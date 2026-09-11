Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ - 11.09.2026 Украина.ру
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Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ
Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ - 11.09.2026 Украина.ру
Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ
Во Львовской области осудят 41-летнего местного жителя, который наживался на нуждах фронта и незаконно ввозил иномарки под видом гуманитарной помощи для ВСУ, сообщает в соцсетях 7-й пограничный Карпатский отряд
2026-09-11T11:00
2026-09-11T11:20
новости
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Махинатора разоблачили пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности и областной прокуратурой. Он скупал машины за рубежом и перегонял их через границу с помощью наемных водителей. В таможенных декларациях фигурант официально указывал, что транспорт пойдет на нужды армии, однако передавать технику военным не собирался.Преступная схема была нацелена на перепродажу внедорожников за наличные ради личного обогащения. Силовики поймали дельца при попытке сбыть пять джипов марок Toyota и Mitsubishi, за каждый из которых он требовал от 5 до 8 тысяч евро. В итоге контрабандный автопарк общей стоимостью почти 1,4 миллиона гривен (более 2,6 миллиона рублей) был изъят и арестован. О том, как украинские власти наживаются на гражданах под предлогом нужд силовиков - в материале "Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, львовская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Львовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ

11:00 11.09.2026 (обновлено: 11:20 11.09.2026)
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : dan-news.info
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Во Львовской области осудят 41-летнего местного жителя, который наживался на нуждах фронта и незаконно ввозил иномарки под видом гуманитарной помощи для ВСУ, сообщает в соцсетях 7-й пограничный Карпатский отряд
Махинатора разоблачили пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности и областной прокуратурой.
Он скупал машины за рубежом и перегонял их через границу с помощью наемных водителей. В таможенных декларациях фигурант официально указывал, что транспорт пойдет на нужды армии, однако передавать технику военным не собирался.
Преступная схема была нацелена на перепродажу внедорожников за наличные ради личного обогащения.
Силовики поймали дельца при попытке сбыть пять джипов марок Toyota и Mitsubishi, за каждый из которых он требовал от 5 до 8 тысяч евро.
В итоге контрабандный автопарк общей стоимостью почти 1,4 миллиона гривен (более 2,6 миллиона рублей) был изъят и арестован.
О том, как украинские власти наживаются на гражданах под предлогом нужд силовиков - в материале "Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки на сайте Украина.ру.
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