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Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине

Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине - 12.09.2026 Украина.ру

Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Вестям" заявил, что слова Владимира Путина о последствиях ввода европейского контингента на Украину отражают официальную позицию Москвы

2026-09-12T13:12

2026-09-12T13:12

2026-09-12T13:12

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В комментарии "Вестям" Дмитрий Песков пояснил, что заявление Владимира Путина о европейских войсках на украинской территории — это не просто предупреждение, а принципиальная позиция российской стороны. Он подчеркнул, что Москва довела её до всех заинтересованных сторон предельно чётко и недвусмысленно."Это не красная линия, это позиция России, причём доведённая до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере", — приводит его слова информационная служба.Ранее Владимир Путин заявлял, что появление европейского военного контингента на Украине будет означать начало войны с Россией. Таким образом, Кремль в очередной раз подтвердил: Москва рассматривает подобный шаг как прямую угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на соответствующий ответ. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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