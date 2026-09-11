"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260911/vse-polya-vokrug-zapolneny-mogilami-premer-slovenii-rasskazal-o-kladbischakh-na-ukraine-1083128789.html
"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине
"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине
Поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами, поскольку в боевых действиях погибли сотни тысяч солдат ВСУ. Об этом премьер-министр Словении Янез Янша 10 сентября заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax
2026-09-11T01:11
2026-09-11T01:14
украина.ру
новости
словения
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
погибшие
кладбище
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076914725_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5c43c9dd7efd4fe5408f6a4843c8c30c.jpg
По его словам, Украина за продолжение боевые действия платит "огромную" цену."Погибли сотни тысяч людей… если вы поедете на Украину, вам надо посетить кладбища. Даже в западной части страны, где нет боевых действий, вы не найдете сами кладбища, потому что все поля вокруг них заполнены могилами молодых людей", — сказал Янша.Способствовать прекращению огня на Украине могут только США, поскольку "Европа недостаточно сильна", уверен глава правительства Словении.При этом он признал, что без помощи Европы Украина "не сможет выжить в финансовом плане".Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.В последнее время власти стран ЕС всё чаще поднимают вопрос о том, что боеспособные беженцы с Украины должны "исполнить долг" по защите своей страны от "российской агрессии". Больше всего в этом преуспели в Германии, лидирующей по количеству украинцев, попадающих под эту категорию.Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.Подробнее о демографических перспективах незалежной - в материале Александра Савко Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
словения
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076914725_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_63ea4301aa1b9a5e36b5caf7fe1113ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, словения, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, погибшие, кладбище, тцк, ес, германия, чем закончится война на украине, война на украине, киевский режим
Украина.ру, Новости, Словения, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, погибшие, кладбище, ТЦК, ЕС, Германия, чем закончится война на Украине, война на Украине, киевский режим

"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине

01:11 11.09.2026 (обновлено: 01:14 11.09.2026)
 
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
ДзенTelegram
Поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами, поскольку в боевых действиях погибли сотни тысяч солдат ВСУ. Об этом премьер-министр Словении Янез Янша 10 сентября заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax
По его словам, Украина за продолжение боевые действия платит "огромную" цену.
"Погибли сотни тысяч людей… если вы поедете на Украину, вам надо посетить кладбища. Даже в западной части страны, где нет боевых действий, вы не найдете сами кладбища, потому что все поля вокруг них заполнены могилами молодых людей", — сказал Янша.
Способствовать прекращению огня на Украине могут только США, поскольку "Европа недостаточно сильна", уверен глава правительства Словении.
При этом он признал, что без помощи Европы Украина "не сможет выжить в финансовом плане".
Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.
В последнее время власти стран ЕС всё чаще поднимают вопрос о том, что боеспособные беженцы с Украины должны "исполнить долг" по защите своей страны от "российской агрессии". Больше всего в этом преуспели в Германии, лидирующей по количеству украинцев, попадающих под эту категорию.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.
Подробнее о демографических перспективах незалежной - в материале Александра Савко Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСловенияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУпогибшиекладбищеТЦКЕСГерманиячем закончится война на Украиневойна на Украинекиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:11"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине
00:23Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ
20:57Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция
20:45Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину
20:08Украинский дезертир явился с повинной и получил срок
20:00Атака, затмившая тысячи других: почему Герань не добила Поклада
19:49ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту
19:21ВС РФ уничтожили фабрику и цех сборки БПЛА в Киеве, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября
19:12Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов
18:58Задания от незнакомца и легкие деньги: как защитить своего ребенка от мощенников и террористов
18:27Парламентские выборы в ДНР, чего ждать от объединённого Запада. 10 сентября 2026 года, вечерний эфир. 53:52
16:03Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации
15:55Побег из ВСУ оценили в $8 тыс
15:38Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать
15:33"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки
15:03СБУ отчиталась за предотвращение покушения на лжеврача-уголовника
14:57Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов
14:30"Дрон преследовал Зеленского!" Зачем он на самом деле летал в Норвегию и причём здесь Британия
14:15Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине
14:10Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре - пострадали медики
Лента новостейМолния