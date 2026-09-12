https://ukraina.ru/20260912/vsu-atakovali-13-okrugov-belgorodchiny-est-pogibshaya-i-ranenye-deti-1083156497.html

ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети

ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети - 12.09.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети

За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 муниципальным округам Белгородской области. В результате погибла мирная жительница и более десятка человек получили ранения. Об этом 12 сентября сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своём телеграм-канале

2026-09-12T13:37

2026-09-12T13:37

2026-09-12T13:45

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По словам Шуваева, после массированных атак ВСУ погибла женщина, ещё 14 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжёлом состоянии — медики делают всё возможное для их спасения.Всего за сутки зафиксировано 179 атак на территорию региона. Среди них — 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников. Благодаря работе ПВО и других задействованных подразделений удалось уничтожить и подавить 146 дронов.Атакам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру