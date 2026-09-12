https://ukraina.ru/20260912/na-russkiy-bereg--bez-zelenskogo-ukrainskie-artisty-ponyali-chto-ukraina-tonet-i-prinyali-reshenie--1083155842.html

На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение

На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение - 12.09.2026 Украина.ру

На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение

Украинские артисты внезапно захотели вернуться к российским зрителям и жирным гонорарам – и даже просятся назад. Будет смешно, если ещё и "95 квартал" начнёт стучаться в российские двери и настаивать на гастролях в РФ…

2026-09-12T13:08

2026-09-12T13:08

2026-09-12T13:39

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Назад – в Россию?Самая неожиданная новость этой недели: по информации Росконцерта, театры Украины хотят вернуться на российские площадки. Да-да, те самые театры, которые после начала СВО вычеркивали из своих названий слово "русский".Как, например, киевский театр русской драмы имени Леси Украинки: в 2022-м труппа объявила о начале процесса дерусификации и отказалась играть спектакли на "мове врага". Точно так же поступили и в Харькове – там переименовали местный драматический театр и убрали из названия имя Александра Пушкина. И в Одессе – то же самое: по решению облсовета летом 2022 года областной драмтеатр вымарал слово "русский" из названия и коллектив театра это одобрил.Несложно заметить, что смена театральных вывесок затронула прежде всего русскоязычные города – Киев, Одессу, Харьков. Режиму важно было показать, что театральный мир именно этих, русских областных центров поддерживает государственную политику размежевания с Россией.Все пять лет войны артисты корчили из себя национально сознательных "мовнюков", но как только ветер подул в другую сторону, сразу же начали искать пути возвращения на российские сцены.Скажете, это выглядит парадоксально? Но только не для Украины, где культурные деятели ещё и не такие кульбиты выделывают с целью восстановления прежних творческих связей. Так что, нет никаких оснований не верить начальнику отдела гастрольных программ Росконцерта Владимиру Черкасову, который первым рассказал о готовности украинских театров к радикальному развороту."У нас зарубежное направление пока ограничено странами СНГ. Иногда есть, конечно, исключения. Ранее в эти перечни стран входила Украина, которая сейчас по известным причинам не принимает участия, хотя мы получаем информацию, что многие театры хотели бы вернуться на российские площадки", – сообщил Черкасов.Сколько стоит попасть на "Миротворец"*?А всё происходящее предельно ясно по метаморфозам, происходящим с рэпером Потапом (Алексей Потапенко) и поп-звездой Настей Каменских. Сначала они посмеялись над запретом русскоязычных песен и шутливо извинились, за то, что выcтупают на русском. Потом Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык у неё появилась киста и она потеряла голос. Психолог сказал ей, что тело певицы "не воспринимает" украинский язык и ей нужно вернуться к песням на русском языке.Любопытная трансформация, особенно если учесть, что певица ранее обещала публике, что никогда больше не станет использовать русский язык в своём творчестве. Но увидев, что дело идет к окончанию войны, да ещё не в пользу Украины, артистка попыталась сбросить национальный балласт. Так же поступила и певица Ольга Полякова – она заявляла, что Зеленский превратил страну в концлагерь.Значит, приходит прозрение: – на фоне раскрытия масштабов воровства "95 квартала", военного поражения и экономического коллапса. Творческие люди раньше всех почуяли, что команда Зеленского тонет, и уже готовы выплывать без него на русский берег. Ну и финансы играют не последнюю роль – украинской песней не заработаешь не только на Украине, но и за рубежом."После успеха в Москве Потап с Настей и Полякова зарабатывали миллионы долларов. Миллионы! Полякова начинала с того, что в 15 лет пела в барах за $100. А закончила тем, что ей за вечер платили по $100 000 за 40 минут. Потап и Настя как-то выступали за $60 000 в пустой комнате перед шиншиллой. Животным. А на первый свой Porsche Настя заработала, когда им в Казахстане за продолжение концерта дали ведро, полное долларов.Когда власть начала сильнее портить отношения с Россией, Полякова и Потап подумали: "Оторвёмся от России. Сюда придут международные лейблы. Мы будем зарабатывать по 50 миллионов долларов в год!" Это не шутка. Я знаю, о чём говорю. Полякова переехала в Лондон. Настя записывала песни на испанском. Эти люди планировали покорить западный музыкальный олимп, но западная публика не понимает и не принимает того, на что откликаются в Москве и странах СНГ. Соответственно, и денег не платит", – объясняет ситуацию журналист Диана Панченко, не понаслышке знакомая с кухней украинского шоу-бизнеса.Добавим, что артисты, которые после начала СВО сознательно отрезали себя от русского языка, сегодня специально провоцируют мовные скандалы и выставляют себя жертвами культурных репрессий. Надо вызвать жалость и сочувствие у россиян – и вот уже и Настю, и Потапа вносят в базу экстремистского сайта "Миротворец"*. В анкете Насти упоминается: "в апреле 2022 года Насте Каменских был запрещён въезд в Россию на 50 лет за поддержку Украины и осуждение российского военного вторжения".Украинские пропагандисты своё дело знают хорошо, и на корню пресекают попытки артистов вернуться к российским зрителям и российским гонорарам.К слову, украинский певец Олег Винник как раз на днях рассказал о том, как сайт "Миротворец"* созданный еще при Порошенко**, торгует статусами. Оказалось, что заудаление с "Миротворца"* требуют 750 тысяч долларов. Сам Винник тоже оказался в базе "преступников против национальной безопасности" ещё в 2019 году – за участие в акции "Всем мир". Тогда видео певца вставили в общий ролик с участием российских артистов, а самого кумира "волчиц" объявили чуть ли не врагом народа.Ещё бы, он ведь подпевал мирным инициативам! Зато после начала войны артисту предложили стереть его имя за нескромную сумму. На предложение он ответил отказом."Да скрутите себе в дудочку этого "Миротворца"*", – заявил живущий в Германии артист. Он напомнил, что "Миротворец"* не является государственным ресурсом и дал понять, что не считает это вообще чем-то значимым. Винник и вовсе удивился, что сайт ещё существует.Но – увы: он не только существует, но и отравляет жизнь очень многим украинцам нелояльным к власти. Их преследуют спецслужбы, блокируют счета банки, травят и выгоняют с работы.Потухающие звёзды живут скандаламиА вот в тусовке российских музыкальных релокантов таким идеологическим фильтром работает… Алла Пугачева. Свежий пример: её полный презрения ответ поэту Илье Резнику, чьи песни сделали Примадонну звездой советской эстрады. На юбилей певицы Резник отправил ей поздравление – несмотря на годы разлада.Посыл благородный: пути разошлись, но наше творчество не убить, и такие хиты, как "Маэстро" и "Старинные часы" переживут нас всех. И что ж получает маэстро Резник в ответ? Унизительный текст, с оскорблениями: "Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе".Так отблагодарила поэта-песенника народная артистка, которая до сих пор плюется ядом во всех, кто не разделяет её позицию относительно России и СВО. Что ж, песни Ильи Резника останутся жить – их и сейчас поют миллионы людей. А вот величие Аллы Борисовны рассеивается, и поклонники вспоминают уже не столько творчество Примадонны, cколько её злобу и мелочность по отношению к зрителям и коллегам.Между прочим, аналогичная ситуация сложилась и вокруг Ларисы Долиной: публика вспоминает о ней только в связи с квартирной шумихой. Сама же певица теперь строит из себя святую грешницу: "То испытание, которое я прошла... Ведь Господь посылает их нам не просто так. Я его приняла. Значит, наверное, так надо было. Я это пережила, перевернула страницу и живу дальше. Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни…".И даже косвенно обвиняет федеральные каналы и СМИ, что они не проводили превентивную работу, не рассказывали с экранов о том, как противостоять телефонным мошенникам. На этот "плач Ярославны" откликнулась певица Виктория Цыганова. В своём телеграм-канале она жестко осудила параллели с православной святой, назвав сравнение Долиной с Марией Магдалиной кощунством.Что ж, есть простой закон шоу-бизнеса: когда артисту уже нечего предложить аудитории в творческом плане, на первое место выходит не музыка, а собственная жизнь. Новых песен мало, зато появляются скандалы, публичные выяснения отношений, громкие заявления и бесконечные интервью. В итоге артист начинает продавать уже не творчество, а информационный повод. И чем меньше нового материала на сцене, тем больше спектакля за её пределами.*Экстремистский ресурс, запрещён в РФ**Входит в состав террористического объединения

https://ukraina.ru/20260909/ot-kontslagerya-polyakovoy-do-kisty-kamenskikh-na-ukraine-zagovorili-o-provale-ukrainizatsii-1083101715.html

https://ukraina.ru/20260912/vecher-v-khutor-kofe-s-povestkoy-v-vinnitse-pertsovyy-gaz-dlya-shkolnikov-i-prays-mirotvortsa-1083147524.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, харьков, потап и настя, снг, культура, российские артисты, музыкант