Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов - 05.10.2026 Украина.ру
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Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов
Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов - 05.10.2026 Украина.ру
Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов
Подразделения российской армии за минувшую неделю освободили 14 населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 5 октября сообщает РИА Новости
2026-10-05T01:41
2026-10-05T01:42
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спецоперация
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Агентство подсчитало, что с 28 сентября по 4 октября ВС РФ взяли под контроль 14 населённых пунктов. При этом наибольшее их число (восемь) освобождено в Харьковской области, где российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке.Кроме того, российская армия взяла под свой контроль Уланово, Толстодубово и Малую Рыбицу в Сумской области, Нововодяное и Весёлое Поле в ДНР, а также Егоровку в Запорожской области.Подробнее о боевых действиях в зоне СВО - в публикации "Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Харьковская область, Сумская область, ДНР, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Российские войска за неделю освободили в зоне спецоперации 14 населённых пунктов

01:41 05.10.2026 (обновлено: 01:42 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии на боевой позиции Запорожского направления в зоне специальной военной операции
Военнослужащие 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии на боевой позиции Запорожского направления в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подразделения российской армии за минувшую неделю освободили 14 населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 5 октября сообщает РИА Новости
Агентство подсчитало, что с 28 сентября по 4 октября ВС РФ взяли под контроль 14 населённых пунктов. При этом наибольшее их число (восемь) освобождено в Харьковской области, где российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке.
Кроме того, российская армия взяла под свой контроль Уланово, Толстодубово и Малую Рыбицу в Сумской области, Нововодяное и Весёлое Поле в ДНР, а также Егоровку в Запорожской области.
Подробнее о боевых действиях в зоне СВО - в публикации "Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом.
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