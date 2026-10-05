В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика - 05.10.2026 Украина.ру
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В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика
В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика - 05.10.2026 Украина.ру
В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика
В Погарском районе Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб молодой мужчина — работник сельхозпредприятия. Об этом губернатор Егор Ковальчук вечером 4 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-05T01:04
2026-10-05T01:06
украина.ру
брянская область
россия
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пво
спецоперация
трагедия
погибшие
бпла
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно совершают террористические налёты на российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Силы ПВО уничтожают большинство беспилотников."Возле села Бобрик украинский дрон атаковал грузовой автомобиль сельхозпредприятия. Погиб водитель. Парню было всего 24 года. Трагедия, которую невозможно описать словами. Родным — сил и терпения пережить потерю", — написал Ковальчук.Губернатор подчеркнул, что семье погибшего окажут помощь и поддержку.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Брянская область, Россия, СВО, ПВО, Спецоперация, трагедия, погибшие, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, терроризм, Военные преступления

В Брянской области украинский БПЛА убил водителя грузовика

01:04 05.10.2026 (обновлено: 01:06 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Погарском районе Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб молодой мужчина — работник сельхозпредприятия. Об этом губернатор Егор Ковальчук вечером 4 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно совершают террористические налёты на российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Силы ПВО уничтожают большинство беспилотников.
"Возле села Бобрик украинский дрон атаковал грузовой автомобиль сельхозпредприятия. Погиб водитель. Парню было всего 24 года. Трагедия, которую невозможно описать словами. Родным — сил и терпения пережить потерю", — написал Ковальчук.
Губернатор подчеркнул, что семье погибшего окажут помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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