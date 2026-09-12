https://ukraina.ru/20260912/ot-kieva-k-moskve-daniil-moskovskiy--mladshiy-syn-aleksandra-nevskogo-1083145469.html

От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского

От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского - 12.09.2026 Украина.ру

От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского

Официальная украинская историография (серьёзная, а не шизофренические писания "Мыколы Галичанца" и ему подобных) не признаёт преемственности Руси Московской и Киевской. По Грушевскому, "Владимиро-Московское государство не было ни наследником, ни преемником Киевского, оно выросло на собственном корне". Но и он не отрицает династического единства

2026-09-12T16:00

2026-09-12T16:00

2026-09-12T16:00

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Концепция Грушевского ненаучна в том смысле, что он отрицает существование единой древнерусской народности: "Киевское государство, право, культура были творением одной народности, украинско-руськой; Владимиро-Московское – другой, великорусской". При этом сам он о корнях великорусской народности не говорил, ограничившись утверждением, что концепция "Киевского периода" лишает историю великороссов начала (его последователи прямо объявили, что русские – помесь финно-угров и татар под водительством Рюриковичей).Концепция эта является предметом веры, потому спорить с ней мы не будем. Автор только укажет, что в Рязани можно видеть удивительное гидрологическое явление – впадение реки Лыбедь (на Украине – правый приток Днепра) в Трубеж (левый приток Днепра). Кажется очевидным, что названия эти дали рекам отнюдь не рязано-окцы (окские финны) и не татары…Мы будем говорить о вполне конкретном династическом факте, ценность которого Грушевский отрицает (что не удивительно – Рюрик ведь в Новгороде правил…) – в 1249 великим князем Киевским стал святой благоверный князь Александр Ярославич Невский.Александр Невский действительно пытался "сшить" разрушенную страну, вероятно надеясь, что появление общерусского врага в лице монголо-татар и крестоносцев (их давление ощущалось в основном на северных украинах) заставит князей объединиться. Он же развил активнейшую дипломатическую деятельность, стремясь заручиться поддержкой и Европы (в лице Папы Римского, с которым он находился в переписке, но эффект был тот же, что Даниила Галицкого – Папа хотел окатоличивания русских, но не мог помочь Руси), и Орды (ордынцы к потребностям русских князей относились с большим пониманием).В 1252 году он также стал великим князем Владимирским, объединив оба великих княжения в одних руках. Тут, кстати, целых два интересных сюжета.Во-первых, само по себе наличие двух великих княжений в одном государстве (а Русь, всё же, считалась единой) – артефакт времён Андрея Боголюбского. Князь Андрей, в отличие от своего отца Юрия Долгорукого, не видел необходимости в привязке к Киеву, который, в значительной степени, утратил свое значение объединяющего центра. В то же время он видел необходимость в переносе великокняжеского престола на интенсивно развивающуюся северо-восточную Русь. И учредил Великое княжество Владимирское, имея в виду перенос столицы во Владимир-на-Клязьме.То, что произошло дальше, было следствием сочетания нескольких факторов – низкой транспортной и информационной связанности территорий, власти традиции (а по традиции столица – Киев), в конце концов – собственно феодальной раздробленности, при которой великий князь – первый среди равных (до тех пор, пока не соберётся коалиция, чтобы его свергнуть). В общем, у страны так и осталось две столицы.Во-вторых, борьба Александра со своим братом Андреем за великокняжеские престолы была долгой и тяжёлой. Как меланхолично отмечает летописец, между братьями была "пря велия о великом княжении" (отметим, что летописец новгородский позднейшего времени – при Данииле Александровиче московского летописания ещё не было).Киевский престол был получен по завещанию Ярослава Всеволодовича, хотя Бату-хан намеревался передать его Андрею, но за многими делами то ли не смог, то ли не захотел настоять на своём. Владимирское же княжество Александр получил после изгнания Андрея из Владимира "Неврюевой ратью".Уж не знаем, было ли это следствием волевого решения или же каких-то непонятных до конца исторических процессов, но именно с именем Александра Невского связывается прекращение двоецентрия на Руси – после 1249 года Киев как центр Руси уже не упоминается (Александр туда даже не поехал – остался в Новгороде), столица окончательно перебралась во Владимир.Однако переломить общую тенденцию не удалось – раздробленность является объективным этапом развития феодального общества, перебежать этот этап усилием одного человека, сколько угодно деятельного и авторитетного, невозможно.Впоследствии своим правом на занятие великокняжеского престола воспользовались его внуки – Юрий Данилович и Иван Данилович Калита (само по себе это было нарушением лествичного права – претендовать на великий стол могли только князья, чем отец сам был великим князем). Династическая преемственность киевских Рюриковичей и московских Даниловичей сомнений не вызывает даже у украинских историков.Даниил Александрович родился в 1261 году и уже через два года остался сиротой. По возрасту он, разумеется, никакого влияния от своего великого отца не получил. Воспитывался он в семье дяди – тверского князя Ярослава Ярославича, который также некоторое время был великим князем Владимирским.Москву Даниилу выделили в вотчину братья после смерти Ярослава в 1271 году. Разумеется, они вовсе не предполагали, что создают тем самым новую династию и новую столицу – Москва в то время была настоящим медвежьим углом, постоянных князей там как-то не завелось. Даниил стал первым.Князем он был тихим и богобоязненным, конфликты старался решить миром. В 1282 году он способствовал мирному завершению усобицы между своими братьями Дмитрием Переяславским и Андреем Городецким за Владимирское великое княжение и право княжить в Новгороде.После этого он основал за пределами Москвы монастырь в честь своего небесного покровителя – преподобного Даниила Столпника. Сейчас в Свято-Даниловом Спасском монастыре находятся резиденции Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода РПЦ. Также он основал Богоявленский монастырь в Китай-городе (от него остался Богоявленский собор первой четверти XVII века), а в 1300 году – построил архиерейские палаты в Крутицах (монастырь и резиденцию архиепископа Сарского и Подонского, духовно окормлявшего православных Орды, основал его отец).В целом Даниил ориентировался на Дмитрия, который стал великим князем, а потому Москва попала под раздачу в 1293 году, когда Андрей Городецкий уговорил хана ордынского Тохту поддержать его в борьбе за великокняжеский стол и направить на Русь войско его брата Тудана (Дюденя в тогдашней русской транскрипции):"Того же лѣта би чоломъ Андрѣи князь цесареви съ иными князи на Дмитриа князя с жалобами, и отпусти цесарь брата своего Дуденя съ множеством рати на Дмитриа. О, много бяше пакости крестияномъ безвинныя городы поимаша: Володимерь, Москву, Дмитровъ, Волокъ и иныи грады, положиша всю землю пусту; а Дмитрии во Пьсковъ вбѣжа".Не смотря на упомянутую тихость Даниилу удавалось играть значительную роль в общерусской политике и, главное, существенно расширить границы княжества. Причём расширялись они по-разному – если Переславль отошёл в Москве по завещанию после смерти бездетного князя Ивана Дмитриевича, то Коломна была отбита у Рязани военным путём. Переоценить значимость этого приобретения трудно – город контролировал место впадения Москвы в Оку, открывая важнейший торговый путь (а Даниил Александрович ещё и сухопутный маршрут провёл – Ордынскую дорогу) и став ключевым пунктом т.н. "Берега", который был главным оборонительным рубежом Москвы на границе с Диким полем вплоть до создания Украинного разряда в XVI веке. Фактически власть Москвы распространилась на всё течение Москвы-реки.Даниил Александрович Московский умер 5 марта 1303 года.Его чудотворные мощи были обретены* в 1652 году, а в 1791 году он был канонизирован как местночтимый святой РПЦ. Церковь празднует обретение его мощей 12 сентября. Молятся ему о решении жилищных и материальных проблем. Сейчас он является небесным покровителем Инженерных войск, его именем названа атомная торпедная подводная лодка Б-414 проекта 671РТМК "Щука"."От княжеской славы отказавшись, просвещаемый Божественной благодатью, Богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого ты без уклонений вверил Творцу и, как звезда, на востоке Российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим к чтимой раке твоей…"* Обретение мощей – церковная процедура, в ходе которой они становятся объектом поклонения.

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