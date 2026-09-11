https://ukraina.ru/20260911/minoborony-rossiyskie-voyska-unichtozhili-data-tsentry-v-kieve-i-trkh-oblastyakh-1083132294.html
Минобороны: российские войска уничтожили дата-центры в Киеве и трёх областях
Минобороны: российские войска уничтожили дата-центры в Киеве и трёх областях - 11.09.2026 Украина.ру
Минобороны: российские войска уничтожили дата-центры в Киеве и трёх областях
Российские военные поразили дата-центры и объекты военной промышленности Украины. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-11T09:33
2026-09-11T09:33
2026-09-11T09:33
спецоперация
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россия
киев
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
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"Поражены объекты военной промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении беспилотников, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях", — говорится в сводке.Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре Одесской области, через которую шло снабжение ВСУ, и морским судам с военными грузами и ГСМ.В Киевской области поражён логистический центр "Гостомель", использовавшийся для хранения и распределения комплектующих для дронов большой и средней дальности.Больше информации на эту тему - в публикации ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, украина, россия, киев, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Украина, Россия, Киев, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Минобороны: российские войска уничтожили дата-центры в Киеве и трёх областях
Российские военные поразили дата-центры и объекты военной промышленности Украины. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Поражены объекты военной промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении беспилотников, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях", — говорится в сводке.
Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре Одесской области, через которую шло снабжение ВСУ, и морским судам с военными грузами и ГСМ.
В Киевской области поражён логистический центр "Гостомель", использовавшийся для хранения и распределения комплектующих для дронов большой и средней дальности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.