении трудностей, а также о мечтах, планах на будущее, наградах и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир группы минирования 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", лейтенант с позывным "Заря"
– За полгода пребывания на позиции, вы столько работали, что умудрились исчерпать ресурс ствола. Вот с этим, насколько я понимаю, в полевых условиях уже ничего поделать нельзя. Так?
Да нет, конечно. Только откат и замена орудия. А после можно возвращаться на позицию. Это не что-то удивительное, замена производится элементарно. Это просто болты и гайки. Честно говоря, я уже не помню, как мы обнаружили, что отстрелялись и нужно выкатываться. Помню только, что в этот момент происходил налет вражеских БПЛА.
– На позиции экипаж вместе с группой прикрытия защищает себя и машину от FPV-дронов. Приходилось что-то сбивать?
Конечно. Но мы счет не ведем. Тут правило какое? Побыстрее заряжайся, поточнее стреляй. Это же не так, что "ой, да я же "птичку" сбил", а потом ходишь и радуешься всю жизнь. Это уже штатная ситуация. Просто рабочая обстановка.
– Раз уж ты из тех, кто думает о будущем, скажи, пожалуйста, чем после войны заниматься планируешь?
В армии оставаться точно не хочу, но рассмотрел бы, наверное, вариант службы в Африканском корпусе. А так всегда есть возможность вернуться на север. Я там в нефтегазовой промышленности работал, помощником бурильщика. Посмотрим, что дальше будет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюТ-72 "Урал"танкиСВОдронымеханикиfpv-дрон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:43Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
12:00История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории 10:06
11:32Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
11:03"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте
10:47Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин
10:16"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
10:00Вечер в хутор: кофе с повесткой в Виннице, перцовый газ для школьников и прайс "Миротворца"*
08:00Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию
07:33Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен
07:07Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться
06:33"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка
06:04Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО
21:19Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину
20:49Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов
20:00Зрада Экспресс: крах украинизации. Патриотическая "элита" Украины побежала с идеологического судна
19:28Были ли британцы в курсе? Гаспарян о срыве покушения на послов в Москве и уроне от страны-камикадзе
19:14"У нас нет никакой необходимости в мобилизации" - Медведев
19:02ВСУ желают пополнить бывшими военнопленными
18:37Продвижение на фронте, локальные вбросы в ДНР. 11 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:32"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
Лента новостейМолния