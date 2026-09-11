https://ukraina.ru/20260911/finansovyy-tupik-es-ne-mozhet-pokryt-rastuschie-raskhody-na-ukrainu-1083132754.html

Финансовый тупик: ЕС не может покрыть растущие расходы на Украину

Финансовый тупик: ЕС не может покрыть растущие расходы на Украину - 11.09.2026 Украина.ру

Финансовый тупик: ЕС не может покрыть растущие расходы на Украину

Европейские страны могут не справиться с дополнительными финансовыми запросами Украины, которые необходимы Киеву для продолжения боевых действий и покрытия государственных расходов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников

2026-09-11T09:48

2026-09-11T09:48

2026-09-11T09:48

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По данным издания, просьба Владимира Зеленского о десятках миллиардов дополнительных долларов поступила в самое неподходящее для Европы время. Чиновники в частном порядке признают, что могут не оплатить всё, что хочет Киев.Европейские лидеры обещают выполнить взятые обязательства, включая кредит в $105 млрд до 2027 года, но наращивать помощь не намерены. В основе проблем — рост стоимости войны: российские удары стали смертоноснее из-за нехватки ПВО, а блокада судоходства в Чёрном море парализовала экспорт зерна.Растёт и число ветеранов, о которых нужно заботиться. Премьер Сергей Корецкий заявил, что для разблокировки финансирования правительству нужно принять 44 резолюции, а Раде — 43 закона к 1 ноября.На саммите НАТО в июле союзники обещали $81 млрд военной поддержки, но выделили пока $72 млрд. ЕС выплатил Киеву $13,5 млрд из кредита, на этой неделе одобрит ещё $7 млрд.Больше событий представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, ес, нато, рада, сергей корецкий