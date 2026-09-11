ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу - 11.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу - 11.09.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 8:30 мск 11 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-11T08:48
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Больше всего сообщений вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевском регионе, где с вечера продолжали звучать сирены воздушной тревоги. А местные СМИ сообщали о масштабных пожарах на складах в Бучанском районе Киевской области и на складе в районе Куреневки (район на северо-западе Киева).Позднее власти подтвердили, что после ночной атаки БПЛА начался мощный пожар, сопровождавшийся детонацией, в Гостомеле. Последствия наглядно иллюстрируют видео, появившиеся в сети. Удары также наносились по Обуховскому району, по Яготину. Новые взрывы гремели и в самой столице незалежной. По информации последних минут, в Киеве был прилёт по складу в Оболонском районе, вызвавший сильный пожар.Кроме того, вражеские источники пишут о поражении объектов в Днепропетровской области, в Одессе, Сумах, Харькове и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных ударах по портовой инфраструктуре Одесской области и судам, перевозившим военные грузы. Также были поражены украинские логистические центры, пункты военного управления и дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.В сообщении ведомства отмечается, что групповые удары были нанесены "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами".Больше информации на эту тему - в публикации ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ продолжают удары по целям на Украине. Что известно к этому часу

08:48 11.09.2026 (обновлено: 08:53 11.09.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 8:30 мск 11 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Больше всего сообщений вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевском регионе, где с вечера продолжали звучать сирены воздушной тревоги. А местные СМИ сообщали о масштабных пожарах на складах в Бучанском районе Киевской области и на складе в районе Куреневки (район на северо-западе Киева).
Позднее власти подтвердили, что после ночной атаки БПЛА начался мощный пожар, сопровождавшийся детонацией, в Гостомеле. Последствия наглядно иллюстрируют видео, появившиеся в сети. Удары также наносились по Обуховскому району, по Яготину. Новые взрывы гремели и в самой столице незалежной. По информации последних минут, в Киеве был прилёт по складу в Оболонском районе, вызвавший сильный пожар.
Кроме того, вражеские источники пишут о поражении объектов в Днепропетровской области, в Одессе, Сумах, Харькове и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных ударах по портовой инфраструктуре Одесской области и судам, перевозившим военные грузы. Также были поражены украинские логистические центры, пункты военного управления и дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
В сообщении ведомства отмечается, что групповые удары были нанесены "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами".
Больше информации на эту тему - в публикации ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту.
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