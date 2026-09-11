Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей - 11.09.2026 Украина.ру
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Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей
Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей - 11.09.2026 Украина.ру
Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей
Министерство здравоохранения Украины планирует сократить общее количество мест в учреждениях высшего медицинского образования, сохранив при этом размер государственного заказа. Об этом 11 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью украинским СМИ
2026-09-11T11:03
2026-09-11T11:03
новости
украина
киев
львов
виктор ляшко
министерство здравоохранения
минздрав
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По его словам, в сентябре запланирована встреча со всеми ректорами медицинских факультетов для обсуждения системы медицинского образования на период 2035–2040 годов."Если мы сегодня не будем смотреть на потребности на тот момент, то грош цена нам как управленцам. Возможно, пусть лучше станет меньше медицинских университетов, но тем, что будут, увеличить количество государственного заказа, поднять количество людей, которые преподают, чтобы давать качественное образование", — заявил Ляшко.Он напомнил, что наличие больницы при университете и требование о 5000 студентов станут обязательными для медицинского образования. Министр пообещал жёсткий разговор с ректорами: "Если вы попросили автономию, то дайте результат".Сейчас лишь несколько медицинских вузов Украины имеют более 5000 студентов — в Киеве, Львове, Виннице и Тернополе. В остальных численность колеблется от 2500 до 4000 человек.По состоянию на 1 января 2026 года в учреждениях с медицинскими специальностями обучалось около 70 тысяч студентов. Из них примерно 60% — в университетах Минздрава. Всего врачей готовят 82 вуза.Показательная реформа: вместо поддержки региональных медицинских школ Киев решил просто закрыть "лишние" университеты.Больше событий представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, киев, львов, виктор ляшко, министерство здравоохранения, минздрав
Новости, Украина, Киев, Львов, Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения, Минздрав

Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей

11:03 11.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко / Перейти в фотобанкВиктор Ляшко
Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко
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Министерство здравоохранения Украины планирует сократить общее количество мест в учреждениях высшего медицинского образования, сохранив при этом размер государственного заказа. Об этом 11 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью украинским СМИ
По его словам, в сентябре запланирована встреча со всеми ректорами медицинских факультетов для обсуждения системы медицинского образования на период 2035–2040 годов.
"Если мы сегодня не будем смотреть на потребности на тот момент, то грош цена нам как управленцам. Возможно, пусть лучше станет меньше медицинских университетов, но тем, что будут, увеличить количество государственного заказа, поднять количество людей, которые преподают, чтобы давать качественное образование", — заявил Ляшко.
Он напомнил, что наличие больницы при университете и требование о 5000 студентов станут обязательными для медицинского образования. Министр пообещал жёсткий разговор с ректорами: "Если вы попросили автономию, то дайте результат".
Сейчас лишь несколько медицинских вузов Украины имеют более 5000 студентов — в Киеве, Львове, Виннице и Тернополе. В остальных численность колеблется от 2500 до 4000 человек.
По состоянию на 1 января 2026 года в учреждениях с медицинскими специальностями обучалось около 70 тысяч студентов. Из них примерно 60% — в университетах Минздрава. Всего врачей готовят 82 вуза.
Показательная реформа: вместо поддержки региональных медицинских школ Киев решил просто закрыть "лишние" университеты.
Больше событий представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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