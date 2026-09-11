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"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине

"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине - 11.09.2026 Украина.ру

"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине

Поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами, поскольку в боевых действиях погибли сотни тысяч солдат ВСУ. Об этом премьер-министр Словении Янез Янша 10 сентября заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax

2026-09-11T01:11

2026-09-11T01:11

2026-09-11T01:14

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По его словам, Украина за продолжение боевые действия платит "огромную" цену."Погибли сотни тысяч людей… если вы поедете на Украину, вам надо посетить кладбища. Даже в западной части страны, где нет боевых действий, вы не найдете сами кладбища, потому что все поля вокруг них заполнены могилами молодых людей", — сказал Янша.Способствовать прекращению огня на Украине могут только США, поскольку "Европа недостаточно сильна", уверен глава правительства Словении.При этом он признал, что без помощи Европы Украина "не сможет выжить в финансовом плане".Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.В последнее время власти стран ЕС всё чаще поднимают вопрос о том, что боеспособные беженцы с Украины должны "исполнить долг" по защите своей страны от "российской агрессии". Больше всего в этом преуспели в Германии, лидирующей по количеству украинцев, попадающих под эту категорию.Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.Подробнее о демографических перспективах незалежной - в материале Александра Савко Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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