https://ukraina.ru/20261005/v-bryanskoy-oblasti-ukrainskiy-bpla-ubil-voditelya-gruzovika-1083602813.html

В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика

В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика - 05.10.2026 Украина.ру

В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика

В Погарском районе Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб молодой мужчина — работник сельхозпредприятия. Об этом губернатор Егор Ковальчук вечером 4 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-05T01:04

2026-10-05T01:04

2026-10-05T01:06

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно совершают террористические налёты на российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Силы ПВО уничтожают большинство беспилотников."Возле села Бобрик украинский дрон атаковал грузовой автомобиль сельхозпредприятия. Погиб водитель. Парню было всего 24 года. Трагедия, которую невозможно описать словами. Родным — сил и терпения пережить потерю", — написал Ковальчук.Губернатор подчеркнул, что семье погибшего окажут помощь и поддержку.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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