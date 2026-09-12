ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети - 12.09.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети
ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети - 12.09.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети
За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 муниципальным округам Белгородской области. В результате погибла мирная жительница и более десятка человек получили ранения. Об этом 12 сентября сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своём телеграм-канале
2026-09-12T13:37
2026-09-12T13:45
сво
спецоперация
белгородская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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По словам Шуваева, после массированных атак ВСУ погибла женщина, ещё 14 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжёлом состоянии — медики делают всё возможное для их спасения.Всего за сутки зафиксировано 179 атак на территорию региона. Среди них — 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников. Благодаря работе ПВО и других задействованных подразделений удалось уничтожить и подавить 146 дронов.Атакам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети

13:37 12.09.2026 (обновлено: 13:45 12.09.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА на Белгород
Последствия атаки БПЛА на Белгород - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 муниципальным округам Белгородской области. В результате погибла мирная жительница и более десятка человек получили ранения. Об этом 12 сентября сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своём телеграм-канале
По словам Шуваева, после массированных атак ВСУ погибла женщина, ещё 14 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжёлом состоянии — медики делают всё возможное для их спасения.
Всего за сутки зафиксировано 179 атак на территорию региона. Среди них — 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников. Благодаря работе ПВО и других задействованных подразделений удалось уничтожить и подавить 146 дронов.
Атакам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.
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