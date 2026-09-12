https://ukraina.ru/20260912/indiyu-mozhno-rassmatrivat-kak-mirotvortsa-ivanov-o-ploschadkakh-dlya-peregovorov-po-ukraine-1083157761.html

"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине

"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине - 12.09.2026 Украина.ру

"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине

ОАЭ не подходят на роль гаранта переговоров по Украине, а Индия теоретически могла бы стать посредником, но против этого могут возразить западные страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО Олег Иванов

2026-09-12T15:56

2026-09-12T15:56

2026-09-12T15:56

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Отвечая на вопрос о возможных площадках для переговоров, Иванов напомнил, что делегации России и Украины уже встречались в Абу-Даби. Однако, по его мнению, ОАЭ не подходят на роль гаранта."При всей нейтральности и непредвзятости они не обладают достаточным геополитическим весом и потенциалом для выполнения этой миссии", — пояснил эксперт.Говоря об Индии, Иванов допустил, что теоретически она могла бы стать сомодератором, но против этого могут возразить западные страны и Украина."Индия известна близостью своей позиции к мнению России. Если заглядывать в будущее — на создание зоны безопасности или буферной зоны, — то Индию можно рассматривать как определённого миротворца и наблюдателя за выполнением договорённостей", — отметил он.Полный текст материала Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться на сайте Украина.руПодробнее про роль Индии в украинском конфликте — в материале Индия может стать тылом России в войне на Украине. Владимир Васильев о визите Путина в Нью-Дели на сайте Украина.ру

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