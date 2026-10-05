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Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов

Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов - 05.10.2026 Украина.ру

Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов

Подразделения российской армии за минувшую неделю освободили 14 населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 5 октября сообщает РИА Новости

2026-10-05T01:41

2026-10-05T01:41

2026-10-05T01:42

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Агентство подсчитало, что с 28 сентября по 4 октября ВС РФ взяли под контроль 14 населённых пунктов. При этом наибольшее их число (восемь) освобождено в Харьковской области, где российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке.Кроме того, российская армия взяла под свой контроль Уланово, Толстодубово и Малую Рыбицу в Сумской области, Нововодяное и Весёлое Поле в ДНР, а также Егоровку в Запорожской области.Подробнее о боевых действиях в зоне СВО - в публикации "Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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