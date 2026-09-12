https://ukraina.ru/20260912/indiyu-mozhno-rassmatrivat-kak-mirotvortsa-ivanov-o-ploschadkakh-dlya-peregovorov-po-ukraine-1083157761.html
"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине - 12.09.2026 Украина.ру
"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
ОАЭ не подходят на роль гаранта переговоров по Украине, а Индия теоретически могла бы стать посредником, но против этого могут возразить западные страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО Олег Иванов
2026-09-12T15:56
2026-09-12T15:56
2026-09-12T15:56
новости
украина
сергей иванов (политик)
владимир путин
украина.ру
мид
россия
индия
владимир васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200730_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c51c192d4927f88e81f43a0d705fffb5.jpg
Отвечая на вопрос о возможных площадках для переговоров, Иванов напомнил, что делегации России и Украины уже встречались в Абу-Даби. Однако, по его мнению, ОАЭ не подходят на роль гаранта."При всей нейтральности и непредвзятости они не обладают достаточным геополитическим весом и потенциалом для выполнения этой миссии", — пояснил эксперт.Говоря об Индии, Иванов допустил, что теоретически она могла бы стать сомодератором, но против этого могут возразить западные страны и Украина."Индия известна близостью своей позиции к мнению России. Если заглядывать в будущее — на создание зоны безопасности или буферной зоны, — то Индию можно рассматривать как определённого миротворца и наблюдателя за выполнением договорённостей", — отметил он.Полный текст материала Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться на сайте Украина.руПодробнее про роль Индии в украинском конфликте — в материале Индия может стать тылом России в войне на Украине. Владимир Васильев о визите Путина в Нью-Дели на сайте Украина.ру
украина
россия
индия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200730_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_4111b2d69481777437c6d15d91f1abba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей иванов (политик), владимир путин, украина.ру, мид, россия, индия, владимир васильев
Новости, Украина, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин, Украина.ру, МИД, Россия, Индия, Владимир Васильев
"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
ОАЭ не подходят на роль гаранта переговоров по Украине, а Индия теоретически могла бы стать посредником, но против этого могут возразить западные страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО Олег Иванов
Отвечая на вопрос о возможных площадках для переговоров, Иванов напомнил, что делегации России и Украины уже встречались в Абу-Даби. Однако, по его мнению, ОАЭ не подходят на роль гаранта.
"При всей нейтральности и непредвзятости они не обладают достаточным геополитическим весом и потенциалом для выполнения этой миссии", — пояснил эксперт.
Говоря об Индии, Иванов допустил, что теоретически она могла бы стать сомодератором, но против этого могут возразить западные страны и Украина.
"Индия известна близостью своей позиции к мнению России. Если заглядывать в будущее — на создание зоны безопасности или буферной зоны, — то Индию можно рассматривать как определённого миротворца и наблюдателя за выполнением договорённостей", — отметил он.