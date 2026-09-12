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Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут
Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут - 12.09.2026 Украина.ру
Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут
Из-за возросшей интенсивности ударов по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области "Украинская железная дорога" временно сократила маршруты — поезда будут курсировать до станции Конотоп. Об этом сообщила пресс-служба пассажирской компании
2026-09-12T13:00
2026-09-12T13:00
2026-09-12T13:00
конотоп
новости
сумы
сумская область
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В пресс-службе "Украинской железной дороги" пояснили, что безопасность пассажиров и поездных бригад остаётся главным приоритетом. Чтобы сохранить сообщение с Сумами, организованы автобусные трансферы между Сумами и Конотопом. Таким образом, перевозки идут по мультимодальной схеме: поезд плюс автобус.В компании предупредили, что обстановка может меняться каждый день. Пассажиров просят быть готовыми к разным вариантам доставки, пересадкам и комбинированным маршрутам — в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. Как только уровень рисков снизится, рейсы сумского направления вернутся к полным маршрутам.Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с военной логистикой и инфраструктурой ВСУ. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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конотоп, новости, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Конотоп, Новости, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут
Из-за возросшей интенсивности ударов по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области "Украинская железная дорога" временно сократила маршруты — поезда будут курсировать до станции Конотоп. Об этом сообщила пресс-служба пассажирской компании
В пресс-службе "Украинской железной дороги" пояснили, что безопасность пассажиров и поездных бригад остаётся главным приоритетом. Чтобы сохранить сообщение с Сумами, организованы автобусные трансферы между Сумами и Конотопом. Таким образом, перевозки идут по мультимодальной схеме: поезд плюс автобус.
В компании предупредили, что обстановка может меняться каждый день. Пассажиров просят быть готовыми к разным вариантам доставки, пересадкам и комбинированным маршрутам — в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. Как только уровень рисков снизится, рейсы сумского направления вернутся к полным маршрутам.
Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с военной логистикой и инфраструктурой ВСУ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру