https://ukraina.ru/20260911/razgrom-zavodov-udar-po-sukhogruzam-i-skladam-bpla-posledstviya-nochnoy-ataki-vs-rf-po-logistike-vraga-1083132562.html

Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага

Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага - 11.09.2026 Украина.ру

Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага

Министерство обороны России 11 сентября проинформировало о ночных ударах по военной инфраструктуре Украины, подтвердив высокую результативность и точность задействованного вооружения

2026-09-11T09:55

2026-09-11T09:55

2026-09-11T10:00

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В своих соцсетях оборонное ведомство опубликовало изображение барражирующего боеприпаса с красноречивой надписью "Вам бамдероль", сопроводив публикацию описанием: "Всегда точная, срочная и мощная".Министерство уточнило, что в ходе атаки российские войска применили высокоточные ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники. Под огонь попали объекты военной промышленности, дата-центры, портовая инфраструктура в Одесской области, задействованная в логистике ВСУ, а также морские суда, перевозившие грузы военного назначения и топливо для украинской армии.В Киевской области точечным ударом был полностью уничтожен крупный логистический центр "Гостомель", который противник использовал в качестве распределительного хаба для хранения деталей к беспилотникам большой и средней дальности. Аналогичный объект под названием "Днепр" был разгромлен в Днепропетровской области — там ВСУ концентрировали готовые дроны самолетного типа и комплектующие к ним. В Хмельницком российские ракеты поразили инновационный терминал логистического центра "Новая почта", который украинское командование также переоборудовало под нужды хранения военной беспилотной авиации.Серьезный урон был нанесен промышленной и морской логистике в Одесском регионе. В самой Одессе под удар попали производственные мощности завода автомобильных агрегатов, осуществлявшего ремонт и техническое обслуживание тяжелой боевой техники ВСУ. В населенном пункте Визирка уничтожен склад комплектующих к беспилотникам иностранного производства. Кроме того, на морском переходе в порт Одесса было поражено сухогрузное судно с военным имуществом. Еще два сухогруза с оборонными грузами, а также военный катер, хранилища снабжения ВСУ и крупные резервуары с горюче-смазочными материалами были ликвидированы в гавани порта Черноморск.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру