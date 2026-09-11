Зеленский назвал сроки возобновления переговоров с Москвой - 11.09.2026 Украина.ру
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Зеленский назвал сроки возобновления переговоров с Москвой
Зеленский назвал сроки возобновления переговоров с Москвой - 11.09.2026 Украина.ру
Зеленский назвал сроки возобновления переговоров с Москвой
Владимир Зеленский усомнился в возможности возобновления переговорного процесса с Россией до завершения там парламентских выборов, сообщает издание "Страна.ua"
2026-09-11T11:33
2026-09-11T11:33
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Он пояснил, что до окончания голосования в РФ рассчитывать на трехстороннюю встречу не стоит. При этом Зеленский отметил, что украинская сторона рассчитывает на контакты в Нью-Йорке в конце сентября, где запланировано общение с американской делегацией и встреча с Дональдом Трампом. По его мнению, предметный диалог по ключевым вопросам станет возможен именно после этих консультаций. В качестве приоритетных тем для потенциального обсуждения были обозначены прекращение ударов по объектам энергетики и разблокирование морских портов.Подробнее о мирных переговорах - в материале Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, москва, россия, нью-йорк, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, украина.ру
Новости, Москва, Россия, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру

Зеленский назвал сроки возобновления переговоров с Москвой

11:33 11.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский усомнился в возможности возобновления переговорного процесса с Россией до завершения там парламентских выборов, сообщает издание "Страна.ua"
Он пояснил, что до окончания голосования в РФ рассчитывать на трехстороннюю встречу не стоит.
При этом Зеленский отметил, что украинская сторона рассчитывает на контакты в Нью-Йорке в конце сентября, где запланировано общение с американской делегацией и встреча с Дональдом Трампом.
По его мнению, предметный диалог по ключевым вопросам станет возможен именно после этих консультаций.
В качестве приоритетных тем для потенциального обсуждения были обозначены прекращение ударов по объектам энергетики и разблокирование морских портов.
Подробнее о мирных переговорах - в материале Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве на сайте Украина.ру.
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