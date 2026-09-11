https://ukraina.ru/20260911/razgrom-zavodov-udar-po-sukhogruzam-i-skladam-bpla-posledstviya-nochnoy-ataki-vs-rf-po-logistike-vraga-1083132562.html
Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага
Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага - 11.09.2026 Украина.ру
Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага
Министерство обороны России 11 сентября проинформировало о ночных ударах по военной инфраструктуре Украины, подтвердив высокую результативность и точность задействованного вооружения
2026-09-11T09:55
2026-09-11T09:55
2026-09-11T10:00
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В своих соцсетях оборонное ведомство опубликовало изображение барражирующего боеприпаса с красноречивой надписью "Вам бамдероль", сопроводив публикацию описанием: "Всегда точная, срочная и мощная".Министерство уточнило, что в ходе атаки российские войска применили высокоточные ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники. Под огонь попали объекты военной промышленности, дата-центры, портовая инфраструктура в Одесской области, задействованная в логистике ВСУ, а также морские суда, перевозившие грузы военного назначения и топливо для украинской армии.В Киевской области точечным ударом был полностью уничтожен крупный логистический центр "Гостомель", который противник использовал в качестве распределительного хаба для хранения деталей к беспилотникам большой и средней дальности. Аналогичный объект под названием "Днепр" был разгромлен в Днепропетровской области — там ВСУ концентрировали готовые дроны самолетного типа и комплектующие к ним. В Хмельницком российские ракеты поразили инновационный терминал логистического центра "Новая почта", который украинское командование также переоборудовало под нужды хранения военной беспилотной авиации.Серьезный урон был нанесен промышленной и морской логистике в Одесском регионе. В самой Одессе под удар попали производственные мощности завода автомобильных агрегатов, осуществлявшего ремонт и техническое обслуживание тяжелой боевой техники ВСУ. В населенном пункте Визирка уничтожен склад комплектующих к беспилотникам иностранного производства. Кроме того, на морском переходе в порт Одесса было поражено сухогрузное судно с военным имуществом. Еще два сухогруза с оборонными грузами, а также военный катер, хранилища снабжения ВСУ и крупные резервуары с горюче-смазочными материалами были ликвидированы в гавани порта Черноморск.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага
09:55 11.09.2026 (обновлено: 10:00 11.09.2026)
Министерство обороны России 11 сентября проинформировало о ночных ударах по военной инфраструктуре Украины, подтвердив высокую результативность и точность задействованного вооружения
В своих соцсетях оборонное ведомство опубликовало изображение барражирующего боеприпаса с красноречивой надписью "Вам бамдероль", сопроводив публикацию описанием: "Всегда точная, срочная и мощная".
Министерство уточнило, что в ходе атаки российские войска применили высокоточные ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники.
Под огонь попали объекты военной промышленности, дата-центры, портовая инфраструктура в Одесской области, задействованная в логистике ВСУ, а также морские суда, перевозившие грузы военного назначения и топливо для украинской армии.
В Киевской области точечным ударом был полностью уничтожен крупный логистический центр "Гостомель", который противник использовал в качестве распределительного хаба для хранения деталей к беспилотникам большой и средней дальности.
Аналогичный объект под названием "Днепр" был разгромлен в Днепропетровской области — там ВСУ концентрировали готовые дроны самолетного типа и комплектующие к ним.
В Хмельницком российские ракеты поразили инновационный терминал логистического центра "Новая почта", который украинское командование также переоборудовало под нужды хранения военной беспилотной авиации.
Серьезный урон был нанесен промышленной и морской логистике в Одесском регионе. В самой Одессе под удар попали производственные мощности завода автомобильных агрегатов, осуществлявшего ремонт и техническое обслуживание тяжелой боевой техники ВСУ. В населенном пункте Визирка уничтожен склад комплектующих к беспилотникам иностранного производства.
Кроме того, на морском переходе в порт Одесса было поражено сухогрузное судно с военным имуществом. Еще два сухогруза с оборонными грузами, а также военный катер, хранилища снабжения ВСУ и крупные резервуары с горюче-смазочными материалами были ликвидированы в гавани порта Черноморск.