https://ukraina.ru/20260912/alende-i-pinochet-k-uspekhu-chili-cherez-sotsializm-terror-i-demokratiyu-1083151253.html

Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию

Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию - 12.09.2026 Украина.ру

Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию

Когда летом 1998 года мы, группа украинских журналистов, делали телефильм о бывшем чилийском диктаторе Аугусто Пиночете и оказались в Сантьяго, то первым делом я стремился попасть в три места, которые считал тогда символами переворота 11 сентября 1973 года…

2026-09-12T08:00

2026-09-12T08:00

2026-09-12T08:00

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Ровно 53 года назад по чилийскому радио и на военных радиочастотах прозвучала фраза "В Сантьяго идёт дождь", и военно-морской флот Чили атаковал свою базу в Вальпараисо. А в столице страны Сантьяго сухопутные силы совершили государственный переворот.Военные очень быстро и слаженно захватили здания государственных учреждений и президентский дворец "Ла Монеда", жестко расправились с протестующими, законно избранный президент Сальвадор Альенде то ли был убит в бою, то ли покончил жизнь самоубийством, а ворвавшиеся в его кабинет путчисты в ярости расстреляли уже безжизненное тело. И по всей стране начался тотальный террор против сторонников и активистов свергнутого президента и правительства блока "Народное единство".Людей расстреливали и забивали палками и прикладами без суда и следствия, рубили головы и ломали руки, а тела замученных закапывали, сжигали, сбрасывали с вертолетов в море. По разным данным сразу было убито более 3,2 тысяч человек, а всего пострадали десятки тысяч. Многие пострадавшие до сих пор числятся пропавшими без вести. Под концлагеря отводили стадионы, пустующие бараки в шахтерских поселках и на рудниках, заброшенных и обезлюдивших после остановки производства…Диктатура в Чили продлилась 17 лет, до 1990 года, когда страна вернулась к демократии и её процедурам. Состоялись первые демократические выборы, на которых победил Патрисио Эйлвин, согласованный кандидат от Коалиции партий за демократию (КПД) – всех демократических сил, включая коммунистов и социалистов, наследников убитого Альенде и его сторонников.Потом президентами Чили побывали Эдуардо Фрей (1994-2000), чьего отца – бывшего президента Чили до Альенде, убили при диктатуре Пиночета, а также Рикардо Лагос (2000-2006) и Мишель Бачелет (2006-2010 и 2014-2018) – их отцы тоже были замучены в застенках диктатора.Пиночета пытались привлечь к ответственности, но он долгое время сохранял за собой пост командующего сухопутными войсками, потом стал неприкосновенным пожизненным сенатором, а потом был объявлен тяжело больным инфарктником, страдающим слабоумием, и умер в декабре 2006 года. По некоторым данным, его тело было кремировано, а государственных похорон и траура по нему не было, оказали только воинские почести – как генералу.С тех пор чилийское общество и остается расколотым: с одной стороны – многолюдные ликующие выступления противников Пиночета, с другой – не менее многолюдными траурные собрания сторонников покойного.11 сентября в Чили неофициально провозглашено днем памяти жертв военного переворота 1973 года и правления хунты. А в 2012 году Национальный совет по образованию Чили при правоцентристском президенте Себастьяне Пиньере принял решение заменить в школьных учебниках для детей 12–16 лет термин "военная диктатура" на "военный режим". Как типа более общее понятие, используемое во всем мире. Чтобы, значит, помирить общество.Скандал получился знатный. Уже в следующем году всё в учебниках вернули взад, и диктатура осталась диктатурой. Сенатор Изабель Альенде, дочь убитого президента, сказала, что годы правления Пиночета – это "жестокая диктатура, сопровождавшаяся самыми серьёзными нарушениями прав человека". И даже правый парламентарий из сторонников Пиньеры Карла Рубиля резюмировала: "диктатуры есть диктатуры в любой точке мира, и история должна признавать их подходящим словом".Попытка пропиночетовцев в Чили сместить, смягчить и заменить рамку и суть восприятия исторического периода не удалась. Так в Чили всё остается и сейчас.Ну, а из мест, которые я хотел посетить, первое – это, конечно же, Национальный стадион в чилийской столице, куда тысячами свозили арестованных сторонников свергнутого президента Сальвадора Альенде. И когда нас провели через подтрибунные помещения, раздевалки и прочие технические помещения, зачастую бетонные и неоштукатуренные, то трудно было отделать от навязчивых мыслей о пытках, которым подвергались в этом страшном месте люди.В стадион порой набивали до 40 тысяч арестованных. Здесь пытали и забили до смерти популярного чилийского певца и композитора Виктора Хару. Ему переломали все пальцы на руках, потом сломали руки. Как пел потом наш Высоцкий, "чтоб чего не сотворил, чтоб не писал, и чтобы меньше думал".Неоштукатуренный бетон создавал полую иллюзию застенков и пыточной. Секторы для зрителей на стадионе, наверное, в целях безопасности, были разделены перилами, увенчанными железными острыми шипами. Чтобы остудить пыл и не дать схлестнуться в драках пылким болельщикам. Но для меня эти шипы – символ диктатуры, подавляющей людей. До сих пор стоят перед глазами…Второе место, это здание военных ведомств, которое нависает над Авенида Либертадор Хенераль Бернардо О’Хиггинс – главным проспектом Сантьяго, который ещё называют Ла Аламеда (Alameda), что в переводе с испанского означает "тополевая аллея". И над президентским дворцом "Ла Монеда". В 1973-м весь мир облетело фото, на котором на крыше нависающего здания залегли солдаты и обстреливают "Ла Монеду".А дворец такой маленький, беззащитный, уязвимый перед тяжёлыми пулеметами. И защищал его гордый президент Альенде, аристократ, который пошёл служить своему народу. И который не предал ни своих избирателей, ни идеи, которым служил, ни свою честь, а с подаренным ему Фиделем Кастро автоматом Калашникова предпочел смерть на своем посту. Хорошо отчищенные и отшлифованные стены "Ла Монеды" и брусчатка во внутреннем дворе хранили выщербленные следы выстрелов. Как расстрелянный петлюровцами завод "Арсенал" в Киеве, если кто ещё его помнит…Очень поучительная история для Украины, до сих пор стыдно за некоторых её горе-президентов, предательство которых ведет страну в пропасть и на помойку истории, в небытие…А нас тогда в Чили сопровождал во время съёмочного процесса какой-то вежливый дальний родственник Пиночета, и потому нам не отказали в съемках с той страшной крыши. Жуткое видение. И не только потому, что я боюсь высоты…Ну а третье место – это Общее кладбище Сантьяго (Cementerio General de Santiago), крупнейшее кладбище в Сантьяго, где похоронены Сальвадор Альенде и Виктор Хара.Там же есть мемориал жертвам диктатуры Пиночета, открытый в 1994 году. Он хранит имена более тысячи "исчезнувших" и около 3 тысяч человек, о чьей гибели от рук режима было известно.А вот могилы Пиночета там нет, хотя склеп его родственников имеется. Но похоронить там диктатора даже после кремации не рискнули. Его прах хранится в часовне на территории семейного поместья в Лос-Больдос недалеко от Сантьяго. Такое решение было принято из-за опасений, что могила может быть осквернена политическими противниками.И вот она – гримаса или усмешка справедливости истории. Альенде первоначально по тем же причинам похоронили в 1973 году на кладбище Санта-Инес в Винья-дель-Мар в районе Букалему, уютном чилийском курорте, который находится недалеко от того самого поместья "Лос-Больдос", где упокоился Пиночет. И долгое время могила Альенде была безымянной.Бывшие соратники, а потом враги, Альенде и Пиночет после смерти как бы поменялись местами. Но жизнь и история продолжаются, и какие сюрпризы они преподнесут чилийцам, нужно ещё посмотреть…Правления Альенде и Пиночета и всё сделанное ими для страны до сих пор вызывает противоречивые оценки. Но они всё же служили своей стране. Альенде обвиняли в том, что он служит Москве и строит "бесовский социализм и коммунизм", Пиночета – что Вашингтону, прислуживаясь империалистам и в их интересах проливая чилийскую кровь.В разговоре с Пиночетом тогда, в 1998-м, мы спросили его, считает ли он возможным копирование его опыта реформ в Чили приемлемым для других стран. И он ответил, что когда-то он обсуждал эти темы с правителем Панамы Омаром Торрихосом, и панамец ему сказал: "у каждой страны есть и должен быть свой аспирин". И устало улыбнулся…Правление левого Альенде и правого Пиночета – это определение цены реформ в собственной стране: все ли допустимо для её процветания? Правый оказался более кровавым, чем левый. Пиночет никого не жалел.Но и при Альенде кровь лилась рекой. Чтобы стать президентом, Альенде вступил в сговор с правыми и согласился соблюдать гражданские права на демократию, свободу слова и партий. И соблюдал, но вот правопорядок обеспечить не смог. Бедные слои его поддерживали и криминал затопил Чили волной террора и левого беспредела, прикрытого громкой популистской фразой. По оценкам специалистов, из-за криминала госбюджет Чили недосчитывался трети поступлений, что в свою очередь ограничивало реформы в интересах всего населения.Пиночет же реформировал страну железной рукой. Но он продолжил линию Альенде на ограничение влияния иностранцев, в том числе, и США на национальные богатства Чили.Альенде национализировал дающую львиную долю доходов в госбюджет меднорудную промышленность Чили, вырвав её из рук американцев. Это вызвало гнев американцев, толкнувших Пиночета на госпереворот и обеспечивших ему поддержку. Но придя к власти, Пиночет не вернул американцам медные рудники – они нужны были Чили.И сегодня в соответствии с классификацией Всемирного банка Чили – страна с высоким уровнем доходов. Начиная с 2020-х годов Чили имеет самый высокий в Латинской Америке индекс человеческого развития – 0,860. В Чили прогнозируют самую высокую ожидаемую продолжительность жизни населения среди стран Латинской Америки – 81,17 года (36 место в мире). Кроме того, эта страна имеет самый низкий уровень умышленных убийств в Америке после Канады.И, по общему мнению, именно реформы Пиночета с элементами реформ Альенде обеспечили "чилийское чудо" и высокий уровень развития и жизни. В сравнении с другими странами Латинской Америки, разумеется, но всё же...

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https://ukraina.ru/20260215/syn-kazaka-esesovtsa-i-pravaya-ruka-pinocheta-80-let-migelyu-krasnovu-marchenko-1075648539.html

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история, чили, латинская америка, фидель кастро, всемирный банк, переворот, диктатура, хунта, 1970-е, репрессии, реформы