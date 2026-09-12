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Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине - 12.09.2026 Украина.ру
Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Вестям" заявил, что слова Владимира Путина о последствиях ввода европейского контингента на Украину отражают официальную позицию Москвы
2026-09-12T13:12
2026-09-12T13:12
2026-09-12T13:12
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В комментарии "Вестям" Дмитрий Песков пояснил, что заявление Владимира Путина о европейских войсках на украинской территории — это не просто предупреждение, а принципиальная позиция российской стороны. Он подчеркнул, что Москва довела её до всех заинтересованных сторон предельно чётко и недвусмысленно."Это не красная линия, это позиция России, причём доведённая до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере", — приводит его слова информационная служба.Ранее Владимир Путин заявлял, что появление европейского военного контингента на Украине будет означать начало войны с Россией. Таким образом, Кремль в очередной раз подтвердил: Москва рассматривает подобный шаг как прямую угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на соответствующий ответ. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, Дмитрий Песков, Москва, Россия
Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Вестям" заявил, что слова Владимира Путина о последствиях ввода европейского контингента на Украину отражают официальную позицию Москвы
В комментарии "Вестям" Дмитрий Песков пояснил, что заявление Владимира Путина о европейских войсках на украинской территории — это не просто предупреждение, а принципиальная позиция российской стороны. Он подчеркнул, что Москва довела её до всех заинтересованных сторон предельно чётко и недвусмысленно.
"Это не красная линия, это позиция России, причём доведённая до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере", — приводит его слова информационная служба.
Ранее Владимир Путин заявлял, что появление европейского военного контингента на Украине будет означать начало войны с Россией. Таким образом, Кремль в очередной раз подтвердил: Москва рассматривает подобный шаг как прямую угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на соответствующий ответ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру