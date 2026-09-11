https://ukraina.ru/20260911/v-obozrimoy-perspektive-peskov-vyskazalsya-o-trkhstoronnikh-peregovorakh-po-ukraine-1083149712.html
"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине - 11.09.2026 Украина.ру
"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
Россия открыта для возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-09-11T18:32
2026-09-11T18:32
2026-09-11T18:32
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Руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопросы прессы, касающихся визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Журналисты поинтересовались также перспективами возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине - накануне об этом было сделано несколько заявлений, в том числе официальными лицами в Вашингтоне и Киеве. "Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", - сообщил Песков изданию "Известия".Незадолго до этого, 9 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что президент России обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону украинскую проблему. Ушаков рассказал также, что до этого она обсуждалась с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков - спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером."Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал тогда Ушаков.По его словам, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби - там они проходили в начале года с участием делегаций России, Украины и США.До этого Владимир Зеленский после переговоров с Кушнером и Уиткоффом заявил, что возобновление диалога в трёхстороннем формате возможно. При этом он отметил, что свои площадки для этого предлагают несколько государств.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, юрий ушаков, сша, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер, переговоры по украине 2026, международная политика
Новости, Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, США, Стив Уиткофф, Украина.ру, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026, Международная политика
"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
Россия открыта для возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопросы прессы, касающихся визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Журналисты поинтересовались также перспективами возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине - накануне об этом было сделано несколько заявлений, в том числе официальными лицами в Вашингтоне и Киеве.
"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", - сообщил Песков изданию "Известия".
Незадолго до этого, 9 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что президент России обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону украинскую проблему. Ушаков рассказал также, что до этого она обсуждалась с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков - спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал тогда Ушаков.
По его словам, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби - там они проходили в начале года с участием делегаций России, Украины и США.
До этого Владимир Зеленский после переговоров с Кушнером и Уиткоффом заявил, что возобновление диалога в трёхстороннем формате возможно. При этом он отметил, что свои площадки для этого предлагают несколько государств.
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