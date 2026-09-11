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"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине

"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине - 11.09.2026 Украина.ру

"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине

Россия открыта для возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-11T18:32

2026-09-11T18:32

2026-09-11T18:32

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Руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопросы прессы, касающихся визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Журналисты поинтересовались также перспективами возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине - накануне об этом было сделано несколько заявлений, в том числе официальными лицами в Вашингтоне и Киеве. "Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", - сообщил Песков изданию "Известия".Незадолго до этого, 9 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что президент России обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону украинскую проблему. Ушаков рассказал также, что до этого она обсуждалась с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков - спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером."Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал тогда Ушаков.По его словам, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби - там они проходили в начале года с участием делегаций России, Украины и США.До этого Владимир Зеленский после переговоров с Кушнером и Уиткоффом заявил, что возобновление диалога в трёхстороннем формате возможно. При этом он отметил, что свои площадки для этого предлагают несколько государств.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, юрий ушаков, сша, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер, переговоры по украине 2026, международная политика